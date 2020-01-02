Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 3
«Реальное время» обратилось к известным людям с просьбой подвести итоги уходящего десятилетия и оценить вызовы, на которые предстоит ответить России в 2020-х.
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Марат Бариев депутат Госдумы РФ
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Я бы отметил установившуюся стабильность в социально-экономическом развитии страны. Если раньше мы планировали на 2—3 года вперед, а бюджет верстали на один год, то сейчас у нас принята стратегия развития республики до 2030 года. И в России бюджет на 3 года принимаем. Это говорит об определенной стабильности.
Мне как работнику спортивной сферы десятилетие запомнилось крупными событиями, которые прошли в нашей стране. Это и чемпионат мира по футболу, и Олимпийские игры в Сочи, и Универсиада в Казани. Эти события повлияли не только на спортивную жизнь, но и на социально-экономическую ситуацию в регионах, в которых проходили. Татарстан поднялся на новый уровень и стал одним из самых инвестиционно привлекательных регионов в России.
Моя жизнь за эти десять лет тоже круто изменилась. В 2010 году в связи с назначением исполнительным директором и генеральным секретарем Олимпийского комитета России переехал из Казани в Москву. Я к этому не готовился, не планировал, но так случилось.
Вызовов перед Россией много. Они связаны и с внешней политикой, и с санкциями. Не всем нравится развитие России, и многие предпринимают усилия, чтобы остановить его и «приглушить». Среди крупных событий обязательно надо учесть возвращение Крыма в состав России. Я непосредственный участник этих событий.
Кто мог прогнозировать, что 5—6 лет назад украинские власти доведут крымчан до такого отчаяния? Они решились провести референдум для улучшения качества жизни. Определенная гарантия на успешное развитие есть. Она заложена в национальные проекты, в которых предусмотрено серьезное выделение финансовых средств. Если мы это решим, то сможем улучшить нашу жизнь в вопросах здравоохранения, образования, экологии.
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Евгений Минченко политолог, политтехнолог, глава коммуникационного холдинга Minchenko consulting
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Событие номер один последних десяти лет — это антиистеблишментная волна, которая радикально поменяла весь ландшафт мировой политики. С ней связаны победа Трампа и Брексит. Для России ключевой момент — это переворот на Украине и включение Крыма в состав страны. Эти события кардинально поменяли ситуацию вокруг России.
Для нашей страны главный вызов — это технологическое лидерство. Если Россия сможет перезапустить экономику, занять место в формировании нового технологического уклада, то все будет хорошо. А если этого не произойдет, то никакая военная сила и искусная дипломатия не помогут.
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Владимир Вавилов глава регионального благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой
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Самое главное, чего я добился в этом десятилетии — это то, что мне выделили участок под строительство второго хосписа, необходимого для жителей Татарстана. Мы уже начали его строить. Самое главное, что мне это удалось осуществить, и я рад этому. Второе событие — открытие Крымского моста. Это победа, это грандиозная стройка, гордость за страну.
Вызовы все прекрасно знают. Просто надо поменьше смотреть на Запад и знать, что никогда друзей там не было и не будет!
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Тимур Ахмеров генеральный директор «БАРС Груп»
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Считаю, главное достижение десятилетия в том, что цифровизация за эти годы «проникла» на бытовой уровень. Для многих стало нормой оплачивать коммунальные счета и записываться к врачу со смартфона. Сейчас более половины покупок оплачиваются картой, и процент электронных платежей стремительно растет. 10 лет назад это только начиналось.
Мир цифровых технологий стремительно развивается, и в этом году мы столкнулись с тем, что уже недостаточно заниматься оцифровкой процессов, и нам пора начать разбираться с данными, накопленными в наших системах. «БАРС Груп» предстоит путь переориентации в сторону их анализа. Инсайт в том, что не так важно количество данных, как их качество. Для извлечения пользы из данных необходимо иметь структурированный массив. При этом нужно глубоко разбираться в предметной области, поэтому в уходящем году мы глубоко разбирались в процессах, модернизировали их и работали над фундаментом правильной архитектуры, чтобы в будущем уметь быстро и качественно извлекать полезную информацию, которая будет помогать в принятии решений как органам исполнительной власти, так и бизнесу. Урок уходящего года в том, чтобы научиться извлекать знания из данных, и этот челлендж определит стратегию компании на ближайшее время.
