Как прошло десятилетие: 2011-й

Ключевые события в России и мире

Десять дней, с 1 по 10 января, «Реальное время» вспоминает ключевые события каждого из годов второго десятилетия XXI века. Сегодня — 2011 год, который выдался весьма неспокойным. Год ознаменовался началом гражданской войны в Ливии и Сирии, революцией в Египте, уничтожением Усамы бен Ладена. Цунами в Японии вызвало аварию на атомной электростанции Фукусима. В России окончательно утвердилась сменяемость правящего тандема: было объявлено о том, что Владимир Путин будет участвовать в выборах президента 2012 года. Страна содрогнулась, когда в Татарстане затонул пассажирский теплоход «Булгария».

Команда «КАМАЗ-Мастер» в десятый раз победила в «Ралли Дакар»



Команда «КАМАЗ-Мастер» в рекордный, десятый раз выиграла престижную мировую гонку «Ралли Дакар». В этом году ралли проходило в Аргентине и Чили, по безводной пустыне Атакама, температура «за бортом» достигала порой 60 градусов. Это была беспрецедентная победа: все места в четверке сильнейших заняли представители одной команды. В седьмой раз ралли выиграл Владимир Чагин, а следующие три места заняли Фирдаус Кабиров, Эдуард Николаев и Ильгизар Мардеев.

В ралли «Дакар-2011» участвовали команды из 51 страны на 67 грузовиках, 170 мотоциклах, 30 квадроциклах и 140 автомобилях. За две недели гонки по бездорожьям Аргентины и Чили пилоты преодолели дистанцию в 9,5 тысячи километров.

Команда «КАМАЗ-Мастер» в рекордный, десятый раз выиграла престижную мировую гонку «Ралли Дакар». Фото kamazmaster.ru

В России возбуждено первое дело за размещение пиратского контента

В январе 2011 года впервые в России управление «К» МВД возбудило уголовное дело против 26-летнего москвича, который разместил на своей странице во «ВКонтакте» 18 записей «известной российской музыкальной группы». Дело возбудили по статье 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Заявление поступило от фирмы грамзаписи «Никитин», которая обладала исключительными правами на эти аудиофайлы. Имя нарушителя не раскрывалось. Впоследствии дело было приостановлено, а потом и вовсе закрыто: полиции «не удалось установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого».

Это стало первым уголовным делом против пользователя соцсети, незаконно разместившего аудиозаписи. До сих пор обитателей «ВКонтакте» судили за экстремистские материалы и порнографию, но не за нарушение авторских прав.

Теракт в Домодедово

24 января 2011 года террорист-смертник взорвал «пояс шахида» в зале международных прилетов московского аэропорта Домодедово. Погибли 37 человек, 170 были ранены. Мощность бомбы составила 5 кг в тротиловом эквиваленте, она была начинена обрезками арматуры и металлическими шариками.

По данным следствия, террористом был Магомед Евлоев, 20-летний уроженец Ингушетии. Он прошел в аэропорт за 68 минут до взрыва мимо металлодетектора и охранников. Ответственность за теракт взял на себя лично Доку Умаров. 20 августа 2012 года начался суд по уголовному делу о теракте: судили четверых организаторов. С подсудимых в пользу потерпевших было взыскано 8 миллионов рублей, троих приговорили к пожизненному заключению, одного — к десяти годам в колонии.

После теракта во всех аэропортах страны были серьезно усилены меры безопасности, уволен ряд чиновников, отвечавших за безопасность на транспорте.

В Домодедово погибли 37 человек, 170 были ранены. Фото communitarian.ru

Милицию переименовали в полицию

28 января 2011 года был принят в окончательном чтении закон «О полиции», который разрабатывался по инициативе президента РФ Дмитрия Медведева. Предложение о реформе МВД и о переименовании милиции в полицию он озвучил еще в августе 2010 года. Тогда президент говорил: «Нам нужны профессиональные люди, сотрудники, которые эффективны, честно и слаженно выполняют свою работу. Поэтому я считаю, что пришла пора вернуть органам правопорядка их имя — полиция».

