«При погружении в прорубь не так страшна простуда, как спазм сосудов»

Пять ошибок купания на Крещение

Фото: Олег Тихонов

19 января многие православные отправятся к купелям, чтобы совершить традиционный обряд. Есть поверье, что нырнувший на Крещение в прорубь человек не будет болеть весь год. Оспаривать его врачи не берутся, но напоминают, что к процедуре стоит подойти с осторожностью, помня о правилах погружения в ледяную воду в зимний день. «Реальное время» приводит пять основных ошибок купания на Крещение.

Ошибка №1: для любого православного человека купание на Крещение благо

Благо, но с важными оговорками.

— Не беру на себя смелость отрицать достоверность этого утверждения. В основе крещенского чуда — искренние и глубокие убеждения. К этому шагу надо подходить осознанно и с верой в сердце, а не «за компанию» и не «на спор». Пусть люди верят в крещенское чудо, но для этого человек должен четко представлять, зачем ему купание и нужно ли оно вообще, — подчеркивает врач ЛФК высшей квалификации отделения медицинской реабилитации Республиканского центра медицинской профилактики Галина Плеханова.

Доктор отмечает, что погружение в прорубь на Крещение — поступок, который может совершить не каждый: «Мороз и ледяную воду выдержать сложно, даже с психологической точки зрения. И если сама мысль о купании на улице зимой вызывает у вас ужас, тогда делать этого не стоит».

— У меня есть опыт купания на Крещение. Это очень хорошая закаливающая процедура. Когда человек окунается, он испытывает удовольствие, даже эйфорию. Купаться в проруби можно и не моржам, без специального подготовительного закаливания. Человеческий организм привычен к периодическим холодам, что позволяет переносить низкую температуру. Но важно подготовиться морально перед тем, как купаться на Крещение в проруби, — подтверждает главный внештатный специалист по инфекционным болезням ПФО, профессор кафедры инфекционных болезней КФУ Ирина Кравченко.

Ошибка №2: погружение в прорубь 19 января оградит от болезней на целый год



На самом деле погружение в ледяную воду противопоказано людям с определенными заболеваниями и даже грозит им летальным исходом.

— При правильном подходе после ныряния у человека усиливается кровоснабжение, он чувствует себя очень комфортно. Но к обряду нужно подходить с полной ответственностью за свое здоровье. Со временем я, наоборот, отказалась от этой традиции. Мой организм не готов к этому, — делится Кравченко.

— Чтобы не навредить себе, надо посоветоваться с врачом. Прежде всего нужно помнить о противопоказаниях. Для целого ряда людей купание на Крещение страшнее простуды. Существуют различные заболевания, при которых погружение в прорубь категорически запрещено, может вызвать осложнения, и тогда человеку точно понадобится помощь спасателей и врачей. Порой такое погружение может привести и к летальному исходу, — поясняет Плеханова.

По словам реабилитолога РЦМП, от процедуры нужно воздержаться людям, страдающим гипертонией либо стенокардией. В связи с резким сужением сосудов в холодной воде у человека могут возникнуть такие серьезные последствия, как инфаркт миокарда или инсульт. Гипотония (низкое артериальное давление) — это состояние, при котором резкая перемена температуры чревата обмороком, после которого жизнь человека уже полностью зависит от спасателей и медиков. Купание в проруби противопоказано и при патологии дыхательной системы (туберкулез, хроническая пневмония, бронхиальная астма), эпилепсии, аллергической реакции на холод, а также глазных, венерических и воспалительных заболеваниях мочеполовой системы.

— Ни в коем случае нельзя отправляться в купель во время простуды. При хроническом пиелонефрите переохлаждение — тоже неблагоприятный фактор развития хронической инфекции. У пациентов с заболеваниями легких спазмы сосудов могут вызвать нарушения дыхания и осложнения вплоть до пневмонии, — отмечает профессор КФУ.