Для России в сфере цифровизации главное событие этого года — старт национальной программы «Цифровая экономика». Ее успешная реализация — главный вызов, который стоит перед нами в новом десятилетии. Стране необходимо совершить качественный технологический скачок, и трамплином станут большие данные. Это нефть будущего и единственно возможный фундамент для развития искусственного интеллекта и других сквозных технологий. Их развитие и внедрение во все сферы жизни — одна из задач следующего десятилетия. Мы стоим на пороге нового десятилетия, в котором то, что казалось фантастикой, должно стать реальностью.
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Дамир Низамов генеральный директор ООО «Гостсертгрупп», руководитель СДС «Росэкопродукт»
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Для нашей компании итоги — это то, что мы начали помогать нашим производителям поставлять свою продукцию на китайский рынок. Если говорить в целом о рынке разрешительной документации, то все уже не так позитивно: все ужесточается, у предпринимателей появляется все больше проблем и вопросов, связанных с подготовкой разрешительной документации. Возрастает контроль, себестоимость документов становится выше из-за ужесточения законов.
Тенденция ужесточения законодательства в нашей сфере уже четко наметилась, и, возможно, это будет одним из вызовов для производителей. Сложно ориентироваться в разрешительной документации, когда законы меняются так стремительно. Хотелось бы, конечно, обратиться к законодателям, чтобы законы были более лояльными как для предпринимателя, так и для нас как сертифицирующей компании. Необходимы четкие регламенты, необходимо планировать на десятилетия, потому что сейчас законы принимаются мгновенно, один за другим. Буквально недавно была наглядная история, когда Дмитрий Медведев подписал закон о переоборудовании автомобилей, вводивший новые правила получения разрешений на переоборудование. Автомобили тормозили и забирали на штрафстоянку, потому что было неясно, как исполнять этот закон, и ситуация разрешилась только недавно.
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Дмитрий Денисенко генеральный директор ООО «ПромТранспортСервис»
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Достижение для транспортной отрасли — это, однозначно, распространение мобильных приложений и различного ПО, выполняющих самые разные функции и заметно увеличивающих эффективность нашей работы. Конечно, пока это не распространено повсеместно, но это тренд, который в ближайшем будущем приведет к тому, что все водители фур будут работать с приложениями, отслеживающими их состояние, маршруты и так далее. Областей применения у этих больших данных огромное количество. Сейчас элементы искусственного интеллекта и нейросети производят переворот во всем мире и во всех отраслях, начиная с тех, которые имели самый большой резерв эффективности. Наконец-то это дошло и до транспортной отрасли.
Затрудняюсь говорить о таких масштабах, но для нашей логистической платформы вызовом станет задача по набору достаточного объема данных для оптимизации логистики. Я думаю, что направление вызовов будет тем же самым — это цифровизация.
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Азат Абзалов начальник управления культуры исполкома Казани
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За последние годы в нашем городе состоялись важные фундаментальные мероприятия, которые выводят всю Казань на новые рельсы с точки зрения туристической привлекательности, инфраструктурного развития для горожан, а также с точки зрения культуры столицы Татарстана.
Отмечу в первую очередь программу реновации культурных центров. Новые стены — новые возможности. Во-вторых, в Казани действуют программы для людей разного возраста: и для малышей, и для старшего поколения — мы их называем жизнелюбами. За этот год около 100 тыс. людей старшего поколения обратились в клубы по интересам.
На культурной карте Казани, конечно, выделяется своими достижениями действующий симфонический оркестр, который сейчас завоевывает мировые площадки. На международной сцене заметны прекрасные воспитанники казанской школы, уроженцы столицы Татарстана Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова, среди мужских голосов — Михаил Казаков.
Отмечу успехи театральных коллективов в рамках национальной премии «Золотая маска». В этом сезоне на шорт-лист претендует камерный балет «Пантера».
Треть населения Казани живет в поселках. По программе сельских клубов мы построили 8 домов культуры и один отремонтировали — это большие капиталовложения. У нас открывается обновленная библиотека на улице Клары Цеткин.
В будущем десятилетии устремляемся к культурному прорыву. Новые инфраструктурные возможности для этого у нас есть. В цифрах наши задачи в целом обозначены в нацпроектах, а в частности, каждый житель Казани должен найти себя по своим интересам.
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