Закон обсуждали беспрецедентным способом: его выложили в открытом доступе с возможностью комментирования. В обсуждении приняли участие 5 миллионов человек. В итоге проект сильно изменился по сравнению с первой редакцией: из него исчезли положения о том, что полицейские могут проникать в помещения граждан, и о презумпции законности полиции. После принятия закона прошла внеочередная аттестация всего персонала МВД, численность сотрудников была сокращена на 22% (особенно сильно «похудел» аппарат управления). Зато полицейским повысили зарплату и социальные гарантии.

Правда, в 2013 году в органах признали отрицательный эффект реформы: сокращение штата сказалось на работе полиции неблагоприятно, а сокращение ряда специализированных учебных заведений ухудшило общее качество подготовки кадров.

Отмена перехода на зимнее время

Среди неоднозначных законов, подписанных Медведевым в последний год его президентства, была отмена перехода на зимнее время. Соответствующий документ он утвердил 3 июня 2011 года. Летнее время стало постоянным на территории России. В новом законе «Об исчислении времени» 11 часовых поясов в России заменили на 9 часовых зон.

Правда, уже в 2012 году новый президент, Владимир Путин, предложил пересмотреть это решение. В 2014 году он подписал изменения в ФЗ «Об исчислении времени»: часовых зон снова стало 11 и Россия вернулась к постоянному зимнему времени.

Крушение «Булгарии»

10 июля 2011 года днем в Куйбышевском водохранилище в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана произошла страшная трагедия: крушение туристического теплохода «Булгария». На борту был 201 человек, спаслись только 79. В качестве основной причины крушения следствие называет то, что экипаж не задраил иллюминаторы, и когда при порыве ветра возник сильный крен, в них залилась вода.

Подъем теплохода со дна продолжался несколько дней. Фото novayagazeta.ru

Мимо плотов с тонущими бедствие пассажирами и экипажем прошли два судна — сухогруз и толкач (их капитанов потом судили). На помощь пришел только круизный теплоход «Арабелла», экипаж которого провел спасательную операцию, оказал первую медицинскую помощь пострадавшим, предоставил им еду, питье и сухую одежду.

Подъем теплохода со дна продолжался несколько дней. Когда судно удалось поднять, были найдены тела всех погибших, в том числе капитана теплохода Александра Островского.

В связи с крушением СК РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе в отношении директора ООО «АргоРечТур» Светланы Инякиной, которая взяла судно в субаренду, и эксперта речного регистра, выдавшего разрешение на эксплуатацию теплохода. Судили также Ирека Тимергазеева (начальника отдела Ространснадзора) и Владислава Семенова (инспектора Ространснадзора). Причиной трагедии стала целая цепочка халатностей, которая привела к тому, что судно 1955 года выпуска эксплуатировалось за пределами своих возможностей, а персонал не имел достаточной квалификации и не выполнял нормативные требования.

Крушение вызвало массовые проверки в речном флоте и в органах Ространснадзора по всей стране. После этой катастрофы ускорилась разработка и принятие закона об обязательном страховании ответственности перевозчика.

Гибель хоккейной команды «Локомотив»

7 сентября произошла еще одна резонансная трагедия — крушение самолета Як-42Д, выполнявшего чартерный рейс из Ярославля в Минск. Он вез в Белоруссию на матч КХЛ ярославский хоккейный клуб «Локомотив». Самолет выкатился за пределы ВПП, взлетел с грунта, набрал высоту не более 6 метров, столкнулся с радиомаяком, упал на землю и разбился. Выжил только инженер Александр Сизов, остальные пассажиры и члены экипажа погибли.

После официального расследования катастрофы МАК заявил, что причиной стало нажатие кем-то из пилотов тормозных педалей во время разбега самолета.

В связи с гибелью основного состава ХК «Локомотив» снялся с розыгрыша КХЛ 2011 года. Фото aif.ru

Гибель хоккейной команды потрясла спортивную общественность. После получения известия о трагедии был прерван матч открытия нового сезона КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Атлантом», вечером 7 сентября в Ярославле прошла поминальная акция.

10 сентября на церемонии прощания с погибшими собрались 100 тысяч человек. В связи с гибелью основного состава ХК «Локомотив» снялся с розыгрыша КХЛ 2011 года.

