Новое для бизнеса с января: отмена «вмененки», «упрощенка» эмиссии и подорожание алкоголя

Топ-15 изменений, которые с нового года коснутся российских предпринимателей и простых налогоплательщиков, в том числе и татарстанцев

В России с 1 января 2020 года отменяют ЕНДВ для ряда компаний, кроме того, вводятся изменения на рынке ценных бумаг. Россияне, заказывающие дорогие игрушки с AliExpress, будут вынуждены платить таможенную пошлину, а от уплаты НДФЛ освободят получателей некоторых социальных выплат. В Казани, как и во многих поволжских столицах, повысится плата за проезд в городских автобусах, трамваях и метро, вскоре из-за повышения акцизов вырастут цены и на алкогольные напитки, зато пени и проценты по кредитам для россиян в росте законодательно ограничили. Окончательно решилась судьба контактных зоопарков — с нового года они должны быть закрыты. Но предупрежден, значит вооружен. «Реальное время» рассказывает, о чем стоит знать перед тем, как куранты отобьют 12 раз в ночь на 1 января нового года.

Частичная отмена «вмененки»

С нового года налоговая ставка по единому налогу на вмененный доход (ЕНДВ) продолжит расти в связи с увеличением коэффициента-дефлятора на 4,9%. Однако для отдельных плательщиков президент России отменил «вмененку» с 1 января 2020 года. Платить налог перестанут компании и предприниматели, работающие в сфере розничной торговли, а еще через год его отменят для всех.

ЕНДВ платят ряд предприятий малого и среднего бизнеса, «вмененка» заменяет им уплату некоторых других налогов и сборов, например на прибыль, имущество организаций и физлиц, добавленную стоимость. Тем не менее в правительстве посчитали налог непрозрачным и трудноконтролируемым. Специалисты прогнозируют, что с ростом налоговой нагрузки и отменой ЕНВД малый бизнес снова уйдет в тень.

Новшества на рынке ценных бумаг

Также с января упрощается процедура раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Компании, чьи бумаги не допущены к организованным торгам, должны будут раскрывать только годовую финансовую отчетность. Остальные обязаны публиковать отчетность и за три, шесть и девять месяцев.

Банк России теперь не единственный, кто сможет регистрировать ценные бумаги. Этим правом с 2020 года наделили регистрирующие организации, в качестве которых выступят регистраторы АО, а также биржи и центральные депозитарии. При этом подавать документы на регистрацию в связи с эмиссией ценных бумаг можно будет через интернет. Кроме того, эмитентам не нужно уведомлять Центробанк об итогах выпуска ценных бумаг, за них это сделает регистрирующая организация. Эмиссию будут проходить только бездокументарные ценные бумаги, а само деление эмиссионных ценных бумаг на документарные и бездокументарные исключается из закона о рынке ценных бумаг.

Индексация пенсий и реформа

С 1 января 2020 года пенсионный возраст для мужчин составит 61 год, а для женщин — 56 лет. Соответственно, в наступающем году на пенсию выйдут мужчины 1959 года рождения и женщины 1964-го.

В 2020 году страховые пенсии в 2020 году будут проиндексированы на 6,6%, таким образом, средний размер страховых пенсий пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых, по расчетам правительства, должен увеличиться до 16,4 тысячи рублей.

С покупок на Amazon и AliЕxpress стоимостью выше 200 евро придется платить пошлину

С 1 января 2020 года в России будет снижен порог беспошлинного ввоза зарубежных покупок. При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг получатель обязан будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости товара, но при этом не менее двух евро за кг. Ранее порог составлял 500 евро, а ставка пошлины — 30% от стоимости. Правила были зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который был принят всеми странами ЕЭС, в том числе и Россией.

В Казани с нового года повышается плата за проезд

С 1 января 2020 года стоимость проезда в общественном транспорте Казани увеличиться с 27 до 30 рублей. Такой тариф будет действовать при оплате наличными в городских автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. 22 декабря Госкомитет по тарифам одобрил повышение стоимости проезда на наземном транспорте, на подходе постановление кабмина о подорожании билетов в метро.

