Комил Сиразетдинов: «Предприниматель должен каждый день, как волк, искать пропитание»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 30-я
Комил Сиразетдинов родился 12 марта 1983 года в пос. Багдад Ферганской области. В 2006 году окончил Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. С 2007 года и по сей день — генеральный директор компании «Хазина Тур», с 2017 года возглавляет Ассоциацию туриндустрии Республики Башкортостан. В 2018 году был кандидатом в мэры Уфы. В спецпроекте «Реального времени», посвященном участникам конкурса «Лидеры России», он делится своими мыслями об истории России, воспитании детей и будущем человечества.
Комил Сиразетдинов, гендиректор собственной туристической компании «Хазина Тур», политик. Участник конкурса «Лидеры России» 2017—2018 годов. На конкурсе представлял Башкортостан.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Историю переписать нельзя. Надо на исторических фактах, нравятся нам они или нет, учиться, чтобы в будущем не повторять ошибок. Например, войны можно было бы предотвратить, разрешить разногласия мирным путем. Как говорится, худой мир лучше доброй войны. Страны, в которых не было войн, опережают другие страны в своем развитии. На территории России было много войн. Думаю, если бы не было Второй мировой, наша страна была бы развита лучше. Хотя бы потому, что миллионы погибших в этом случае работали бы во благо государства.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей.
— Детей воспитывать прямым образом невозможно, ведь они повторяют родителей. Поэтому надо самому жить правильно. Например, если ты сам пренебрегаешь принципами здорового образа жизни, но требуешь от детей следовать им, дети этого просто не поймут.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Если речь о подвигах, то герои, которые их совершали, не планировали этого. Они просто жили в соответствии со своими принципами, и когда от них требовался подвиг — совершали его. А заранее говорить — «я бы мог совершить вот это» — пустословие. Думаю, люди, которые занимаются бизнесом в России, уже сделали для страны немало. Потому что предприниматель не имеет никаких гарантий и каждый день должен, как волк, искать пропитание: внедрять креативные подходы, работать круглые сутки…
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы.
— Думаю, это решение открыть собственный бизнес. Я счастлив, что благодаря этому могу заниматься любимым делом, развиваю внутренний туризм, и у меня есть возможность параллельно вести общественную работу, участвовать в политической жизни.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Полет в космос Юрия Гагарина. Он (не в одиночку конечно) открыл для человечества новый удивительный мир.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Когда страна находится перед какой-то опасностью и надо принять стратегическое решение, которое впоследствии поможет спасти тысячи и миллионы жизней или даст экономический эффект.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— Я назову книги Дэйла Карнеги по психологии. Они помогают разбираться в людях, учат правильно общаться с ними. Это важно для бизнесмена, руководителя.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Кстати, в позапрошлом году, когда в Уфе были выборы мэра, я выдвигал свою кандидатуру. Я бы спросил, что он сделает, чтобы Уфа стала привлекательнее Казани и других успешных городов для людей и инвесторов; чтобы жители других регионов захотели переехать к нам.
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Мы должны сохранить мир, в котором родились и живем, приумножить его богатства и позитивный опыт, чтобы передать все это следующим поколениям.
Что такое истина для вас?
— Как говорят, правда у каждого своя, а истина — это общепризнанная правда, которая актуальна для всех и во все времена
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и при личном участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной.
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75 процентов из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты прошли шесть онлайн-тестирований. Проверялись их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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