Медведев предложил Путина в качестве кандидата в президенты на выборах 2012 года

24 сентября 2011 года на съезде «Единой России» президент РФ Дмитрий Медведев окончательно подтвердил планы и дальше работать в тандеме с Владимиром Путиным: он предложил своему премьеру баллотироваться в президенты на выборах-2012. Сам Медведев выразил готовность работать в правительстве. Он подчеркнул, что такой вариант развития событий обсуждался очень давно, и прошедшие годы доказали, что стратегия была выбрана правильно.

... и отправил в отставку Алексея Кудрина

Два дня спустя Дмитрий Медведев подписал указ об отставке Алексея Кудрина с поста вице-премьера и министра финансов РФ. Конфликт между президентом и вице-премьером разгорался давно: их разногласия касались прежде всего расходов на военные цели. Вслед за новостями о том, что Медведев планирует стать новым премьером после президентских выборов 2012 года, глава Минфина заявил, что не видит себя в его правительстве.

На следующий день президент в довольно жесткой форме предложил Кудрину подать в отставку. Тот ответил, что посоветуется по этому поводу с премьер-министром. Но Медведев ждать не стал и на следующий день освободил министра от его обязанностей.

Открытый конфликт между чиновниками такого уровня стал одним из главных скандалов года.

Вслед за новостями о том, что Медведев планирует стать новым премьером после президентских выборов 2012 года, глава Минфина заявил, что не видит себя в его правительстве. Фото Романа Хасаева

Валентина Матвиенко стала председателем Совфеда

21 сентября 2011 года Валентина Матвиенко стала первой женщиной, возглавившей верхнюю палату парламента России. До этого она на протяжении восьми лет была губернатором Санкт-Петербурга. Кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совета федерации РФ предложил глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Дмитрий Медведев кандидатуру поддержал, и через две недели 140 сенаторов почти единогласно (воздержался только один) проголосовали за это назначение.

Валентина Матвиенко возглавляет Совфед до сих пор; 25 сентября 2019 года сенаторы продлили ее полномочия на третий срок.

После реконструкции открылся Большой театр

После 6 лет реконструкции в Москве открылся Большой театр. Работы начались в 2005 году: со времен открытия знаковый объект много раз переделывали, но полноценно никогда не реконструировали. В реконструкции приняли участие 956 человек. Площадь театра была увеличена до 80 тысяч «квадратов» — в два раза. В зале восстановили акустику, сцена стала полностью компьютеризированной.

Театр получил подземную часть под склад декораций. Интерьеры XIX века были восстановлены: закрашенные ранее росписи Белого фойе реконструировали, в Круглый зал и Императорское фойе вернули люстры и вензеля Николая Романова. Интерьер озолотили: на 981 квадратный метр покрытия ушло около 4,5 кг золота. В общей сложности на реконструкцию ушло 35,4 миллиарда рублей.

В зале восстановили акустику, сцена стала полностью компьютеризированной. Фото kremlin.ru

Выборы в Госдуму 6-го созыва

4 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов Государственной думы VI созыва. В первый раз Дума избиралась на 5 лет, в последний раз для полноценного представительства партия должна была преодолеть семипроцентный барьер. Выборы проходили по пропорциональной избирательной системе, в качестве участников зарегистрировали все семь политических партий РФ. Лидеры российской несистемной оппозиции зарегистрировать свои партии перед выборами не смогли: кому-то не одобрили устав, у кого-то усомнились в списках членов, а кто-то выбрал неподходящее название (например, Пиратская партия России).

По итогам выборов в Думе оказались представленными 4 партии: «Единая Россия» с 49,32% голосов, КПРФ с 19,19%, «Справедливая Россия» с 13,24% и ЛДПР с 11,67%. Официальные результаты голосования вызвали сомнения у российских и зарубежных политиков, социологов и политологов. Были многочисленные сообщения о фальсификациях: якобы бюллетени за нужных кандидатов вбрасывали в беспрецедентном масштабе, протоколы переписывались, впервые применительно к выборам прозвучало слово «карусель». Ассоциация «Голос», которая защищала права избирателей, заявляла о растущем давлении со стороны властей: Генпрокуратура взялась проверять ее деятельность, суд оштрафовал ее за нарушения избирательного законодательства, а НТВ показал о ней критический фильм «Голос ниоткуда».

Итоговая явка на выборах составила 60,2%. Официальные результаты ЕР по Москве почти вдвое превысили данные экзитполов (46,2% против 27,6%).