В случае оплаты проезда транспортной картой стоимость с нового года также увеличивается: с 25 до 27 рублей. При покупке электронного проездного билета на 100 поездок на одном из видов транспорта стоимость одной поездки составит 20 рублей (а сам проездной, соответственно, обойдется в две тысячи рублей).

Последнее повышение стоимости проезда в Казани проходило только в феврале 2019 года. С тех пор не утихают споры властей с перевозчиками, требующими либо дальнейших повышений до 35 рублей, чтобы покрывать убытки, либо пересмотра правил о компенсациях за провоз льготников со стороны государства. По новым правилам, за каждого перевезенного льготника перевозчики будут получать по 20 рублей компенсации, что считают недостаточным, как и трехрублевое повышение основного тарифа.

С нового года тарифы за проезд традиционно повышаются во многих городах России. Например, на семи автобусных маршрутах Нижнего Новгорода с 1 января стоимость проезда при оплате наличными вырастет до 35 рублей, при безналичной оплате цена билета останется на уровне прошлогодних 30 рублей. 11 декабря администрация Самары также утвердила повышение тарифов проезда в общественном транспорте с нового года. При безналичной оплате смартфонами и картами стоимость повысится до 29 рублей, за наличные проезд обойдется в 32 рубля.

Запреты на контактные зоопарки и усыпление бездомных животных в приютах

С 1 января 2020-го вступают в силу последние положения закона «Об ответственном обращении с животными», принятого еще в конце 2018 года. Во-первых, категорически запрещается выгул собак опасных пород без намордника и поводка — в любом месте, будь то городской парк или двор собственного многоквартирного дома. Исключением может быть лишь огороженный участок частного дома.

К опасным причислены собаки 12 пород, обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы животных, используемых для травли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бандог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбуль мастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Во-вторых, согласно 15-й статье того же закона, с 1 января под полный запрет попала деятельность контактных зоопарков и других организаций, дающих возможность физического контакта людей с животными ради развлечения. Полностью запрещено теперь и содержание диких животных в квартирах жилых домов (например, королевской кобры, крокодилов, львов, тигров, медведей).

Кардинально меняются правила обращения с бездомными животными. Приюты теперь не могут умерщвлять животных, если ветеринаром не было установлено, что животное страдает от «тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью».

С безнадзорными животными с 1 января возможна лишь следующая программа действий: «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания с неснимаемой меткой-маркировкой». Сам процесс отлова и выпуска животного обязательно должен фиксироваться на видео.

Рост цен на алкоголь

С нового года изменения претерпят сразу несколько законов и актов, так или иначе влияющих на итоговую стоимость алкогольных напитков на прилавках. Во-первых, с 1 января увеличатся ставки на многие подакцизные товары, в том числе сидр, медовуху, игристые вина и пиво. Например, акциз на вина повысится с 18 до 31 рубля за литр, на шампанское — с 36 до 40 рублей. Большинство экспертов полагает, что повышение акцизов в конечном итоге приведет к росту цен на потребительском рынке в среднем на 10%.

Во-вторых, согласно приказу Минфина от 11 декабря 2019-го, с 1 января повышаются минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди. МРЦ на водку: с 215 до 230 рублей, на коньяк: с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди: с 307 до 315 рублей за 0,5 литра. Установлены также минимальные закупочные цены на сырье и для производителей крепких алкогольных напитков: на водку в размере 193 рубля за 0,5 литра, на бренди — 249 рублей, на коньяк — 342 рубля.

Маткапитал, МРОТ и налоговые послабления для родителей и региональных музеев

С 1 января размер материнского капитала по всей России будет проиндексирован и увеличится с 453 до 466 тысяч рублей, то есть на 16 тысяч 617 рублей. Почти на 20 тысяч изменятся и максимальные размеры пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска — до 322 тысяч рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет с 26 почти до 28 тысяч рублей.

