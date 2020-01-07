Как прошло десятилетие: 2016-й

Ключевые события в России и в мире

В России 2016 год запомнился не только очередными выборами в Госдуму. Были еще три громких ареста должностных лиц. Была гибель детей в карельском лагере. Было убийство российского посла Андрея Карлова в Турции. Была создана Росгвардия. В авиакатастрофе над Черным морем погибли доктор Лиза Глинка и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие в Сирию. Олимпиада в Рио прошла без российских легко- и тяжелоатлетов. Мир увидел череду техногенных и природных катастроф, возмутился терактами ИГ (террористической организации, запрещенной в России) и поздравил Боба Дилана с получением Нобелевской премии. Лео Ди Каприо наконец-то получил своего «Оскара», а на МКС впервые распустился цветок.

Первая встреча патриарха РПЦ и папы римского

Встреча патриарха РПЦ и понтифика произошла впервые в истории. Встретились главы Русской православной и католической церквей в аэропорту Гаваны, на Кубе. Напомним, раскол христианской церкви произошел в 1054 году. Более 900 лет главы двух крупнейших ветвей христианства находились под взаимными анафемами, и лишь в 1964 году они были сняты.

И вот наконец в 2016 году маршруты Кирилла и Франциска пересеклись в кубинском аэропорту. Встреча длилась более двух часов, ее готовили несколько месяцев. Патриарх и папа обсудили проблемы современного христианства, кризис семьи в современном обществе, перспективы дальнейшего сотрудничества РПЦ и католической церкви. Потом главы церквей обменялись подарками и подписали совместную декларацию, состоящую из 30 пунктов.

С космодрома «Восточный» успешно запустили первую ракету

28 апреля 2016 года был произведен первый успешный запуск ракеты-носителя с нового российского космодрома «Восточный» в Амурской области. Космодром строился здесь с 2011 года.

На первом запуске с новой площадки присутствовал президент России Владимир Путин, который специально прилетел в Амурскую область, чтобы дать старт работе космодрома. Ракета-носитель «Союз 2.1а» вывела на орбиту космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.

28 апреля 2016 года был произведен первый успешный запуск ракеты-носителя с нового российского космодрома «Восточный» в Амурской области. Фото kremlin.ru

Планируется, что космодром в Амурской области станет альтернативой казахстанскому Байконуру и превратится со временем в основную стартовую площадку для запусков российских космических ракет. Новый космодром должен был дать работу тысячам людей и преобразить экономический ландшафт в регионе. На сегодняшний момент завершено строительство первой очереди (первого стартового стола), с космодрома осуществлено четыре успешных запуска. Второй стартовый стол (для взлета тяжелых ракет «Ангара») строит ПСО «Казань», окончание строительства запланировано на 2022 год.

Гибель детей в лагере на Сямозере

18 июня 2016 года в Карелии перевернулись два туристических каноэ: они попали в шторм на озере. В лодках были 47 детей из детского оздоровительного лагеря «Парк-отель «Сямозеро» и четыре инструктора. 14 детей погибли. 14-летняя школьница Юля Король спасла нескольких сверстников, выбралась на берег сама и позвала помощь из соседнего поселка. 20 сентября Путин наградил Король медалью «За спасение погибавших».

По факту гибели детей были возбуждены уголовных дела в отношении руководства лагеря и представителей карельского контролирующего органа. Руководство лагеря знало о штормовом предупреждении и не отменило водный поход. При этом одна лодка имела неисправности, спасательных жилетов подходящего размера на детях не было. А руководитель республиканского Роспотребнадзора, по версии следствия, прекрасно знала о многочисленных нарушениях в лагере, но распорядилась о том, чтобы выдать «Парк-отелю» Сямозеро» заключение о соответствии.

В результате трагедии в декабре 2016 года был принят закон, который совершенствовал государственное регулирование организации отдыха и оздоровления детей, внес обязательные требования к правилам безопасности в лагерях.

В Татарстане за «Единую Россию» проголосовали более 85% избирателей при явке почти в 79%. Фото Максима Платонова

Выборы в Государственную думу VII созыва

18 сентября 2016 года в Единый день голосования в России выбирали депутатов, которые составили Государственную думу VII созыва. Явка составила 47,88% избирателей.