При правильном подходе после ныряния у человека усиливается кровоснабжение, он чувствует себя очень комфортно. Но к обряду нужно подходить с полной ответственностью за свое здоровье. Фото Максима Платонова

Ошибка №3: не нужно специальной подготовки, достаточно правильного настроя

Напротив, нужно купаться в оборудованном месте и иметь при себе вещи, необходимые именно в этой ситуации.

— Место для крещенского купания должно отвечать всем нормам безопасности, поскольку от этого зависят человеческие жизни. Купаться можно только в присутствии спасателей. Прорубь должна быть ограждена, чтобы избежать случаев падения в воду. Ее глубина не должна превышать 1,8 метра. Запрещено купаться не разогретым — прежде чем окунуться, нужно хорошенько размяться. Тело должно быть горячим, но не потным, — перечисляет целый ряд правил врач ЛФК.

Она отмечает, что к проруби нужно подходить в не скользкой обуви. Перед погружением необходимо проверить лестницу на прочность и устойчивость. Для подстраховки место купания должно быть снабжено прочным канатом, закрепленным на берегу. Выйдя из купели, нужно насухо растереться махровым полотенцем и быстро надеть теплые вещи.

— Не нужно допускать переохлаждения, в том числе и до погружения. Нельзя долго находиться раздетым на улице, ожидая своей очередности. Насколько мне известно, подготовленные купели хорошо оборудованы, рядом с ними есть теплые помещения для переодевания и ожидания, — дополняет Кравченко.

Ошибка №4: настоящее удовольствие — прыгать в ледяную воду с разбега

Резкое погружение в холодную воду и перепад температур могут вызвать шоковую реакцию в организме.

Галина Плеханова обращает внимание на то, что холодная вода — стрессовый фактор для тела.

— Чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга, не следует окунаться и прыгать с головой в прорубь! Погружение следует начинать постепенно, с ног, можно трижды окунуться по шею. Чтобы не переохладиться, не нужно плавать в проруби и находиться в холодной воде дольше минуты, — рекомендует врач ЛФК.

Ошибка №5: немного алкоголя «для сугреву» не повредит



Наоборот, употребление спиртных напитков приводит к теплопотере.

— Алкоголь вызывает расширение сосудов. При этом увеличивается расход тепла и наступает быстрое переохлаждение организма, — подчеркивает реабилитолог РЦМП.

— И по всем канонам, в том числе религиозным, горячительные напитки запрещены. После купания нужно выпить тонизирующий напиток, горячий чай или кофе. После того, как человек согреется, он сам решит, насколько ему нужен алкоголь. Но согреваться алкоголем запрещено категорически, — резюмирует Ирина Кравченко.

Рекомендация от МЧС: толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров

«Реальное время» уже сообщало, что сразу после праздничного богослужения 19 января воду в водоемах освятят с 10 до 12 часов дня. Купания для казанцев будут проходить в следующих местах: на озере Верхний Кабан около ДК «Сокол», у Кировской дамбы на реке Казанке, у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя, на Волге у церкви святителя Николая Чудотворца по улице Приволжской, 32 в жилом массиве Красная Горка, а также в Савиново в часовне возле Храма в честь иконы Божией Матери.

В мероприятиях по подготовке к купанию в прорубях задействовано 900 сотрудников МЧС и МВД, которые проводят ежедневный мониторинг состояния льда вокруг купелей накануне Крещения. Фото Максима Платонова

Предположительно купание на Крещение в Татарстане запланировано в 123 оборудованных купелях, из них 81 иордань — на открытых водоемах, остальные закрытые — при храмах. Служба спасения обеспечит безопасность праздничного ритуала. В мероприятиях по подготовке к купанию в прорубях задействовано 900 сотрудников МЧС и МВД, которые проводят ежедневный мониторинг состояния льда вокруг купелей накануне Крещения. По сообщению службы МЧС, для безопасного погружения в проруби толщина льда должна быть не менее 25 см. Контрольные замеры ледового покрова ее сотрудники сделают 18 января. На основе их рекомендаций священнослужители и муниципалитеты примут решение о проведении крещенского купания.

