«Невозможно без наблюдения сказать — карст это или нет»

Почему «падают» здания в центре Казани?

Фото: Илья Репин

Из-за проблемы слабых грунтов Казань может терять и уже теряла исторические здания — одним из самых известных случаев подобного рода стало обрушение северной части Александровского пассажа в июне 1977 года. Судя по всему, сейчас под угрозой находятся еще несколько зданий, как, например, накренившиеся колокольни Петропавловского и Никольского соборов. Эту проблему давно поднимали члены ТРО ВООПИиК, вместе с ними бьют тревогу и геологи, заявляющие, что город так и не организовал должного наблюдения за «опасными» территориями. В непростом вопросе вместе с экспертами разбиралось «Реальное время».

Карст, болота и метро

Прогулка по центру Казани может вызвать у жителей и гостей города чувство легкой тревоги: заметный визуальный крен в последние годы приобрели колокольни Петропавловского (ул. Мусы Джалиля) и Никольского (ул. Баумана) соборов. Та же участь постигла дом у казанского Кремля, принадлежащий агентству наружной рекламы «Неон-Арт».

По просьбе «Реального времени» заместитель председателя татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) Фарида Забирова объяснила, в чем может крыться причина происходящего.

— Что касается здания «Неон-Арта», то основная причина здесь не в карсте. В этой местности проходила Черноозерская старица (проток между Черным озером и Казанкой), потом она стала болотом, которое засыпали. Владелец надстроил у здания еще один этаж и башенку, нагрузка на фундамент увеличилась, и здание «поплыло». Считаю, что многие другие дома на этом месте тоже могут «поплыть», поскольку стоят на болоте, — комментирует эксперт. — Что до Никольского собора, то здесь наклон колокольни произошел из-за воздействия метро, во всяком случае, после начала его эксплуатации он усилился. Мы уже подавали список из 38 объектов культурного наследия, которые пострадали из-за агрессивного воздействия метро — его постройки и эксплуатации.

По словам Забировой, члены ТРО ВООПИиК и другие защитники казанской старины давно поднимали эту тему. Эксперт считает проблему крайне серьезной и советует обсуждать ее с геологами.



Показательный пример Александровского пассажа

В свою очередь доцент Института физики КФУ, кандидат наук Владимир Тюрин считает, что основной причиной крена целого ряда зданий в районе Кремлевской улицы может быть «урбанизация» города, хотя не исключено и воздействие карстовых образований.

— На мой взгляд, здесь проходит влияние останца карбонатных пород — в геологии Казани и Татарстана в целом он идет как «ленинский хребтик». Это пермские карбонатные породы (их возраст в среднем 270—280 миллионов лет), которые под воздействием агрессивной среды имеют склонность растворяться и разрушаться. Вероятно, причина именно в этих карстовых провалах. Наиболее показательный случай, связанный с ними, был у нас с Александровским пассажем, когда одна его часть «уехала» от другой. Ну а в целом возраст этих пород уже 280 миллионов лет, и ничего им не было, поэтому я склоняюсь к мысли, что те случаи с наклонившимися зданиями связаны скорее с определенным разгильдяйством: прорывы [канализационных вод], протоки — в общем, урбанизация. Все это потихоньку воздействовало на породу, отсюда и образовались провалы.

Владимир Тюрин считает, что основной причиной крена целого ряда зданий в районе Кремлевской улицы может быть «урбанизация» города, хотя не исключено и воздействие карстовых образований. Фото Ильи Репина

Также собеседник «Реального времени» выдвинул свою версию относительно того, почему случаи с покосившимися зданиями происходят именно вдоль Кремлевской и Профсоюзной улиц.