В голосовании по партийным спискам пятипроцентный барьер удалось преодолеть четырем партиям, таким образом, среди депутатов, избранных по пропорциональной системе, больше всего представителей «Единой России» (54,20% голосов, 140 мест), КПРФ (13,34% голосов, 35 мест), ЛДПР (13,14% голосов, 34 места) и «Справедливой России» (6,22%, 16 мест). В выборах по одномандатным округам преимущество единороссов было подавляющим (203 места из 225).

В Татарстане за «Единую Россию» проголосовали более 85% избирателей при явке почти в 79%.

Арест Никиты Белых

Никита Белых, губернатор Кировской области с 2008 по 2016 годы, в середине «десятых» был одним из самых популярных политблогеров. Он был достаточно прогрессивным политиком, в своем регионе пользовался популярностью: в 2014 году его переизбрали на второй губернаторский срок. В свое время Белых руководил партией «Союз правых сил», потом разочаровался и вышел из нее. У него в администрации в свое время работали опальные Мария Гайдар и Алексей Навальный.

24 июня 2016 года Белых задержали в ресторане в Москве. При себе у него оказалось 200 тысяч евро наличными, пропитанные специальным раствором. По версии следствия, эти деньги — часть взятки, которую Белых получил от Юрия Судгаймера, главы АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», инвестпрограммы которых были включены в список приоритетных в Кировской области. Деньги, по версии следствия, Белых взял за то, что закрыл глаза на некоторое несоответствие деятельности этих компаний условиям включения в заветный список. Сам губернатор утверждал, что его подставили, а деньги предназначались для нужд города (на 400 тысяч евро он, по его словам, собирался построить часовню).

28 июля Путин отправил Белых в отставку «в связи с утратой доверия». Впоследствии, 1 февраля 2017 года, бывшего губернатора признали виновным в получении взяток и осудили на 8 лет колонии строгого режима.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был арестован 14 ноября 2016 года, и это было, пожалуй, самое эффектное и противоречивое антикоррупционное деяние СК РФ. Фото kremlin.ru

Арест Алексея Улюкаева

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был арестован 14 ноября 2016 года, и это было, пожалуй, самое эффектное и противоречивое антикоррупционное деяние СК РФ. Министра задержали по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов США от… Игоря Сечина!

По версии следствия (и Сечина), Улюкаев потребовал эти деньги за положительное заключение Минэкономразвития о сделке Роснефти по приобретению 50% государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть». Разумеется, уже 15 ноября 2016 года последовал указ президента РФ об освобождении министра от должности в связи с утратой доверия.

8 августа 2017 года впервые в истории России судили министра, обвинявшегося в коррупции. Интересно, что в суд первой инстанции Сечин как истец ни разу не пришел, хотя повесткой его вызывали целых четыре раза. В материалах, опубликованных судом, есть расшифровка телефонного разговора, в которой Сечин и Улюкаев договариваются о передаче «корзинки с колбасой», о деньгах разговоров не шло.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий райсуд признал бывшего министра виновным и приговорил к 8 годам в колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Улюкаев отбывает наказание в Тверской области, в колонии работает библиотекарем.

В ходе расследования по делу Захарченко следователи нашли у него и у членов его семьи 13 квартир, четыре автомобиля, полукилограммовый слиток золота, часы Rolex, различные драгоценности, валюту. Фото: svoboda.org

Арест полковника Захарченко

И еще один громкий арест 2016 года случился 8 сентября, когда по обвинению в коррупции был задержан Дмитрий Захарченко, временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» ГУЭБ ПК МВД России.

Страну потряс масштаб. В ходе расследования по делу Захарченко следователи нашли у него и у членов его семьи 13 квартир, 4 автомобиля, полукилограммовый слиток золота, часы Rolex, различные драгоценности, валюту. Стоимость найденной валюты перевалила за 8,5 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте. Сам Захарченко утверждал, что все вышеуказанное заработали его сестра и отец, которые занимались бизнесом.

В августе 2018 года в решением суда в доход государства было обращено 8,5 миллиарда рублей, 2 миллиона евро, более 120 миллионов долларов и иное имущество, найденное у семьи Захарченко.

И только в июне 2019 года полковник был приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в 117 миллионов рублей. Звания полковника Захарченко тоже лишили, как и государственных наград.