Места, специально оборудованные для крещенских купаний в 2020 году ( по данным МЧС РТ)

№ Местонахождение водоема г. Казань 1 оз. Верхний Кабан, напротив кафе «Сокол» 2 р. Казанка, Храм-памятник 3 р. Волга, пос. Красная Горка г. Набережные Челны 4 р. Мелекеска 5 Городской пляж, родник 6 Боровецкий родник, пруд глубиной 1,5 м Аксубаевский район 7 с. Кисы, пруд Кисы, купель глубиной до 1,5 м 8 с. Кривоозерки, р. Большая Сульча, купель глубиной до 1,5 м 9 с. Сунчелеево, р. Большая Сульча, купель глубиной до 1,5 м 10 д. Урмандеево — д.Савгачево, пруд, купель глубиной до 1,5 м Алексеевский район 11 оз. Ахтырка, ул. Набережная Алькеевский район 12 с. Базарные Матаки, р. Актай 13 с. Чувашское Бурнаево, р. Бурнаевка 14 с. Сихтерме Хузангаево, пруд б/н Альметьевский район 15 городское озеро (г. Альметьевск, ул. Шевченко) 16 с. Ближние Ямаши (родник) Апастовский район 17 Верхнеаткозинская СП, д. Азбаба, оз. Айкуль Бавлинский район 18 г. Бавлы, пер. Первомайский (родник — обливание) Балтасинский район 19 с. Малые Лызи, р. Шошма, купель глубиной до 1,5 м 20 с. Старый Кушкет, р. Кушкетка, купель глубиной до 1,5 м Буинский район 21 Б. Фроловское СП 22 Киятское СП, р. Узкая 23 Рунгинское СП, р. Карла 24 с. Альшеево, купель на р. Цильна, глубина 1 м Верхнеуслонский район 25 д. Егидерево, пруд 26 д. Нижнее озеро, озеро 27 с. Печищи, родник 28 рядом со Свято-Вознесенским Макарьевским мужским монастырем р. Свияга 29 с. Верхний Услон, ул. Ленина вблизи доиа 8, р. Волга Высокогорский район 30 с. Пановка, озеро 31 д. Тимофеевка, пруд 32 д. Тимошкино, озеро 33 с. Семиозерка, родник 34 с. Бирюли, озеро 35 оз. Голубое Елабужский район 36 Малый Бор, купель «Святой ключ» 37 Костенеевское СП, с. Свиногорье, купель Заинский район 38 Объездная дорога Заинск-2, родник Зеленодольский район 39 г. Зеленодольск, залив р. Волга, район яхт-клуба «Бригантина» 40 р. Волга, п. Васильево 41 п. Ильинское, оз. Ильинское 42 п. Осиново, озеро 43 п. Раифа, оз. Раифское 44 о. Свияжск, р. Волга. 45 санаторий-профилакторий «Дельфин», р. Волга, залив Ременниково 46 п. Раифа ФГБПОУ «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», специализированный пляж Раифского СУВУ Кайбицкий район 47 с. Турминское, купание в закрытой купели глубиной 1,5 м 48 с. Федоровское, р. Бирля 49 с. Малые Меми, озеро 50 д. Беляево, р. Бирля Камско-Устьинский район 51 п.г.т. Куйбышевский Затон 52 п.г.т. Камское Устье Кукморский район 53 с. Нырья, купание в купели глубиной 1,5 м 54 с. Чура, ул. Школьная, купание в купели, глубиной 1,5 м 55 с. Лубяны, купание в открытом водоеме, купель глубиной 1,5 м Лаишевский район 56 г. Лаишево, спуск по ул. Крупской (прорубь, р. Кама) 57 с. Тарлаши, о. Архиревское (прорубь) 58 с. Ташкирмень, р. Меша (прорубь) 59 с. Шуран, р. Кама (прорубь) 60 с. Бима, Святой источник (родник) 61 с. Среднее Девятово, озеро (родник) 62 с. Каипы (родник) Лениногорский район 63 г. Лениногорск, ул.