Митинги «белоленточников»

Выражением недоверия населения к итогам выборов стало протестное движение, начавшееся в декабре 2011 года в виде массовых митингов с лозунгом «За честные выборы». Протестующие требовали роспуска Госдумы, отставки премьер-министра, отмены итогов выборов, отставки главы ЦИК РФ Владимира Чурова, регистрации оппозиционных партий. Символом протеста стала белая лента, которую протестующие носили на груди.

Первые акции начались вечером 4 декабря. 5 декабря в Москве прошел многотысячный митинг, 10 декабря в 99 городах страны прошли акции протеста. Московский митинг оппозиции на Болотной площади стал самым крупным с начала 1990-х — в нем приняли участие от 25 до 100 тысяч человек (по разным данным), но 24 декабря состоялся еще более масштабный митинг на проспекте Сахарова в Москве, собравший 120 тысяч. В списке ораторов были представители культуры (Лия Ахеджакова, Дмитрий Быков, Борис Акунин, Алексей Кортнев), журналисты (Леонид Парфенов, Владимир Познер), политики (Алексей Кудрин, Борис Немцов, Алексей Навальный) и многие другие.

24 декабря состоялся митинг на проспекте Сахарова в Москве, собравший 120 тысяч человек. Фото rapsinews.ru

Вступление России в ВТО

16 декабря 2011 года был подписан протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Переговоры длились около 8 лет. Условия вступления РФ в ВТО были гибкими: переход к пониженным тарифным пошлинам проходил планомерно, с установленным переходным периодом в 2—3 года. Снижение ставок на импортные пошлины составило 3%, а по части сельхозтоваров и продовольствия — 4,4%.

Среди плюсов вступления России в ВТО было то, что на короткое время улучшился инвестиционный климат в стране, вырос импорт. Но после 2014 года этот эффект практически сошел на нет. При этом облегченного доступа на международные рынки Россия так и не получила, равно как и доступа к дешевым кредитам (это было главным, на что страна рассчитывала при вступлении в ВТО). Сельскохозяйственный сектор понес крупные убытки из-за усиления конкуренции на внутреннем рынке, последовавшего за снижением тарифных пошлин.

За 5 первых лет в ВТО российский бюджет недосчитался 800 миллиардов рублей из-за снижения ввозных пошлин. Сейчас целесообразность членства России в ВТО сомнительна, и Госдума даже рассматривала вопрос о его прекращении.

Старт проекта «Сколково»

Первый наукоград, построенный в России с нуля в постсоветское время, обещал стать новой Кремниевой долиной. Планировалось, что к 2020 году в «Сколково» будет создано 30 тысяч рабочих мест, а число постоянных жителей составит около 20 тысяч человек. Сейчас в наукограде постоянно живут не больше полутора тысяч жителей.

Идею «футурополиса» озвучил Дмитрий Медведев еще в 2009 году, в 2010-м был зарегистрирован фонд «Сколково», главой которого стал Виктор Вексельберг. Обещали, что центр технологий построят за 3—7 лет, а научная среда сформируется за 10-15 лет. В 2011 строительство проекта стартовало. Были регламентированы принципы присвоения статуса резидентам, сформирована система грантов. За год фонд привлек 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций, резидентами стали 333 компании. Идея проекта была очень популярна среди россиян; 32% опрошенных ВЦИОМ ставили его на третье место среди важнейших российских проектов XXI века.

Главой фонда «Сколково» стал Виктор Вексельберг. Фото Максима Платонова

За 8 лет существования «Сколково» государство потратило на него 130 миллиардов, совокупный вклад частных инвесторов составил более 30 миллиардов. Сейчас в фонде 1 850 резидентов, компании оформили здесь 1 300 патентов и заработали около 250 миллиардов рублей.

Родился семимиллиардный житель Земли

По версии ООН, 31 октября 2011 года в присутствии наблюдателей ООН родился семимиллиардный житель Земли. Представители ООН присутствовали при рождении «семимиллиардников» в нескольких городах планеты. Акция, конечно, носила символический характер — вычислить, кто именно из младенцев «обнулил счетчик», невозможно.