Закон об ограничении деятельности коллекторов

В июне 2016 года, после ряда резонансных случаев, связанных с коллекторами и их методами работы, Госдума приняла закон, регулирующий их деятельность. Микрофинансовым организациям вовсе запретили заниматься взысканием долгов — теперь это могут делать только крупные кредитные организации и профессиональные агентства (которые должны иметь уставный капитал в размере не менее 10 миллионов рублей).

При общении с заемщиком коллектору нельзя применять физическую силу, угрожать, давить психологически, портить имущество. Нельзя обнародовать данные о нем в интернете и вешать объявления в подъезде. Нельзя звонить чаще двух раз в семь дней и беспокоить в ночное время.

Правда, все эти «тепличные условия» распространяются только на физлиц и не действуют в случае задолженности за ЖКХ и услуги связи.

Один из законов обязывает оператора хранить звонки и сообщения абонентов за 6 месяцев, а информацию о фактах приема и передачи сообщений и звонков — за 3 года. Фото Марии Зверевой

«Пакет Яровой»

«Пакет Яровой» — комплекс законов, принятых Госдумой в июле 2016 года. Они имеют антитеррористическую направленность, но широко критикуются как нарушающие права человека, налагающие непосильное финансовое бремя на ряд компаний (например, на телекомы) и слабо исполнимые технически.

Речь идет о хранении интернет-трафика и информации о мобильных коммуникациях. Один из законов обязывает оператора хранить звонки и сообщения абонентов за 6 месяцев, а информацию о фактах приема и передачи сообщений и звонков — за 3 года. Интернет-компании и сервисы должны хранить и по первому запросу предоставлять спецслужбам все данные о пользователе, включая его паспортные данные, список родственников, тексты сообщений, адрес электронной почты и все данные о сетевой активности. Для зашифрованной коммуникации (например, в мессенджерах) владелец сервиса обязан предоставить ФСБ ключи шифрования. Именно с этим связана борьба с мессенджером Telegram, ключи шифрования от которого Павел Дуров отказывается предоставлять российским властям.

Даже если не учитывать этических вопросов, пакет Яровой вызывает определенные сомнения у ряда экспертов. Например, пока непонятно, где телекомы должны найти те 2,2 триллиона рублей, которые, по предварительным оценкам, потребуются для реализации закона. Стоимость услуг мобильной связи, по заверениям крупнейших операторов, при этом должна вырасти в 2-3 раза. В Mail.Ru Group выполнение законопроекта оценили в 2 миллиарда долларов. Плюс к тому, неизвестно, кто и как будет решать вопрос с мощностями хранения: хранилищ данных нужного размера в мире нет, кроме того, если они появятся, то станут идеальной мишенью для террористов, мошенников и преступников всех мастей.

Образование Росгвардии

5 апреля 2016 года была создана Росгвардия — центральный орган управления Войсками национальной гвардии РФ. О планах ее формирования говорили с 2012 года. В задачи службы входит защита конституционного строя внутри страны.

В состав Росгвардии вошли разнообразные боевые подразделения МВД России: внутренние войска, Центр спецназначения сил оперативного реагирования и авиации, СОБР, ОМОН, органы вневедомственной охраны. Начальником новой структуры был назначен генерал Виктор Золотов.

Вечером 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» был расстрелян посол России в Турции Андрей Карлов. Фото: prav.tatarstan.ru

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова

Вечером 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» был расстрелян посол России в Турции Андрей Карлов. Преступник выпустил в него 9 пуль. Убийство попало на камеры, его увидел весь мир.

Убийца — 22-летний Мевлют Алтынташ — во время выстрелов выкрикивал на турецком и арабском языках «Не забывайте Алеппо!» и «Не забывайте Сирию». Еще некоторое время Алтынташ стрелял в потолок и в посетителей (трое граждан Турции были ранены). Террориста убили через 20 минут в перестрелке с бойцами спецподразделений.

Российская сторона отреагировала на трагедию требованием всецело расследовать происшедшее и расценила ее как попытку сорвать урегулирование отношений, испортившихся после того, как в 2015 году был сбит российский самолет в небе над Сирией.

25 декабря 2016 года потерпел крушение военный самолет Ту-154, на борту которого были артисты ансамбля имени Александрова (почти весь основной состав), журналисты трех федеральных каналов и доктор, директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Фото Alexander Usanov / wikipedia.org

Крушение самолета под Сочи

25 декабря 2016 года потерпел крушение военный самолет Ту-154, на борту которого были артисты ансамбля имени Александрова (почти весь основной состав), журналисты трех федеральных каналов и доктор, директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они направлялись в Сирию, на авиабазу Хмеймим. Артисты летели поздравить российских военных с Новым годом праздничным концертом. Елизавета Глинка везла медикаменты для сирийских детей. Все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.

