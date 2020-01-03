Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первый холодильник «Мир» на ВДНХ, 1959 год

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Фото: из фондов Зеленодольского музея историко-культурного наследия

Одним из первых производителей бытовых холодильников в СССР был зеленодольский завод имени Серго. Именно здесь начали производить знаменитый «Мир», нашедший свое место на кухне у сотен тысяч советских семей. Именно в таких холодильниках хранили остатки оливье и селедки под шубой с новогоднего стола в эти дни шестьдесят лет назад.

Вообще, зеленодольский завод ведет свою историю с 1898 года — тогда французские акционеры основали здесь Паратский сталелитейный завод. В 1917 году, в самое неподходящее для этого время, завод выкупил другой француз — Николай Бенуа, и тут он изготавливал мины и осветительные ракеты. Сразу же после революции предприятие, разумеется, национализировали.

Потом на заводе производили артиллерийские гильзы, а в 1926-м предприятие законсервировали, рабочих распустили: молодой республике было не до него. Правда, индустриализация все-таки взяла свое, стране нужны были оборонно-промышленные производства. В 1930-м завод родился снова — и снова для производства пушечных гильз. Новое производство закладывал тут сам Серго Орджоникидзе, который лично наблюдал за налаживанием процессов. В 1931 году заводу было присвоено имя Серго (без фамилии: кто такой Серго, знал в СССР каждый). Потом была война, для которой завод производил боеприпасы, а после 1945 года нужно было срочно «переквалифицироваться».

Комплектовщицы завода имени Серго, начало 1950-х

Начали конверсию с самых простых вещей: поскольку металлообработка была тут хорошо поставлена, то первыми мирными изделиями завода имени Серго стали алюминиевая и медная посуда, примусы, бритвы для культиваторов, сеялки. В 1950-х здесь наладили выпуск газовых баллонов, молочных фляг, автосифонов и баллончиков для газирования питьевой воды — и делали их тут еще несколько десятилетий.

В конце 1950-х на конструкторском бюро завода приняли решение освоить производство домашних холодильников. Это направление выбрал тогдашний директор Александр Федорович Тарасенко. Первой моделью стал знаменитый ДХ-120, получивший символическое название «Мир». В 1960 на заводе сменился директор, им стал отличный организатор Алексей Иванович Шустов. При нем производство холодильников встало на поток и планомерно росло. В 1961 году на заводе произвели 25 тысяч холодильников, в 1965-м — 50 тысяч, а в 1970-м — уже 170 тысяч! О маленьком Зеленодольске знали в каждом уголке Советского Союза.

