Елка «в стиле техно»: у центра семьи «Казан» открылась главная городская праздничная площадка
Сегодня у Центра семьи «Казан» открылась главная елка столицы Татарстана. Здесь расположился сказочный ледовый городок: скульптуры Деда Мороза, Снегурочки, дракона, трона, кристаллов, установлены пять скоростных горок и ледяной лабиринт. Главное украшение площадки — 35-метровая елка, поверх которой натянута специальная сетка из 93 тыс. светодиодных пикселей. Кроме того, елка украшена 12 световыми пушками и 640 яркими гирляндами. На открытии елки побывал видеокорреспондент «Реального времени».
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