Человечество растет устойчиво, хотя в последние десятилетия этот рост замедлился. Первый миллиард был разменян в 1804 году, на то, чтобы добраться до второго, ушло всего 125 лет. Шестимиллиардный житель родился в 1999 году в Сараево. ООН ожидает, что к 2050 году нас станет 9,3 миллиарда.

За день человечество потребляет 80,6 триллиона литров воздуха и превращает 3,85 триллиона литров кислорода в углекислый газ. Кроме того, каждый день землянам нужно 17,5 миллиарда литров воды. Выстроившись в цепочку, мы растянулись бы на 7 миллионов километров: это 18 расстояний от Земли до Луны.

Свадьба принца Уильяма

Один из самых желанных холостяков планеты — принц Уильям — перестал таковым быть 29 апреля 2011 года. Свадьба в британском королевском семействе приковала взгляды домохозяек всего мира, и немудрено: Кейт Миддлтон не имеет благородного происхождения, таким образом, она стала одной из немногих простолюдинок, «охомутавших» представителя королевской семьи. После венчания Кейт стала Ее Королевским Высочеством герцогиней Кембриджской.

Свадьба в британском королевском семействе приковала взгляды домохозяек всего мира. Фото hellomagazine.com

По всей Британии в честь королевской свадьбы прошло больше 5 тысяч торжеств. Вдоль маршрута кортежа между Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом выстроился миллион человек. Телеаудитория в Великобритании достигла пика — 26,3 миллиона зрителей, по всему миру в прямом эфире за королевским венчанием также наблюдали десятки миллионов людей.

Свадьба обошлась британским налогоплательщикам в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Ким Чен Ын официально объявлен вождем КНДР

Ким Чен Ын сменил своего отца Ким Чен Ира в конце 2011 года, когда тот умер от сердечного приступа. Он занимает должности председателя Трудовой партии Кореи, верховного главнокомандующего Корейской народной армии и еще несколько верховных постов страны. Впервые его назвали верховным главнокомандующим Корейской народной армии 24 декабря в газете «Нодон Синмун», 26 декабря та же газета сообщила о том, что Ким Чен Ын возглавил страну.

С тех пор он многое успел: казнил своего дядю Чан Сон Тхэка, нарушил несколько резолюций Совбеза ООН (сделав Северную Корею космической и ядерной державой), подружился с мировыми лидерами и запустил экономические реформы, аналогичные тем, что проводились до него в Китае. Были созданы даже специальные экономические зоны для привлечения иностранных инвестиций.

Среди официальных титулов Ким Чен Ына есть, например, «Новая звезда», «Блистательный товарищ» и «Гений среди гениев в военной стратегии».

Среди официальных титулов Ким Чен Ына есть, например, «Новая звезда», «Блистательный товарищ» и «Гений среди гениев в военной стратегии». Фото kremlin.ru

Фидель Кастро передал бразды правления Кубой брату Раулю

В апреле 2011 года власть на Кубе окончательно перешла к 80-летнему Раулю Кастро, который стал первым секретарем Компартии страны. Фидель Кастро долго болел, и по этой причине кубинские коммунисты больше 13 лет не проводили съездов. Несмотря на то что Фидель отошел от дел в 2006 году, он продолжал занимать пост первого секретаря Компартии (с момента основания партии в 1965 году!).

В итоге в апреле съезд наконец был созван: на него приехали более тысячи делегатов, 84-летний команданте тоже прибыл. Он завещал кубинцам следовать курсу перемен: к съезду правительство подготовило пакет реформ для преобразования экономической жизни острова. Правда, реализовать их предстояло правящей верхушке, состоявшей из двух 80-летних старцев и одного 79-летнего: и Рауль Кастро, и его заместитель Хосе Рамон Мачадо Вентура, и третий секретарь Рамон Вальдес застали разгар кубинской революции. Правда, ветераны согласились ограничить сроки пребывания на руководящих постах десятью годами.

А Фидель Кастро прожил еще пять с половиной лет.

В апреле 2011 года власть на Кубе окончательно перешла к 80-летнему Раулю Кастро. Фото namednibook.ru

Цунами в Японии и взрывы на АЭС «Фукусима»

11 марта 2011 года произошло мощное землетрясение в Тихом океане в 70 километрах от берегов Японии, сильнейшее в известной истории Японии. Через 69 минут волна цунами добралась до Хонсю. Это произвело сильнейшие разрушения на северных островах архипелага и распространилось по всему Тихому океану: на тихоокеанском побережье эвакуировали людей даже в Америке, от Аляски до Чили.

