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Российские силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

08:21, 05.05.2025
Российские силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву
Фото: Анастасия Фартыгина

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву, — уточнил он. По предварительным данным, на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших.

На данный момент экстренные службы работают на месте происшествия.

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