Самолет летел из Москвы, а в Сочи остановился на дозаправку. Он рухнул в Черное море через несколько минут после вылета. Причиной трагедии стала ошибка командира судна, который, по версии следствия, потерял пространственную ориентацию и отправил воздушное судно прямо в море.

Теракты в Европе

В 2016 году продолжались террористические акты, совершенные «Исламским государством».

Продолжением терактов во Франции были взрывы в аэропорту и метро Брюсселя. В аэропорту прогремели два взрыва, погибли 14 и ранены 96 человек. Третий смертник взорвался в поезде метрополитена Брюсселя, погибли 20 человек, 106 были ранены. При этом премьер-министр Бельгии предупреждал нацию об опасности крупного теракта сразу же после ноябрьской атаки на Париж 2015 года.

Летом мир потряс теракт в респектабельной и благополучной Ницце: вечером 14 июля 19-тонный грузовик врезался в толпу людей на Английской набережной. Собравшиеся наблюдали красочный салют в честь Дня взятия Бастилии. Погибли 86 человек, 308 были ранены. Нападавшего застрелили, ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство».

Летом мир потряс теракт в респектабельной и благополучной Ницце: 14 июля вечером 19-тонный грузовик врезался в толпу людей на Английской набережной. Фото: Twitter

Аналогичное по способу преступление было совершено 19 декабря в Берлине на рождественской ярмарке. Фура с полуприцепом проехала по торговым рядам, после чего водителю удалось сбежать (правда, через пять дней его застрелили в Милане полицейские). Погибли 11 человек, более 50 были ранены. И за это ответственность взяло на себя «ИГ».

Теракт в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле произошел 28 июня. Террористы-смертники сначала открыли стрельбу из автоматов, а потом взорвали на себе пояса шахида. Погибли 45 человек, ранены были 239. И еще два взрыва в Стамбуле прогремели 10 декабря 2016 года в районе Бешикташ, в людных местах: рядом с футбольным стадионом и в парке. Количество жертв этого теракта достигло 44 человек.

Попытка военного переворота в Турции

Турция в 2016 году часто попадала в новостные ленты — и, как правило, не по радостным поводам. Например, в ночь с 15 на 16 июля в Анкаре была предпринята попытка военного переворота. Вертолеты турецкой армии атаковали Генштаб и штаб-квартиру разведки. Истребители атаковали и президентский дворец (президент Эрдоган в это время был на отдыхе с семьей в Мармарисе). Утром 16 июля парламент и президентский дворец штурмовали танки, путчисты уже контролировали международные аэропорты в Стамбуле и Анкаре, госучреждения и главные офисы телекомпаний.

В телеобращении мятежников говорилось, что страной теперь командует Генштаб вооруженных сил. Потом Эрдогану удалось выйти в телеэфир через одну из незахваченных телекомпаний: он призвал народ выйти на улицы Анкары и Стамбула. Народ вышел. Полиция и часть армии оставались верными президенту, народ и духовенство тоже были на стороне действующей власти. Поэтому переворот не удался.

Власти взяли ситуацию под контроль. В столкновениях погибли 104 мятежника и 161 представитель проправительственных сил. За участие в перевороте арестовали 3 тысячи военных, а всего арестовано было около 40 тысяч человек. Позже президент Турции объявил инициатором переворота Фетхуллаха Гюлена, проповедника и философа, который в 1990-х уехал из Турции в США.

Дональд Трамп выиграл президентские выборы. Фото: gp.se

Дональд Трамп избран президентом США

В 2016 году в США произошли неожиданные для многих события: Дональд Трамп, с его имиджем невыдержанного фрика и эксцентричного миллионера, выиграл президентские выборы. На президентских выборах 8 ноября 2016 Трамп победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, набрав 56,88% голосов выборщиков.

Он стал вторым в истории кандидатом на пост президента, кто прежде не занимал никаких государственных постов и изначально был известен как бизнесмен. Трамп — первый такой кандидат, который выиграл выборы. Были и еще рекорды: Трамп с его избранием в 70 лет — старейший впервые избранный президент США (Рейган, ставший президентом в 69, отодвинулся на второе место). И это самый богатый в истории человек, вступивший в должность президента США.