Официальное количество погибших в 12 префектурах Японии составило 15 896 человек, несколько городов ушли под воду или были смыты с лица Земли. Японии помогали многие страны мира, включая Россию: 13, 14 и 16 марта с аэродрома «Раменское» вылетали самолеты со спасателями и гуманитарными грузами на борту. Общая группировка российских спасателей в Японии составила 161 человек.

Землетрясение и цунами вызвали сильные техногенные аварии: горели хранилища природного газа, в городе Сендай произошел сильный взрыв на нефтехимическом комплексе. Но самым известным последствием стали аварии на японских АЭС. В результате землетрясения 11 из 53 действовавших в Японии энергоблоков были автоматически остановлены, но от бедствия отказала система охлаждения на АЭС «Фукусима-1». Это вызвало повреждение реакторов, начался пожар, взорвался водород на энергоблоках 1, 3, 4. Произошло сильное радиоактивное загрязнение: в окружающую среду высвободилось до 20% от выбросов на Чернобыльской аварии. Ни одного случая острой лучевой болезни в Японии не было зарегистрировано, но несколько случаев онкологии, ставших отдаленными последствиями облучения, правительство Японии подтвердило. С загрязненных территорий эвакуировали 150 тысяч человек. Сейчас АЭС закрыта, идут работы по ликвидации последствий аварии.

В результате землетрясения 11 из 53 действовавших в Японии энергоблоков были автоматически остановлены, но от бедствия отказала система охлаждения на АЭС «Фукусима-1». Фото ecologynow.ru

Премьера «Игры престолов»

17 апреля 2011 года телеканал HBO начал показ сериала «Игра престолов». Телефильм в жанре фэнтези был основан на серии романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Он стал одним из самых популярных телесериалов в истории. Game of Thrones снимали в нескольких странах мира, фильм стал самым дорогим сериалом в жанре фэнтези: бюджет первого сезона оценивается в 60 миллионов долларов, к 2017 году бюджет каждой серии сезона достиг 15 миллионов. За 8 сезонов сериал получил 38 премий «Эмми», три премии «Хьюго».

Ликвидация Усамы бен Ладена

2 мая 2011 года, по сообщениям американских спецслужб, спецназ США ликвидировал одного из самых разыскиваемых террористов мира — Усаму бен Ладена. Это он провозгласил допустимым убийство мирных жителей в рамках войны, которую сам же объявил США. Бен Ладен руководил исламистской террористической организацией «Аль-Каида» (запрещенная в России организация), по его приказу был совершен теракт 11 сентября во Всемирном торговом центре.

Его пытались найти и уничтожить много лет: бен Ладен был очень осторожен, не пользовался телефоном и интернетом. В итоге операция под кодовым названием «Копье Нептуна» была проведена спецназом США в Пакистане 2 мая 2011 года: группа американских военных из Афганистана атаковала дом, в котором жил бен Ладен, и ликвидировала террориста. Тело его было доставлено в Афганистан, идентифицировано и в тот же день захоронено в море: США сделали все, чтобы не создавать «террористическую святыню» в месте захоронения лидера исламских террористов. «Аль-Каида» подтвердила смерть бен Ладена 6 мая и пообещала отомстить. Кроме самого террориста, в ходе операции погибли его 22-летний сын и курьер с братом и женой.

Правда, сторонники теории заговора до сих пор не верят в то, что террориста ликвидировали: американское правительство отказалось обнародовать фотографии тела, и впоследствии сообщения о «настоящем» убийстве бен Ладена появлялись не менее десяти раз из разных источников.

Сторонники теории заговора до сих пор не верят в то, что террориста ликвидировали. Фото russian.rt.com

«Арабская весна»

25 января 2011 года в Каире и Александрии начались уличные демонстрации и протесты, которые в итоге привели к отставке сначала правительства, а потом и президента страны Хосни Мубарака, правившего Египтом долгие 30 лет. Протестовавшие требовали отмены чрезвычайного положения в стране, борьбы с безработицей, увеличения минимальной зарплаты, решения проблем нехватки жилья и роста цен. А еще египтяне добивались свободы слова и повышения уровня жизни.

