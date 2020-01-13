Судебное заседание по делу «Татфондбанка» перенесли в другой зал

Фото: Ирина Плотникова

Судебное заседание над экс-главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным перенесли в другой зал, не дождавшись подключения электричества. Об этом передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что в Вахитовском районном суде Казани из-за отсутствия электричества не смогли начать вовремя суд над бывшим главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным. Заседание было запланировано на 9 утра.