В Татарстане тем временем, согласно материалам соглашения между Федерацией профсоюзов РТ, координационным советом объединений работодателей Татарстана и республиканским кабмином, с 1 января на 130 рублей повышается размер минимальной зарплаты, она составит 12,1 тысячи рублей. Для работников внебюджетного сектора минималка установлена на уровне 14 тысяч рублей. По подсчетам экспертов, учитывая районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, МРОТ вырастет в среднем на 850 рублей. С нового года увеличен также максимальный размер больничных за один день — с 2150 до 2301 рубля.

В Татарстане с 1 января Минлесхоз предлагает особые условия для молодых специалистов со средним специальным и высшим образованием: молодые люди до 30 лет, окончившие вузы, при устройстве на работу в учреждения министерства получат единовременные выплаты в 300 тысяч рублей. Выпускникам колледжей и училищ предлагают 150 тысяч рублей.

С нового года налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) больше не будут облагаться некоторые социальные выплаты, в частности доходы родителей, полученные в связи с рождением ребенка, оплаты дополнительных выходных родителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами, матпомощь студентам и аспирантам, не превышающая четырех тысяч рублей.

Кроме того, в 2020 году для региональных и муниципальных музеев, театров и библиотек будет установлена нулевая налоговая ставка на прибыль организаций, то есть они будут освобождены от уплаты этого вида налога. Законодатели рассчитывают, что оставленные в бюджете средства могут помочь небольшим площадкам развиваться, вкладываясь в собственную инфраструктуру.

Электроудочки и взрывчатка теперь вне закона, за сутки в одни руки — не более 5 кг рыбы

С 1 января вступает в силу новый закон о любительском рыболовстве, закрепляющий право на свободное и бесплатное любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, за исключением, конечно, случаев, предусмотренных законодательством. Одновременно он вводит запрет на ловлю электроудочками и использование рыбаками различных видов взрывчатки. Законодатели посчитали, что такие агрессивные виды ловли наносят слишком большой ущерб подводной флоре и фауне.

С нового года для нескольких регионов страны вводятся особые правила любительской ловли сетями. Сейчас она под абсолютным запретом, а с 1 января рыбакам в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока разрешат пользоваться зарегистрированными приспособлениями подобного рода, так как в тех краях добыча рыбы сетями часто является главным источником пропитания. Новый закон также вводит понятие «суточной нормы» улова. В разных регионах это значение варьируется. В Татарстане норма составит 5 кг на человека за 24 часа.

Новые правила для автомобилистов: запрет на езду без номеров и их получение в автосалонах

С нового года будет отменена практика 10-дневных отсрочек постановки на учет новых авто и, соответственно, получения ими идентификационных номеров. Теперь из автосалона новенький автомобиль может выехать или с номерами, или на эвакуаторе. Такие правила устанавливает новый закон о регистрации транспортных средств, вступающий в силу в новом году.

Есть и положительные моменты: с того же 1 января автовладельцы смогут получать номерные знаки у производителей и дилеров, проходя регистрацию прямо в автосалонах. Правда, для этого сами автосалоны должны быть включены в специальный реестр. Еще одно правило касается порядка замены старых и нечитаемых автомобильных номеров. Если номер становится невозможно прочитать из-за коррозии или ремонта, владелец авто должен обратиться в ГИБДД.

Еще одним нововведением для автомобилистов с нового года станет право ГИБДД штрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей владельцев коммерческих автомобилей, в том числе — каршеринговых, за парковку на внутридворовых территориях жилых домов. Запрет коснется и автомобилей такси, которые также относятся к категории коммерческого транспорта.

Пени и проценты по кредитам для россиян ограничат в росте

С нового года изменится порядок начисления процентов по потребкредитам и банковским займам. Проценты и различные пени, начисляемые по договору потребительского кредита, теперь «заморозятся» в росте с момента, как достигнут полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского займа.