Агадуллина, 2 64 с. Старая Письмянка, родник «Красный Ключ» 65 с. Федотовка, Тэрле чишмэ Мамадышский район 66 г. Мамадыш, ул. Галактионова, р. Вятка 67 г. Мамадыш, источник «Святая чаша» на открытой площадке (искусственный водоем) 68 с. Урманчеево, искусственный водоем 69 с. Соколка, искусственный пруд Менделеевский район 70 г. Менделеевск, ул. С. Гассара, д 1, городской пруд (пруд – 50 м от музея, глубина — 2-3 м) Мензелинский район 71 д. Коноваловка, церковь, купель 72 д. Русская Мушуга, родник, купель Муслюмовский район 73 с. Руский Шуган, оз. Шумбут Нижнекамский район 74 п. Красный Ключ 75 с. Кошаево 76 с. Шереметьевка 77 с. Старошешминск 78 с. Б. Аты 79 пгт. Камские Поляны 80 с. Клятли 81 с. Балчиклы 82 с. Ачи Новошешминский район 83 с. Слобода Архангельская (купель) 84 с. Ленино (купель) 85 с. Екатериновка (пруд) 86 с. Слобода Черемуховая (пруд) 87 с. Новошешминск (купель) 88 с. Слобода Волчья (купель) Нурлатский район 89 с. Биляр, озеро 90 с. Старые Челны (пруд) 91 с. Мамыково (пруд) Рыбно-Слободский район 92 п.г.т. Рыбная Слобода, р. Кама 93 с. Анатыш, р. Бетька (прорубь глубиной 1,5 м) Сармановский район 94 с. Александровка (пруд) Спасский район 95 с. Три Озера, оз. Чистое 96 с. Никольское, р. Бездна 97 с. Антоновка, р. Бездна Тетюшский район 98 г. Тетюши, центральный пруд Тюлячинский район 99 д. Субаш, искусственная купель на речке 100 д. Шармаши, купание в искусственной купели возле родника Черемшанский район 101 с. Малая Чегодайка, р. Большой Черемшан 102 с. Ульяновка, открытый водоем, пруд глубиной до 1,5 м 103 н.п. Старое Ильмово, р. Сульча, купель глубиной до 1,5 м 104 с. Ивашкино, пруд, купель глубиной до 1,2 м 105 с. Аккиреево, пруд, купель глубиной до 1,3 м Чистопольский район 106 г. Чистополь, набережная р. Кама 107 н.п. Булдырь, родник «Святой Ключ» (200 м западнее храма) Тукаевский район 108 п. Белоус, р. Кама (открытый водоем) 109 на базе отдыха «Райский берег», р. Кама 110 н.п. Мелекес, р. Яшелче, купель 1,5 м 111 п. Новотроицкое, р. Челнинка, купель стацион. 1,5м Ютазинский район 112 с. Абсалямово, старый карьер Пестречинский район 113 Надежденское СП, с. Аркатово, купель 114 Кощаковскок СП, с. Ст.Кощаково, купель 115 Богородское СП, с. Куюки, купель 116 Пановское СП, с. Пановка, купель 117 Кряш-Сердинское СП, с. Крящ Серда, церковь (купель) 118 Отар-Дубровское СП, с. Русские Казыли, купель Дрожжановский район 119 с. Большая Акса, (часовня) 120 с. Чувашское Дрожжаное (часовня) 121 с. Алешкин Саплык (часовня) 122 с Хорновар Шигали (часовня) 123 с. Малая Акса (часовня)