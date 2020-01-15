Что изменило в жизни россиян прошлогоднее послание президента

В России появились «ипотечные каникулы» и новые льготы для многодетных семей

Сегодня Владимир Путин выступит с Посланием к Федеральному Собранию. Озвученные в этом программном документе предложения и поручения традиционно воплощаются в жизнь законами и другими нормативными актами, призванными решить проблемы, на которых акцентировал внимание глава государства. А что изменило в жизни россиян предыдущее обращение Путина к парламенту? Итоги реализации Послания-2019 — в обзоре «Парламентской газеты».

Малообеспеченные пенсионеры получили прибавку



В частности, в Послании 2019 года глава государства анонсировал «ипотечные каникулы», предоставление новых льгот многодетным семьям и пересчет выплат малообеспеченным пенсионерам.

Также по поручению Владимира Путина был разработан и принят закон, снижающий налоговую нагрузку на семьи по принципу «больше детей — меньше налогов», в том числе освобождающий многодетных родителей от налогов на земельные участки площадью шесть соток.

Людям, оказавшимся в трудной ситуации, необходимо дать возможность сохранить единственное жилье, взятое в ипотеку, и позволить им позднее погасить кредит, отметил президент. Такой закон, разработанный спикерами обеих палат парламента — Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, также был принят.

По словам главы палаты регионов, Послание 2019 года «было очень конкретным, конкретные сроки исполнения, поставлены задачи Правительству, Федеральному Собранию».

В Послании 2019 года глава государства анонсировал «ипотечные каникулы», предоставление новых льгот многодетным семьям и пересчет выплат малообеспеченным пенсионерам. Фото Антона Журавлева

Государство поможет многодетным погасить ипотеку

Согласно принятым законам, многодетные семьи получили льготы не только по земельным налогам, но и имущественным. В частности, был принят закон, дополнительно освобождающий от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка. «Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15 метров», — ранее пояснял Вячеслав Володин.

Кроме того, семьи с двумя и более детьми получили возможность брать льготную ипотеку под шесть процентов годовых на весь срок кредита.

Один из принятых законов расширил круг семей, которым положены ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка — с 1 января 2020 года их будут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов в том регионе, где они живут (прежде доход не должен быть превышать 1,5-кратную величину).

«Это существенно, почти в полтора раза, расширит количество получателей этих средств — выплаты смогут получить около 70 процентов семей, где родился первый или второй ребенок», — сказал ранее Вячеслав Володин. Кроме того, документом предусмотрено, что родители будут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком трех лет.

Также был принят закон, благодаря которому многодетные семьи, где родился третий или последующий ребенок, могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Авторами инициативы выступили сенаторы и депутаты во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Один из принятых законов расширил круг семей, которым положены ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка — с 1 января 2020 года их будут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов в том регионе, где они живут. Фото Рината Назметдинова

По мнению председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, 450 тысяч рублей — это приличная сумма, особенно если ее сложить со средствами маткапитала, который в 2020 году составляет 466617 рублей. «Получается, что набирается сумма в 900 тысяч рублей. Я уверен, что для большинства семей, живущих в разных регионах страны, это станет большим подспорьем», — уверен сенатор.

Врачи и педагоги получат по миллиону рублей

Выполняя поручение президента о совершенствовании системы паллиативной помощи в стране, Правительство подготовило закон, который позволит неизлечимо больным пациентам провести последние дни без боли не только в больнице или хосписе, но и дома. Заботиться о таких больных теперь должны не только медики, но и соцработники, а также психологи и представители религиозных конфессий. В статье закона, гарантирующей право пациентов на качественное обезболивание, где бы они ни находились — в стационаре или в кругу родных, — предписано использовать эффективные методы и лекарственные средства, в том числе наркотические и психотропные.

«Это соответствует сегодняшним реалиям, потому что многие клиники и в нашей стране, и в мире осуществляют коррекцию боли не только медицинскими препаратами, но и оперативными вмешательствами на нервных стволах», — сказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Проводить последние дни вместе с родственниками позволяет и еще одна норма закона — за счет государства на дом должны предоставляться медицинские изделия, необходимые пациентам, в том числе аппарат для вентиляции легких.

Правительство подготовило закон, который позволит неизлечимо больным пациентам провести последние дни без боли не только в больнице или хосписе, но и дома. Фото Максима Платонова

По поручению президента также сняты возрастные ограничения с программы «Земский доктор», теперь один миллион рублей при переезде в сельскую местность смогут получить все врачи, а фельдшеры — по 500 тысяч рублей. По аналогии с этой программой с января 2020 года в России началась программа «Земский учитель», предполагающая миллион «подъемных» педагогам. Поправками в Налоговый кодекс причитающиеся специалистам выплаты выведены из-под обложения НДФЛ. Как пояснила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, благодаря «земским» программам, на село поедут работать специалисты с большим опытом и способные принимать решения в сложных ситуациях

«Парламентская газета»