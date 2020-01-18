«Психолог — не мудрец, который делится своим жизненным опытом и раздает советы»

Как не ошибиться с выбором специалиста по личностным проблемам

Как определить, насколько квалифицирован психолог, с которым вы имеете дело? Гарантирует ли результат популярность психолога? Связаны ли стаж работы и возраст психотерапевта с его эффективностью? На эти вопросы в колонке, написанной для «Реального времени», отвечает психолог Наталья Кисельникова.

Каким образом определить, хороший психолог перед вами или нет? В-первых, нужно смотреть на его образование. Важно, чтобы специалист прошел длительную (не меньше двух лет) подготовку в русле какого-либо психотерапевтического направления (например, когнитивно-бихевиоральный подход, экзистенциальная терапия, системная семейная терапия и др.), имел подтверждающий это документ (диплом, сертификат, удостоверение), мог предоставить информацию, что работал или работает под супервизией, то есть надзором более опытных коллег. Помните, что вы имеете право запросить любую информацию о профессиональной подготовке психолога, и он обязан вам ее предоставить.



Хорошим признаком выступает то, что психолог состоит в каком-либо профессиональном сообществе, куда вы можете обратиться в случае возникновения спорных ситуаций или вопросов. Также усиливает доверие к специалисту, если на первой консультации он дает вам подписать информированное согласие, которое содержит детали процесса терапии, описание метода работы, условия вашего взаимодействия, гарантии конфиденциальности и пр. Квалифицированные и ответственные специалисты в нашей стране уже начали использовать такой документ, и это очень радует.

Но даже зная все это, бывает трудно понять, можно ли доверять конкретно этой бумаге об образовании. Поэтому сейчас появляется все больше бесплатных сервисов подбора терапевтов, которые решают эту задачу за клиента.

Фото psychologies.ru

Мы неспроста говорим о «работе» с психотерапевтом — это действительно совместная, часто трудная работа — по познанию себя, управлению собой, обучению новым навыкам. Она не может давать молниеносных результатов, она требует времени и усилий, настроенности на диалог, открытости, веры в возможность изменений и желания этих изменений

Гарантируют ли результат популярность психолога и высокая стоимость его услуг? Конечно, нет. Так же не гарантируют его и отзывы других людей. В этом вопросе я вижу сразу две проблемы. С одной стороны, это все та же тема выбора специалиста и доверия его компетентности. С другой — вопрос адекватных ожиданий, о котором можно написать целую статью, но обозначим главное. Разочарование происходит, как правило, когда человек надеется найти волшебную таблетку или универсальный совет, который решит все его проблемы и перевернет жизнь. Но нет, этого на психотерапии происходить не будет. Мы неспроста говорим о «работе» с психотерапевтом — это действительно совместная, часто трудная работа — по познанию себя, управлению собой, обучению новым навыкам. Она не может давать молниеносных результатов, она требует времени и усилий, настроенности на диалог, открытости, веры в возможность изменений и желания этих изменений.

Цены на услуги психологов сильно колеблются, и верхнего предела, похоже, нет — к сожалению, поскольку в ряде других стран в этическом кодексе психотерапевтов прописано, что цена на психологическую помощь должна быть доступной для большинства людей, проживающих в этом регионе. Также вы можете найти психологов, которые принимают определенные категории клиентов и pro bono (бесплатно) либо за очень символическую плату. Практика pro bono изначально появилась как вид профессиональной юридической помощи малоимущим людям, но потом распространилась и на другие сферы с высокой социальной ответственностью. Сейчас многие психотерапевты выделяют определенное количество бесплатных или очень дешевых слотов для консультирования людей, которые не могут себе позволить заплатить полную стоимость — студентов, безработных, малообеспеченных. А средняя цена консультации в Москве составляет 3—4 тыс. рублей, в регионах — около 1 тысячи.

Способ анализа жизненной ситуации клиента может довольно сильно отличаться в зависимости от подхода, в котором работает психолог. Иногда сбор информации включает рассказ о семье, ближайшем окружении, истории детства, иногда — нет. Одни специалисты имеют довольно четкую структуру анализа случая (проводят так называемую концептуализацию проблемы), задают целенаправленные вопросы, чтобы собрать нужную информацию, другие — отталкиваются от актуальных процессов клиента и ведут беседу в этом русле, постепенно узнавая новые детали. В любом случае, клиент рассказывает только то, что считает нужным, о своей проблеме и жизненной ситуации и определяет комфортную степень самораскрытия. Выбор стратегии работы также происходит по-разному, но всегда ориентируется на потребности клиента. В некоторых подходах (например, когнитивно-поведенческом, стратегическом) существуют более четкие протоколы работы для конкретных типов проблем (панических атак, депрессии, нарушений пищевого поведения и пр.). В других (например, клиент-центрированная терапия, экзистенциальная) взаимодействие строится не так структурировано и в большей степени опирается на текущие переживания клиента.

Фото subscribe.ru

Психолог — не мудрец, который делится своим жизненным опытом и раздает советы. Ответственность за принятие решений всегда остается на клиенте. Никто не может решать за человека, как ему жить

Нередко задают вопрос: откуда у 25-летнего психолога опыт, достаточный для того, чтобы брать на себя ответственность за решение проблем человека? Это не очень корректное понимание позиции психолога в работе с клиентом. Психолог — не мудрец, который делится своим жизненным опытом и раздает советы. Ответственность за принятие решений всегда остается на клиенте. Никто не может решать за человека, как ему жить. В психотерапии важен диалог, создание условий, в которых клиент может почувствовать безопасность, доверие, принятие, чтобы получить доступ к своим переживаниям и ресурсам для изменений, а также использовать приемы и инструменты, чтобы изменения стали возможными. Все перечисленное входит в профессиональные компетенции психотерапевта, этому он и учится, и это становится предметом супервизии. То есть важно понимать, что психолог не будет делать какие-то выборы за клиента, у него другая функция, и она не опирается на богатый жизненный опыт.



Многие исследования показали, что стаж работы и возраст психотерапевта не связаны с эффективностью. Согласно данным исследования С. Миллера, эффективные психотерапевты отличаются тем, что гораздо больше времени уделяют так называемой «намеренной практике» (deliberate practice) — анализу своей работы, разбору успешных и неуспешных случаев, повышению квалификации, одним словом, профессиональному саморазвитию.



Наталья Кисельникова