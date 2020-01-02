Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 3

Я бы отметил установившуюся стабильность в социально-экономическом развитии страны. Если раньше мы планировали на 2—3 года вперед, а бюджет верстали на один год, то сейчас у нас принята стратегия развития республики до 2030 года. И в России бюджет на 3 года принимаем. Это говорит об определенной стабильности.

Мне как работнику спортивной сферы десятилетие запомнилось крупными событиями, которые прошли в нашей стране. Это и чемпионат мира по футболу, и Олимпийские игры в Сочи, и Универсиада в Казани. Эти события повлияли не только на спортивную жизнь, но и на социально-экономическую ситуацию в регионах, в которых проходили. Татарстан поднялся на новый уровень и стал одним из самых инвестиционно привлекательных регионов в России.

Моя жизнь за эти десять лет тоже круто изменилась. В 2010 году в связи с назначением исполнительным директором и генеральным секретарем Олимпийского комитета России переехал из Казани в Москву. Я к этому не готовился, не планировал, но так случилось.

Вызовов перед Россией много. Они связаны и с внешней политикой, и с санкциями. Не всем нравится развитие России, и многие предпринимают усилия, чтобы остановить его и «приглушить». Среди крупных событий обязательно надо учесть возвращение Крыма в состав России. Я непосредственный участник этих событий.

Кто мог прогнозировать, что 5—6 лет назад украинские власти доведут крымчан до такого отчаяния? Они решились провести референдум для улучшения качества жизни. Определенная гарантия на успешное развитие есть. Она заложена в национальные проекты, в которых предусмотрено серьезное выделение финансовых средств. Если мы это решим, то сможем улучшить нашу жизнь в вопросах здравоохранения, образования, экологии.