Протесты развивались как снежный ком: власти боролись с демонстрантами, в том числе применяя силу (слезоточивый газ, водометы, боевые патроны), а те не стеснялись в использовании камней, бутылок с «коктейлем Молотова» и боевого оружия. Из страны эвакуировали туристов и иностранных специалистов (например, Россия увезла сотрудников «Лукойла» и «Новатэка»).

Многие аналитики считают, что египетскую революцию вызвала революция в Тунисе: «арабская весна» развивалась по принципу домино, а 14 января 2011 года примерно те же причины вызвали отставку президента Туниса Зин-эль Абидин бен Али. Сначала в итоге революции к власти в Египте пришло временное военное правительство, а в 2012-м были проведены президентские выборы, на которых победил Мохаммед Мурси — председатель партии свободы и справедливости, образованной международной организацией «Братья-мусульмане» (запрещена в России).

Волнения в 2011 году прошли практически по всему арабскому миру: в Йемене произошла революция, в Ливии гражданская война привела к вмешательству американских, французских и британских ВВС. В итоге этой войны в стране сменилась власть, был убит многолетний бессменный лидер страны Муаммар Каддафи. Гражданская война между властями и оппозицией в Сирии продолжается до сих пор, президента Башара Асада поддерживают российские войска и Иран. Массовые протесты проходили в 2011 году также в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко и Омане. Главным лозунгом везде было «Народ хочет смены режима».

25 января 2011 года в Каире и Александрии начались уличные демонстрации и протесты, которые в итоге привели к отставке сначала правительства, а потом и президента страны Хосни Мубарака. Фото althistory.fandom.com

Теракты в Норвегии

22 июля 2011 года тихую Норвегию потрясли теракты, совершенные Андерсом Брейвиком. Своей целью он заявил «спасение Норвегии и Европы от марксистского и исламского засилья». 22 июля 2011 года взорвалась самодельная бомба в правительственном квартале Осло — здесь погибли 8 человек и были ранены 209. А через полтора часа Брейвик переехал на остров Утёйа, где в это время проходил традиционный молодежный сбор в лагере правящей Рабочей партии, в котором принимали участие 655 человек в возрасте от 14 до 25 лет.

Брейвик предъявил поддельное удостоверение полицейского и сообщил, что будет проводить инструктаж по технике безопасности в связи со взрывом около правительства. После того как вокруг него собрались обитатели лагеря, он открыл по ним огонь. Стрельба продолжалась 73 минуты, за это время погибли 67 человек и 110 получили ранения. Расстреливая людей, Брейвик кричал: «Сегодня вы умрете, марксисты!».

Брейвика арестовали контртеррористические службы Норвегии прямо на острове. 24 августа 2012 года суд признал его виновным и приговорил к 21 году тюрьмы.

Умер Стив Джобс

5 октября 2011 года в Пало-Альто (Калифорния) в 56-летнем возрасте умер Стив Джобс, пионер эры информационных технологий, СЕО корпорации Apple. Это был один из самых гениальных менеджеров — уже к 25 годам он стал миллионером, а к концу жизни его состояние оценивалось в 7 миллиардов долларов. Он всегда ориентировался на принцип «Лучший способ спрогнозировать будущее — изобрести его».

Рак поджелудочной железы Джобсу диагностировали в октябре 2003 года. В 2004 ему сделали операцию, от которой первые девять месяцев болезни он отказывался: даже лучшие умы планеты подвержены предрассудкам. Джобс не хотел, чтобы его тело вскрывали при жизни — и потерял много времени, о чем впоследствии жалел. Сначала он лечился веганской диетой, иглоукалыванием и траволечением, после операции проходил курсы химиотерапии.

Джобс всегда ориентировался на принцип «Лучший способ спрогнозировать будущее — изобрести его». Фото ideanomics.ru

Под конец жизни Джобс сильно исхудал, и о его болезни стали говорить едва ли не больше, чем о продуктах Apple. Последнюю презентацию он провел в июне 2011 года. В течение двух недель после его смерти корпоративный сайт Apple показывал простую страницу с именем и годами жизни Джобса рядом с его черно-белым портретом.

