Фотомарафон «100-летие ТАССР»: проводы ансамбля Ильгама Шакирова «Идель» на гастроли, 1970 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 151-я
Ильгам Шакиров, покинувший нас год назад, сегодня видится одним из столпов татарской культуры XX века. Он внес огромный вклад в изучение и распространение музыкального наследия татарского народа. Больше полувека его мягкий баритон согревал сердца людей. На его концерты было не достать билетов, имя его было на слуху у всего народа республики и гремело далеко за ее пределами.
Великий татарский певец Ильгам Шакиров не сразу определился со своим призванием. Сам он рассказывал о том, что с детства хотел стать прокурором, чтобы отомстить за репрессированного отца. Потом у него не сложилось с поступлением в педагогический институт: не позволило клеймо сына врага народа. В результате в 1954 году будущий «татарский соловей» поступил в Казанское музыкальное училище. В 1955 его приняли в консерваторию.
Здесь расцвел его дар. Обладатель бархатного, богатого лиричного баритона, Шакиров глубоко изучал музыкальную историю родного народа, осваивал певческую технику и постоянно работал над совершенствованием своего искусства.
Консерваторию он закончил в 1960 году. Его звали работать в Уфу, но процесс быстро пресек Назиб Жиганов. По воспоминаниям Ильгама Шакирова, он пристыдил выпускника — и все было решено: певец стал ведущим солистом-вокалистом Татарской государственной филармонии.
Шакиров всегда очень придирчиво выбирал репертуар: старался брать песни лиричные, с проникновенным текстом, эмоциональные и богатые по музыке. В списке того, что он пел, много старинных народных песен, но есть и авторские произведения (он пел и Жиганова, и Сайдашева, и других популярных татарских композиторов), и классические романсы, и оперные арии — более полутысячи произведений.
Пел Шакиров и русские, и казахские, и узбекские, и башкирские, и даже каракалпакские народные песни — кстати, в 1981 году ему присвоили в том числе и звание народного артиста Каракалпакии. Кроме этого почетного звания, он еще и заслуженный артист Татарстана (1964), народный артист Татарстана (1969), лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (1970), заслуженный артист Российской Федерации (1973), народный артист Российской Федерации (1983).
Шакиров много гастролировал. Филармония давала концерты в городах и весях СССР, но и после распада Союза великий татарский певец продолжал выступать и в России, и в ближнем, и в дальнем зарубежье. И везде он собирал полные залы: например, сольный концерт в Хельсинки в 2002 году прошел с аншлагом.
С 1992 по 2012 годы Шакиров работал худруком филармонии и возглавлял ее художественный совет. В последние годы жизни он перестал выступать: «татарский соловей» был тяжело болен и нуждался в постоянном медицинском уходе. Он скончался год назад, в 2019 году. Ему было 83 года.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу Татарской филармонии им. Г.Тукая и Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г. Жиганова.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии