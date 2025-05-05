Россия не получила уведомлений о траурных церемониях в Хиросиме и Нагасаки

Посольство России в Японии не получило официальных уведомлений о предстоящих траурных церемониях в Хиросиме и Нагасаки, сообщил РИА «Новости» глава дипмиссии Николай Ноздрев.

— Никаких официальных уведомлений по поводу проведения памятных церемоний, посвященных жертвам бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, посольство не получало, — заявил Ноздрев.

Ранее представитель мэрии Хиросимы сообщил, что в 2025 году вместо приглашений иностранным посольствам будут направлены уведомления о проведении церемоний. Это позволит каждой стране самостоятельно решать, участвовать ли в мероприятиях. В этом году церемония памяти жертв атомной бомбардировки пройдет 6 августа, когда исполняется 80 лет с момента трагедии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2022 года Хиросима не отправляет приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии из-за конфликта на Украине. Также не получают приглашения представители Палестины, поскольку Япония не признает эту страну государством.

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки проходит каждый год в Парке мира в Хиросиме, где установлен памятник с надписью: «Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится». В 2024 году на церемонии присутствовали представители 111 государств, что стало рекордом. Однако Россия и Белоруссия вновь остались без приглашений.

Напомним, что с начала 2025 года часы «Судного дня», символизирующие угрозу ядерной катастрофы, были переведены на одну секунду ближе к полуночи, показывая 89 секунд до «ядерной полуночи».

Анастасия Фартыгина