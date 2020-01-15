Турецкий «Полимекс» ищет в Татарстане место под теплицы на 20 гектарах
Иностранный девелопер «заинтересовался» выращиванием овощей: выбирает между пригородом Челнов, Елабугой и Нижнекамском
Как стало известно «Реальному времени, турецкая строительная компания «Полимекс», которой предстоит провести реконструкцию Вахитовского холма и построить ТЦ Espace за памятником Муллануру Вахитову в Казани, решила параллельно заняться агробизнесом. Делегация турецких бизнесменов ищет подходящий земельный участок для строительства тепличного комплекса площадью 20 га и выехала в Нижнекамск изучить варианты площади. Впрочем, окончательный выбор будет сделан в пользу того района, который предложит сельхозземли с наиболее доступными по цене энергетическими ресурсами, заявил «Реальному времени» представитель «Полимекс» Джюнейт Юнал. Если все звезды сложатся, комплекс станет первым аграрным предприятием турецкого девелопера в России.
«Полимекс» запросил 20 га под томаты
Как выяснило «Реальное время», неожиданно для всех известный турецкий девелопер «Полимекс» сделал запрос в правительство республики с просьбой оказать содействие по открытию собственного агробизнеса, хотя и в небольших масштабах. После новогодних каникул делегация компании приехала в Казань продолжить переговоры о развитии сотрудничества. Разговор о новых инвестпроектах с президентом Татарстана застройщик начал еще летом прошлого года, но тогда подробности не сообщались.
Теперь же, как стало известно нашему изданию, речь идет о строительстве тепличного комплекса общей площадью до 20 га. Что хотят выращивать турки пока не обсуждается, но, как правило, томаты и салатные листья из Турции пользуются популярностью у потребителя.
Накануне на встречу с главой Агентства инвестиционного развития РТ Талией Минуллиной приехала лично заместитель гендиректора Polimeks по развитию бизнеса Гюлин Сайлан Сеймен, отвечающая за реализацию будущего проекта. Вместе с ней на переговоры прибыл представитель турецкой компании в России Умут Онмуш, а также команда специалистов по тепличному хозяйству. Встреча проходила за закрытыми дверями.
«Полимекс» о проекте: «Только-только начали развивать»
По окончании татарстанские и турецкие участники переговоров согласились коротко рассказать о проекте. Как оказалось, турецкий строительный холдинг не только возводит большие инфраструктурные сооружения в разных странах мира, но и, как бы парадоксально это ни казалось, выращивает овощи — томаты, огурцы, капусту.
— В других странах у нас есть немало тепличных комплексов, — рассказал «Реальному времени» представитель «Полимекс» Джюнейт Юнал, — И вот в России тоже хотим построить. Сейчас изучаем возможности, но, конечно, в пределах Татарстана. Мы давно находимся в республике, инвестировали в пятизвездочный отель Kazan Palace by Tasigo.
Впрочем, как признался сам Джюнейт Юнал, идея о строительстве теплицы в Татарстане возникла относительно недавно, можно сказать, спонтанно, поэтому ее предстоит конвертировать в конкретный бизнес-проект.
Тем не менее он назвал приблизительные параметры будущего тепличного комплекса. По его словам, на начальном этапе речь может идти об освоении 5 гектаров, а в дальнейшем площадь теплиц расширят до 20 га.
АИР подбирает подходящие площадки
Глава АИР оценивает намерения турецких инвесторов построить теплицы в Татарстане как перспективные.
По сведениям «Реального времени», турецкие строители также приценивались к земельным участкам в пригороде Набережных Челнов и Елабуги. Кстати, близость к ОЭЗ «Алабуга» может иметь решающее значение, так как здесь находятся зарубежные предприятия по переработке овощей с дальнейшими поставками в систему «Макдональдса». Впрочем, турецкий представитель не стал раскрывать возможные локации для размещения теплицы.
Нижнекамский вояж
По окончании переговоров в Казани руководство турецкой делегации в сопровождении представителей АИР выехало на «смотрины» площадок под теплицы в Нижнекамск. Информацию об этом подтвердил заместитель руководителя управления ТОСЭР Айрат Шарипов.
— Будем показывать два земельных участка, подходящих под размещение теплицы. Они расположены на территории парка «Камские Поляны», где есть свободные площади, — рассказал Шарипов.
По его словам, Нижнекамск подготовил участки из расчета 20 гектаров. «Но что они будут выращивать, мы пока не знаем», — признался собеседник издания. Однако этот промпарк не входит в периметр нижнекамского ТОСЭР, поэтому инвесторы не смогут рассчитывать на льготы. Альтернативу ему нашли в границах ТОСЭР.
Чем закончилась встреча в столице нефтехимиков, пока неизвестно. Однако представитель «Полимекса» заметил, что «изучается не только Нижнекамск».
— Сейчас мы должны понять, какие есть в Татарстане возможности, до этого смотрели другие районы. В этом направлении главное — земельный участок плюс еще энергетические ресурсы. Сейчас плотно собираем информацию об этом, после изучим показатели финансовой модели, рентабельности и все остальное. После этого уже будет ясно, — сообщил Джюнейт Юнал.
«Полимекс» собирается подать заявку на получение разрешения на строительство Espace
Напомним, что турецкая компания получила одобрение президента РТ на строительство ТЦ Espace на Вахитовском холме в Казани, где запланирована масштабная реконструкция. Под возведение торгового центра выделен земельный участок площадью 1,5 га, за холмом и памятником.
Инвестиционный проект предусматривает строительство многофункционального торгового комплекса Espace площадью порядка 67 тыс. кв. м и благоустройство прилегающей территории. Общая сумма инвестиций пока не разглашается. Джюнейт Юнал заверил, что работы по проектированию вскоре завершат, и компании остается только получить разрешение на строительство.
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