Расширен перечень жизненно необходимых лекарств, цены на которые регулирует государство

С нового года к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарств будет добавлено 24 новых препарата. В список войдут противоопухолевые лекарства, препараты от бронхиальной астмы, антибиотики и противогрибковые, для лечения гепатита C и ревматоидного артрита, инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении.

Помимо этого, врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, начнут получать стимулирующие выплаты. В 2020-м из федерального бюджета на эти цели будет направлено порядка 1,2 млрд рублей.

Введение электронных трудовых книжек — бумажная версия становится анахронизмом

С 1 января вступит в силу закон о введении электронных трудовых книжек. У тех, кто только начнет свою трудовую деятельность в новом, 2020 году, бумажных версий, привычных россиянам, не будет вовсе, работодатель будет обязан вести ее в электронном формате — то есть ежемесячно отправлять сведения о сотруднике в ПФР. Там вся информация о трудовом стаже сотрудников, страховых взносах и заработной плате будет аккумулироваться и храниться. Доступ сами граждане к данным будут получать через портал госуслуг или по заявлению в ПФР либо МФЦ.

Тем, кто уже имеет трудовую биографию, зафиксированную в бумажной трудовой книжке, работодатель до 1 июля 2020 года должен будет предложить перейти на электронные цифровые книжки. Выбор остается за сотрудником: если он решает, что цифровой формат удобнее, после оформления бумаг кадровиками он может забрать бумажную трудовую домой в качестве сувенира. В случае если сотрудник решает оставить бумажную версию, кадровая служба организации продолжает ее вести, как и раньше.

Работодатель не должен навязывать электронную трудовую книжку сотрудникам. А сам сотрудник сможет сделать выбор в любой момент и после 2021 года, обозначено в законе.

Однако законодатели подчеркивают, что цифровой формат позволит не только оптимизировать и ускорить документооборот в кадровых службах, но и снизит риск потери трудовой или сведений, содержащихся в ней, например, из-за оплошности кадровиков, и гарантированно избавит специалиста от долгого и мучительного сбора документов для восстановления информации и корректного начисления пенсии в будущем.

Россиянам, купившим жилье у мошенников, станет проще доказать право собственности

С 1 января граждане, которым не посчастливилось купить недвижимость у мошенников, полагаясь на информацию из ЕГРП, в судах будут признаваться добросовестными покупателями, а их права на недвижимость, соответственно, не могут оспариваться. Суд обязан будет отказывать в истребовании недвижимости в собственность государства, если не было доказано, что покупатель знал о «грязной» сделке.

Меняется также и порядок компенсаций собственникам за утраченное жилье. Благодаря поправкам из закона о госрегистрации недвижимости исчезло ограничение по сумме компенсации добросовестным покупателям в 1 млн рублей, зафиксированное ранее. Теперь размер выплат будет рассчитываться судом исходя из реального ущерба или кадастровой стоимости. Также из новой редакции закона исключено указание на то, что жилье для выплаты компенсации должно быть единственным.

Вслед за Татарстаном самозанятость введут еще в 19 регионах страны

С 1 января специальный налоговый режим для самозанятых будет официально введен еще в 19 регионах России: Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, ХМАО, ЯНАО и Республике Башкортостан.

Самозанятыми могут быть признаны граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, при работе с физическими лицами они отчисляют в бюджет 4% от суммы своего дохода, 6% — при работе с компаниями.

Распространение самозанятости стало возможным после успешного эксперимента по введению специального налогового режима в четырех пилотных регионах: с января 2019 года пробуют новый формат Москва, Московская и Калужская области, а также Республике Татарстан. Эксперимент был признан удачным: к декабрю количество зарегистрированных самозанятых перешагнуло отметку в 300 тысяч человек.

Татарстан успешно выдержал планку в 60 тысяч самозанятых за год. По последней информации Минэкономики РТ, к 11 декабря в республике в качестве самозанятых зарегистрировались 54 тысячи 554 татарстанца, еще порядка шести тысяч — с пропиской в других регионах.