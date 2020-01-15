Турецкий «Полимекс» ищет в Татарстане место под теплицы на 20 гектарах

Иностранный девелопер «заинтересовался» выращиванием овощей: выбирает между пригородом Челнов, Елабугой и Нижнекамском

Как стало известно «Реальному времени, турецкая строительная компания «Полимекс», которой предстоит провести реконструкцию Вахитовского холма и построить ТЦ Espace за памятником Муллануру Вахитову в Казани, решила параллельно заняться агробизнесом. Делегация турецких бизнесменов ищет подходящий земельный участок для строительства тепличного комплекса площадью 20 га и выехала в Нижнекамск изучить варианты площади. Впрочем, окончательный выбор будет сделан в пользу того района, который предложит сельхозземли с наиболее доступными по цене энергетическими ресурсами, заявил «Реальному времени» представитель «Полимекс» Джюнейт Юнал. Если все звезды сложатся, комплекс станет первым аграрным предприятием турецкого девелопера в России.

«Полимекс» запросил 20 га под томаты

Как выяснило «Реальное время», неожиданно для всех известный турецкий девелопер «Полимекс» сделал запрос в правительство республики с просьбой оказать содействие по открытию собственного агробизнеса, хотя и в небольших масштабах. После новогодних каникул делегация компании приехала в Казань продолжить переговоры о развитии сотрудничества. Разговор о новых инвестпроектах с президентом Татарстана застройщик начал еще летом прошлого года, но тогда подробности не сообщались.

Теперь же, как стало известно нашему изданию, речь идет о строительстве тепличного комплекса общей площадью до 20 га. Что хотят выращивать турки пока не обсуждается, но, как правило, томаты и салатные листья из Турции пользуются популярностью у потребителя.

Накануне на встречу с главой Агентства инвестиционного развития РТ Талией Минуллиной приехала лично заместитель гендиректора Polimeks по развитию бизнеса Гюлин Сайлан Сеймен, отвечающая за реализацию будущего проекта. Вместе с ней на переговоры прибыл представитель турецкой компании в России Умут Онмуш, а также команда специалистов по тепличному хозяйству. Встреча проходила за закрытыми дверями.

На встречу с главой Агентства инвестиционного развития РТ приехала заместитель гендиректора Polimeks по развитию бизнеса Гюлин Сайлан Сеймен, отвечающая за реализацию будущего проекта. Фото instagram.com/investtatarstan

«Полимекс» о проекте: «Только-только начали развивать»

По окончании татарстанские и турецкие участники переговоров согласились коротко рассказать о проекте. Как оказалось, турецкий строительный холдинг не только возводит большие инфраструктурные сооружения в разных странах мира, но и, как бы парадоксально это ни казалось, выращивает овощи — томаты, огурцы, капусту.

— В других странах у нас есть немало тепличных комплексов, — рассказал «Реальному времени» представитель «Полимекс» Джюнейт Юнал, — И вот в России тоже хотим построить. Сейчас изучаем возможности, но, конечно, в пределах Татарстана. Мы давно находимся в республике, инвестировали в пятизвездочный отель Kazan Palace by Tasigo.



Впрочем, как признался сам Джюнейт Юнал, идея о строительстве теплицы в Татарстане возникла относительно недавно, можно сказать, спонтанно, поэтому ее предстоит конвертировать в конкретный бизнес-проект.

— Эту тему только-только начали развивать, — пояснил он в разговоре с «Реальным временем». — Пока внутри себя делаем мини-исследование. Сейчас изучаем рынок (земельных участков, — прим. ред.) Татарстана. После того как специалисты изучат ваш регион, наш головной офис примет решение. Только потом мы сможем говорить об инвестициях.

Тем не менее он назвал приблизительные параметры будущего тепличного комплекса. По его словам, на начальном этапе речь может идти об освоении 5 гектаров, а в дальнейшем площадь теплиц расширят до 20 га.



АИР подбирает подходящие площадки

Глава АИР оценивает намерения турецких инвесторов построить теплицы в Татарстане как перспективные.

— Сейчас рассматриваются наиболее подходящие для реализации проекта площадки, — сообщила Талия Минуллина «Реальному времени». — На начальном этапе предлагаемый проект рассчитан на 5 гектаров теплиц по системе гидропоники. Сейчас мы собираем всю детальную информацию для принятия окончательного решения.

По сведениям «Реального времени», турецкие строители также приценивались к земельным участкам в пригороде Набережных Челнов и Елабуги. Кстати, близость к ОЭЗ «Алабуга» может иметь решающее значение, так как здесь находятся зарубежные предприятия по переработке овощей с дальнейшими поставками в систему «Макдональдса». Впрочем, турецкий представитель не стал раскрывать возможные локации для размещения теплицы.



Нижнекамский вояж

По окончании переговоров в Казани руководство турецкой делегации в сопровождении представителей АИР выехало на «смотрины» площадок под теплицы в Нижнекамск. Информацию об этом подтвердил заместитель руководителя управления ТОСЭР Айрат Шарипов.

— Будем показывать два земельных участка, подходящих под размещение теплицы. Они расположены на территории парка «Камские Поляны», где есть свободные площади, — рассказал Шарипов.

По его словам, Нижнекамск подготовил участки из расчета 20 гектаров. «Но что они будут выращивать, мы пока не знаем», — признался собеседник издания. Однако этот промпарк не входит в периметр нижнекамского ТОСЭР, поэтому инвесторы не смогут рассчитывать на льготы. Альтернативу ему нашли в границах ТОСЭР.

«В самом Нижнекамске будем показывать два участка — здесь уже территория ТОСЭР. У них выбор — либо в промпарке «Камские Поляны», либо в ТОСЭР. Им предлагаются земли сельскохозяйственного назначения», — заверил Шарипов.

Чем закончилась встреча в столице нефтехимиков, пока неизвестно. Однако представитель «Полимекса» заметил, что «изучается не только Нижнекамск».



— Сейчас мы должны понять, какие есть в Татарстане возможности, до этого смотрели другие районы. В этом направлении главное — земельный участок плюс еще энергетические ресурсы. Сейчас плотно собираем информацию об этом, после изучим показатели финансовой модели, рентабельности и все остальное. После этого уже будет ясно, — сообщил Джюнейт Юнал.



«Полимекс» собирается подать заявку на получение разрешения на строительство Espace

Напомним, что турецкая компания получила одобрение президента РТ на строительство ТЦ Espace на Вахитовском холме в Казани, где запланирована масштабная реконструкция. Под возведение торгового центра выделен земельный участок площадью 1,5 га, за холмом и памятником.

Турецкая компания получила одобрение президента РТ на строительство ТЦ Espace на Вахитовском холме в Казани, где запланирована масштабная реконструкция. Фото tatarstan.ru

Инвестиционный проект предусматривает строительство многофункционального торгового комплекса Espace площадью порядка 67 тыс. кв. м и благоустройство прилегающей территории. Общая сумма инвестиций пока не разглашается. Джюнейт Юнал заверил, что работы по проектированию вскоре завершат, и компании остается только получить разрешение на строительство.