Президентство Трампа ознаменовалось множеством громких решений, которые, впрочем, выглядят вполне последовательно и соответствуют неоднозначному имиджу этого человека. Выполняя свои предвыборные обещания, Трамп активно борется с миграцией: строит стену на границе с Мексикой, уменьшает квоты на прием мигрантов и даже высказывался на тему полного запрета въезда мусульман в страну. Разговоры о глобальном потеплении мистер Трамп считает выдумкой: на этих основаниях он хлопнул дверью и вышел из Парижских соглашений по климату. Отношения с Россией он сначала собирался было налаживать, но потом отмена санкций как-то затормозилась. Впрочем, у президента хватает и других важных дел: торговая война с Китаем, конфликты с КНДР, выход из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, впереди новая президентская гонка, в которой Трамп планирует участвовать.

Леонардо Ди Каприо наконец получил «Оскара»

До 2016 года казалось, что над Лео висит злой рок: он снялся во множестве нашумевших фильмов, сыграл десятки сильных ролей, а «Оскар» постоянно проходил мимо него. К расцвету своей карьеры Ди Каприо победил имидж слащавого красавчика и показал себя как глубокий драматический актер. Его любил весь мир, но одна вершина оставалась непокоренной: четыре раза он номинировался на «Оскара», и четыре раза заветная статуэтка уплывала прямо из-под его носа.

И вот, наконец, в феврале 2016 «венец безоскарья» с актера был снят: он получил награду за лучшую мужскую роль — траппера Хью Гласса в фильме Алехандро Иньярриту «Выживший».

Дилан уже давно присутствовал в списках из 200 номинантов. Фото Francisco Antunes / wikipedia.org

…а Боб Дилан неожиданно — Нобелевскую премию по литературе

Если «Оскара» для ди Каприо ждал весь мир, то вряд ли кто-то мог предположить, что лучшим литератором по версии Шведской академии станет американский рок-певец. Но Нобелевская премия за 2016 год по литературе досталась Бобу Дилану — с формулировакой «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».

При этом Дилан уже давно присутствовал в списках из 200 номинантов (причем всегда в первой сотне). Букмекеры принимали ставки на Дилана примерно такие же, как на фантаста Урсулу Ле Гуин и на российского поэта Евгения Евтушенко — примерно 1:50. В десять раз вероятнее оценивалась победа, например, Харуки Мураками.

Но шведские академики сделали ход конем и в очередной раз удивили мир. Радует во всем этом то, что хотя бы в 2016 году при оглашении имени литературного нобелиата большинство людей не задавали сакраментального вопроса «А это кто такой?».

Расстрел гей-клуба в Орландо

12 июня 2016 года в Орландо (штат Флорида, США) произошло массовое убийство: 29-летний Омар Матин, родившийся в Нью-Йорке в семье афганцев, открыл огонь в ночном гей-клубе Pulse и захватил заложников. Погибли 49 человек, 53 были ранены. Полицейские застрелили нападавшего и освободили заложников. И за это событие ответственность взяло на себя «ИГ».

Матин в ходе событий несколько раз звонил в службу 911, называл себя воином ислама, заявлял о поддержке террористов, обещал совершить несколько взрывов и пригрозил другими подобными атаками.

В России реакция на событие была неоднозначной. Так, бывший ведущий ТК «Эфир», руководитель Союза молодых инноваторов Татарстана Рамиль Ибрагимов назвал убийцу «правильным афганским пацаном» и выразил надежду на то, что раненые «все же подохнут». Вокруг этой его записи в соцсетях поднялся шум, Ибрагимов ее стер, но потом приравнивал гомосексуализм к убийству и напоминал, что в СССР за это сажали в тюрьму.

По итогам референдума 51,89% граждан Великобритании высказались за выход из Евросоюза. Фото express.co.uk

Референдум по «Брекзит»

Консультативный референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе состоялся в Британии и Гибралтаре 23 июня. Подготовка к этому шла давно: разговоры о том, чтобы выйти из альянса с Европой, разные политические силы страны вели еще с семидесятых годов прошлого века, когда Британия вступила в прообраз современного ЕС. По итогам референдума 51,89% граждан Великобритании высказались за выход из Евросоюза. После этого британский премьер Дэвид Кэмерон, выступавший за сохранение страны в ЕС, ушел в отставку, его сменила Тереза Мэй.