— Карстообразования, наверное, есть и в других районах, где есть эти породы — обычно они проходят в виде хребтика. Если вы обратите внимание, то на Кремлевскую улицу приходится подниматься — там идет бугор. Эти образования давно размыты, но останец древних пород там каким-то образом сохранился. Обычно карбонатные породы формируются в морских условиях, то есть здесь было море, в котором они образовались. Море уходило, и породы начинали потихоньку разрушаться. Эти породы в Казани имеют локальное развитие, — рассказал Владимир Тюрин.

Все под контролем?



О дальнейшей судьбе «поплывших» зданий также высказался доцент Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Эдуард Королев, который отчасти успокоил нашего корреспондента.

— Насколько я знаю, в центре города и других местах будут проводиться работы по укреплению фундаментов. Насчет Никольского собора не знаю, но, например, под собором Петра и Павла они будут проводиться абсолютно точно. То же касается женского монастыря на Зилантовой горе. То есть все под контролем, — заверил Королев.

Известно, что два предыдущих сезона реставрационными работами в Петропавловском соборе Казани занималась подмосковная компания ООО «Инженерная геология исторических территорий» (ИГИТ), зарегистрированная в городе Звенигород. Заказчиком же работ выступает Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (Москва).



За предыдущие строительные сезоны из федерального бюджета на сохранение объекта было направлено 108,69 млн рублей. 54 млн рублей из них были выделены в 2018 году. С помощью залитых раствором шурфов глубиной 3,5 метра строители уже укрепили фундамент по периметру собора, инъецировали около 90 метров трещин в нижнем храме, перестелили крышу и установили главку.

Попытка связаться с ИГИТ не увенчалась успехом — по представленным в общем доступе номерам представители компании оказались недоступны.

С помощью залитых раствором шурфов глубиной 3,5 метра строители уже укрепили фундамент по периметру собора, инъецировали около 90 метров трещин в нижнем храме, перестелили крышу и установили главку. Фото Ильи Репина

Наблюдения за карстовыми процессами в Татарстане нет

— В последнее время все просадки и провалы, насколько мне известно, в основном связаны с техногенными причинами: где-то размыло трубу, обнаружились скрытые протечки. Каких-то громких аварийных ситуаций я за последние пять лет не припомню, — рассказал «Реальному времени» главный геолог ГУП «НПО Геоцентр РТ» Андрей Хаванов. — Но это не снимает проблему, поскольку карст — вещь непредсказуемая. Это вымывание почвы и солей подземными водами, и какая у этого процесса скорость и где быстрее вымоет — непредсказуемо, как землетрясение.



По словам эксперта, в Казани было выполнено районирование, однако должного наблюдения за карстовыми процессами в Татарстане и, в частности, в Казани сейчас нет.

— Мы с прошлого года через Минэкологии по государственному заказу пытаемся дойти до написания программы проведения мониторинга по слежению за карстовыми процессами в Татарстане. То есть наметить участки и вести систематическое наблюдение. Невозможно без наблюдения, просто так, сказать — карст это или нет, какая скорость в год или в сутки. В настоящее время ни одной организацией такие наблюдения не ведутся. В рамках существующих государственных контрактов, может быть, в частном порядке кто-нибудь делает измерения, но это вряд ли.

Для начала надо принципиально решить вопрос, из-за чего вообще рушится здание. Может быть, это не карст, а какие-то другие процессы. Возьмем Зилантов монастырь: там тоже было обрушение, матушка обращалась в Минэкологии, но там, если не ошибаюсь, не карст, а склоновые или оползневые процессы. Точно сказать никто не может, поскольку опять же не было наблюдений.



Если мы поймем, что тот или иной объект действительно связан с карстом, то тогда надо вести наблюдение, чтобы понять, насколько серьезное идет смещение, насколько сильно это угрожает людям и самому памятнику. В любом случае ставятся специальные маяки, измеряются трещины и так далее. Чтобы доказать аварийность объекта, необходимо предоставить факты, а факты — это только наблюдение. Затем уже исследуются грунты, делаются какие-то расчеты и предлагаются меры по укреплению, — резюмировал наш собеседник.

1 / 5 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин