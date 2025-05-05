Российские силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Фото: Анастасия Фартыгина

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву, — уточнил он. По предварительным данным, на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших.

На данный момент экстренные службы работают на месте происшествия.