Если Великобритания выйдет из ЕС без заключения благоприятного соглашения, экономисты предсказывают неблагоприятные последствия для страны: потери ВВП и турбулентность валюты. Британцы тревожатся по поводу свободы передвижения: многие хотят работать и путешествовать по ЕС, как раньше. При этом сама Великобритания намеревается ужесточить пограничный режим для граждан ЕС в первый же день после Brexit.

Уже начался отток бизнеса на континент: например, часть своего бизнеса в Австрию перевела британская авиакомпания easyJet, японская Panasonic перенесла европейский офис из Лондона в Нидерланды.

Но самого Brexit пока не случилось: правительство Мэй так и не смогло разработать вменяемого плана выхода, который устроил бы и парламент, и ЕС. В итоге она тоже подала в отставку, и сейчас ее преемник Борис Джонсон занимается тем, что пытается залатать юридические и психологические дыры в соглашении о «Брекзите».

Землетрясение в Италии

24 августа вблизи города Норча произошло самое разрушительное землетрясение в Италии за последнее десятилетие. Магнитуда составила 6,2 по шкале Рихтера, погибли 295 человек, более трех тысяч людей лишились крова. Толчки ощущались в Риме, Неаполе, Флоренции. В провинции Риети были практически стерты с лица земли несколько поселков, в том числе средневековый городок Аматриче.

О том, что одна из проклюнувшихся на МКС цинний зацвела, сообщил в «Твиттере» астронавт НАСА Скотт Келли. Фото Scott Kelly/NASA

В космосе впервые расцвел цветок

Человек впервые вырастил цветок в космосе в 2016 году: это была астра-цинния оранжевого цвета, крупная и очень красивая. Эксперименты по выращиванию растений на МКС проводили давно: первой была капуста (космонавты ее съели 10 августа 2015 года), потом другие культуры разной степени съедобности, и наконец — цветы. Все происходит в специальной установке Veggie, в которой установлены светодиодные лампы.

О том, что одна из проклюнувшихся на МКС цинний зацвела, сообщил в «Твиттере» астронавт НАСА Скотт Келли: «Первый цветок распустился в космосе», — написал он под фотографией.

Умер Фидель Кастро

26 ноября 2016 года умер многолетний лидер кубинского народа, «пламенный Фидель». Ему было 90 лет.

С 1956 года Кастро боролся против кубинского правительства рука об руку с аргентинским революционером Че Геварой. Через три года революционеры захватили власть в стране, и с тех пор Фидель был бессменным лидером на Кубе полвека. Всю свою сознательную жизнь он боролся с мировым капитализмом, на волне чего крепко дружил с СССР. Куба была единственным однопартийным социалистическим государством в Западном полушарии. Сторонники Кастро высоко ценили его гуманистические идеалы и стремление к независимости Кубы от США. Противники считают его диктатором, чей режим нарушал права человека и чья политика привела к бегству из страны примерно миллиона человек и к обнищанию населения. Кстати, когда Рауль Кастро и Барак Обама наладили дипломатические отношения Кубы и США, потомки тех самых сбежавших кубинцев были очень недовольны этим: социалистический режим на Кубе принес им только горе и разлуку с семьей.

В 2011 году Фидель передал пост руководителя партии своему младшему брату Раулю из-за проблем со здоровьем. Вместе с ним ушла эпоха пламенных революционеров.

В 2017 году за это открытие создатели проекта LIGO Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн получили Нобелевскую премию по физике. Фото TT News Agency/Jessica Gow via REUTERS

Физики объявили об экспериментальном открытии гравитационных волн

В феврале 2016 года американские физики из проекта LIGO объявили об экспериментальном открытии гравитационных волн, предсказанных 100 лет назад Альбертом Эйнштейном. Это открытие физики всего мира сравнивают с появлением телескопа или радиоастрономии. Оно стало очередным подтверждением общей теории относительности и делает возможной разработку теории квантовой гравитации. Теоретически возможна даже разработка теории великого объединения, которая соединит в единые термины и уравнения ньютонову механику, молекулярное и квантовое взаимодействия.

В 2017 году за это открытие создатели проекта LIGO Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн получили Нобелевскую премию по физике.