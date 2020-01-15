Гаджеты 2020 года: iPhone с поддержкой 5G, Motorola с гибким экраном и две новые консоли

Наступивший год обещает порадовать нас несколькими технологическими новинками: ожидается выход смартфонов от Apple с поддержкой 5G, возрожденного Motorola Razr с гибким экраном и новой линейки Xiaomi. Помимо этого, планируется выход сразу двух новых консолей. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

iPhone: бюджетный, гибкий и с 5G

На 2020 год запланирован выход нового смартфона от Apple — iPhone 12 с поддержкой сетей 5G. Информации о гаджете пока мало, и единственное, на что можно ориентироваться, — слухи, исходящие от инсайдеров, и прогнозы аналитиков. К примеру, сообщается, что новый «Айфон» превзойдет по цене 11-ю модель как минимум на четверть, а его дизайн будет отдаленно напоминать квадратную «пятерку».

Фото akket.com

Также Apple планирует порадовать потребителя бюджетным смартфоном iPhone SE 2, который якобы будет очень схож по параметрам с iPhone 8. Предположительно, в США новый «Айфон» будет продаваться за рекордно низкую цену в 400 долларов. Помимо этого, инсайдеры сообщают, что осенью этого года мир увидит модель iPhone F со сгибаемым экраном.

Возвращение Motorola

Фото gagadget.com

В наступившем году Motorola планирует снова вывести на рынок уже знакомую многим легендарную линейку Razr, однако в ней будет присутствовать как минимум одно серьезное нововведение — гибкий экран. Внешне смартфон будет выглядеть как та же «раскладушка», но, открыв ее, вместо клавиатуры пользователь увидит сплошной экран. Хороший ход, учитывая, что в 2020-м сгибаемые экраны явно станут одной из главных технологических фишек.

Samsung в тренде

Фото techradar.com

Samsung так же не собирается стоять на месте и планирует представить уже в феврале флагманский смартфон Galaxy S11, причем в трех модификациях: S11e, S11 и S11 Pro. Также есть вероятность, что во время презентации компания покажет Galaxy Fold 2 — гибкий смартфон, экран которого будет сгибаться по горизонтали.

Новые линейки от Xiaomi и Huawei

Фото prostomob.com

Китайский технологический гигант Xiaomi также должен порадовать пользователей новинкой: ожидается выход целой линейки Mi 10. Тем временем Huawei обещает представить в феврале новый смартфон — Huawei P40. По слухам, гаджет сможет похвастаться быстрой зарядкой аккумулятора и высоким качеством снимков.



Две консоли

Если вас интересуют видеоигры, то вы, наверняка, ждете выхода двух новых консолей, релизы которых запланированы на 2020 год. Во-первых, речь о Microsoft Xbox Series X. Внешне она чем-то отдаленно напоминает традиционный ПК — из-за формы вертикальной башни, которую, к слову, можно будет и ставить, и класть. На данный момент о характеристиках консоли известно то, что в системе использован заказной гибридный процессор AMD с процессорными ядрами на архитектуре Zen2 и графический процессор Navi на архитектуре RDNA с памятью GDDR6. Также сообщалось, что приставка будет поддерживать телевизоры с разрешением 8К, технологии Ray Tracing и кадровую частоту до 120 к/с.

Фото neowin.net

Если же говорить о долгожданной пятой «плойке», то ее внешний вид пока остается секретом. О характеристиках PlayStation 5 можно судить только по «сливам»: поддержка технологии Ray Tracing и ускоренный процессор APU, состоящий из 8-ядерного процессора Zen и GPU на основе Navi. Стоит отметить, что модель может выйти позже Xbox Series X — в 2021 году.

Новый MacBook Pro и гаджеты Microsoft

Помимо «Айфонов», в 2020-м году Apple планирует выпустить на рынок долгожданный MacBook Pro с c 16-дюймовым экраном. В то же время, Microsoft, возможно, представит гаджеты Microsoft Surface Duo и Surface Neo: оба будут иметь по два экрана и смогут складываться в несколько положений.

Фото vc.ru