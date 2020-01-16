Фотомарафон «100-летие ТАССР»: проводы ансамбля Ильгама Шакирова «Идель» на гастроли, 1970 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 151-я

Фото: предоставлено Татарской государственной филармонией имени Г. Тукая

Ильгам Шакиров, покинувший нас год назад, сегодня видится одним из столпов татарской культуры XX века. Он внес огромный вклад в изучение и распространение музыкального наследия татарского народа. Больше полувека его мягкий баритон согревал сердца людей. На его концерты было не достать билетов, имя его было на слуху у всего народа республики и гремело далеко за ее пределами.

Великий татарский певец Ильгам Шакиров не сразу определился со своим призванием. Сам он рассказывал о том, что с детства хотел стать прокурором, чтобы отомстить за репрессированного отца. Потом у него не сложилось с поступлением в педагогический институт: не позволило клеймо сына врага народа. В результате в 1954 году будущий «татарский соловей» поступил в Казанское музыкальное училище. В 1955 его приняли в консерваторию.



Группа вокалистов в консерватории с преподавателем Вениамином Вотриным, 1959 год. Первый слева — Ильгам Шакиров. Фото из архива Казанской государственной консерватории

Здесь расцвел его дар. Обладатель бархатного, богатого лиричного баритона, Шакиров глубоко изучал музыкальную историю родного народа, осваивал певческую технику и постоянно работал над совершенствованием своего искусства.

Ильгам Шакиров и аккомпаниатор Е. Соколова, 1960-е годы. Фото предоставлено Татарской государственной филармонией им. Г. Тукая

Консерваторию он закончил в 1960 году. Его звали работать в Уфу, но процесс быстро пресек Назиб Жиганов. По воспоминаниям Ильгама Шакирова, он пристыдил выпускника — и все было решено: певец стал ведущим солистом-вокалистом Татарской государственной филармонии.

С артистами из Башкирии. Ильгам Шакиров — первый слева. 1959 год. Фото предоставлено Татарской государственной филармонией имени Г. Тукая

Шакиров всегда очень придирчиво выбирал репертуар: старался брать песни лиричные, с проникновенным текстом, эмоциональные и богатые по музыке. В списке того, что он пел, много старинных народных песен, но есть и авторские произведения (он пел и Жиганова, и Сайдашева, и других популярных татарских композиторов), и классические романсы, и оперные арии — более полутысячи произведений.



Выступление Ильгама Шакирова, 1969 год. Фото предоставлено Татарской государственной филармонией им. Г. Тукая



Пел Шакиров и русские, и казахские, и узбекские, и башкирские, и даже каракалпакские народные песни — кстати, в 1981 году ему присвоили в том числе и звание народного артиста Каракалпакии. Кроме этого почетного звания, он еще и заслуженный артист Татарстана (1964), народный артист Татарстана (1969), лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (1970), заслуженный артист Российской Федерации (1973), народный артист Российской Федерации (1983).





Ильгам Шакиров и Альфия Авзалова во время поездки по районам ТАССР, 1970-е годы. Фото предоставлено Татарской государственной филармонией им. Г. Тукая

Шакиров много гастролировал. Филармония давала концерты в городах и весях СССР, но и после распада Союза великий татарский певец продолжал выступать и в России, и в ближнем, и в дальнем зарубежье. И везде он собирал полные залы: например, сольный концерт в Хельсинки в 2002 году прошел с аншлагом.

На гастролях в Ленинабаде (Таджикистан). Впереди Ирек Галимов, на заднем плане — гитарист Рашит Сабитов, в центре Ильгам Шакиров. 1970-е. Фото предоставлено Татарской государственной филармонией им. Г. Тукая

С 1992 по 2012 годы Шакиров работал худруком филармонии и возглавлял ее художественный совет. В последние годы жизни он перестал выступать: «татарский соловей» был тяжело болен и нуждался в постоянном медицинском уходе. Он скончался год назад, в 2019 году. Ему было 83 года.





Ильгам Шакиров. Фото предоставлено Казанской государственной консерваторией

Людмила Губаева