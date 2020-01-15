Комил Сиразетдинов: «Предприниматель должен каждый день, как волк, искать пропитание»

Комил Сиразетдинов родился 12 марта 1983 года в пос. Багдад Ферганской области. В 2006 году окончил Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. С 2007 года и по сей день — генеральный директор компании «Хазина Тур», с 2017 года возглавляет Ассоциацию туриндустрии Республики Башкортостан. В 2018 году был кандидатом в мэры Уфы. В спецпроекте «Реального времени», посвященном участникам конкурса «Лидеры России», он делится своими мыслями об истории России, воспитании детей и будущем человечества.

Комил Сиразетдинов, гендиректор собственной туристической компании «Хазина Тур», политик. Участник конкурса «Лидеры России» 2017—2018 годов. На конкурсе представлял Башкортостан.



Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и при личном участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной.

Подготовил Виталий Ахмеров

Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.

По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75 процентов из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.



На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты прошли шесть онлайн-тестирований. Проверялись их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.



С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.