Брагин «блатных» не взял, теперь дело за медалями

МЧМ — старт уже сегодня

Сегодня в Чехии четырьмя матчами, в том числе между хозяевами и россиянами в Остраве, стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Удивительно, что хоккейного МЧМ в России ждут с куда большим интересом, чем его молодежного футбольного «собрата», который случается в два раза реже. «Реальное время» попыталось разобраться, в чем тут секрет.

Новый год, оливье, МЧМ



Сборная России попала в группу с Канадой, США, Чехией и Германией, и это, без всяких скидок, «группа смерти». Дело в том, что Швейцария на прошлогоднем МЧМ прыгнула выше головы и стала одной из команд-маток при жеребьевке. В итоге нашим «маткам» США и России достались Канада, которая, проиграв в своем сумасшедшем четвертьфинале финнам, котировалась ниже, и Чехия — хозяйка нынешнего МЧМ. Из низшего дивизиона поднялась Германия, у которой именно нынешний набор хоккеистов 2000—2001 годов рождения внушает уважение. Но обо всем по порядку.

Стартовать нам придется матчем с чехами. Молодежки этой страны уже успели приучить болельщиков к тому, что едва ли не большую часть команды тренерам приходится собирать из-за океана. Не стала исключением и нынешняя U-20, в которой 11 легионеров. Самый известный из них Либор Забрански, которого любители хоккея помнят по отцу, долгое время выступавшему в составе сборной Чехии. Из чемпионата страны тренеры также привлекли 11 человек, среди которых можно обнаружить вратаря Ника Малика. Его отец выступал в НХЛ, и два его сына родились за океаном, тоже став хоккеистами. Тренеры призвали в сборную только одного из них, приехавшего на родину предков, а второй Малик-джуниор остался играть в Канаде. Интересна также личность Ивана Литвинова, родившегося в украинском Мариуполе, но выступающего в чемпионате Чехии. Это, конечно, не «новый чех» Остап Сафин, который был в прошлогоднем составе, но тоже персонаж любопытный. Как и тот факт, что трех сборников тренеры привлекли из европейских чемпионатов: двоих из Финляндии и одного «швейцарца». В прошлом году чехи смотрелись вполне достойно (нам в группе уступили всего лишь 1:2), и из того состава сохранились основной кипер Лукаш Досталь и четыре форварда.

Следующими нашими соперниками будут канадцы. «Мышечная память» заставляет спотыкаться на Нолане Футе, и тут все закономерно, поскольку отец у парня не кто-нибудь, а олимпийский чемпион Адам Фут. Два НХЛовца: капитан команды Баррет Хейтон, «Аризона», и один из его ассистентов Джо Велено, «Детройт», испили горечь поражения прошлогоднего МЧМ, когда от выхода в полуфинал хозяев льда отделяла лишь минута. Играли в прошлом году и франкофон Алексис Лафренье (потенциальный первый номер драфта-2020) с защитниками Джаредом Макайзеком и Таем Смитом, иными словами, при желании коуч Канады Дейл Хантер может составить целое звено из второгодников.

Сборная России попала в группу с Канадой, США, Чехией и Германией, и это, без всяких скидок, «группа смерти». Фото fhr.ru

Сборная США — самая любопытная команда в этом возрасте. Так повелось еще со времен второй Зимней юношеской Олимпиады, которую американцы выиграли четыре года назад, будучи 16-летними. Еще тогда заметил, что именно у американцев самая звездная по именам команда. На самом деле, достигалось это за счет опять-таки сыновей известных хоккеистов, причем зачастую это были «легионеры». Трое из юношеских «олимпийских чемпионов» дожили и до нынешнего МЧМ. Это Маттиас Самуэльссон, отец которого Челль Самуэльссон котировался как очень жесткий защитник в очень жесткой «Филадельфии». Джейкоб Пивонька, чем отец Михал Пивонька сбежал из социалистической Чехословакии и стал одной из легенд «Вашингтона», и Оливер Вальстром, папа которого ничем не проявил себя в Швеции, да и за океаном, собственно, тоже, разве что тем, что родил одну из главных звезд 2000 года рождения. У американцев есть еще Друри, Кофилд и Туркотт, три хоккеиста, три веселых сына, а также брата и кузена, поскольку каждый из них является выходцем из хоккейной династии, где насчитывается от трех до шести хоккеистов/хоккеисток.

Хоккейная звезда из Ташкента

Но, совершенно неожиданным образом, и Вальстром, и Пивонька, и Самуэльссон могут оказаться сейчас в тени ташкентца Артура Калиева. Он родился в столице Узбекистана в 2001 году, прожил там два года, после чего родители увезли его в США. Нынешний «Хумо», думается, с распростертыми объятьями принял бы этого 18-летнего парня, поскольку дебютанту ВХЛ он бы точно пригодился. На край можно закинуть удочку насчет гражданства, если сборная Узбекистана захочет явить себя хоккейному миру.

Помимо названных, лидером американцев можно считать их голкипера Спенсера Найта, который вместе с Вальстромом, Самуэльссоном и Робертсоном играл на прошлогоднем МЧМ.

Последним нашим соперником будет Германия. Футбольная и баскетбольная сборные этой страны уже заставили нас свыкнуться с мыслью, что сборная Германии — это не сборная этнических немцев, теперь к тому же самому движется хоккейная Бундесманшафт. Деннис Лобах был бы у нас Денисом Лобачем, Ян Нейенхейс имеет голландские корни. Но больше всего в Германии «чехов». Отец голкипера Тобиаса Анчички родился в Чехословакии, а у Лукаса Райхела судьба любопытна тем, что отец играет за Германию, а дядя и кузен остались верны Чехии, где родились.

Грошева брали в сборную не как кота в мешке, а с опытом серебряного призера юниорского ЧМ. Фото hcnh.ru

Кого выбрал Брагин?

В опубликованном составе сборной России представители СМИ «привычно» выделили тех, кого главный тренер Валерий Брагин не пригласил в окончательный состав. К примеру, в самый последний момент в заявку не попали Михаил Гордеев, Лев Комиссаров, Никита Зоркин, Сергей Телегин, Захар Шабловский. До этого Брагин отцепил двух представителей «Салавата» — Родиона Амирова и Шакира Мухамадуллина, что позволило некоторым представителям СМИ задаться вопросом: «почему»?

В случае с Амировым Брагин сделал выбор в пользу нижнекамца Максима Грошева. О нем рассказывал директор СК «Нефтехимик» Сергей Клипачев: «Максим Грошев приехал со вторым местом на юниорском чемпионате мира. Его пацаны облепили, медаль рассматривают, на него смотрят, а ведь он же их одноклубник, тоже СК «Нефтехимик», поскольку школа находится в нашем ведении. Это пример для подрастающего поколения».

То есть Грошева брали в сборную не как кота в мешке, а с опытом серебряного призера юниорского ЧМ. Значит, Брагин так видит. Сразу скажем, еще ни один журналист не нес ответственности за выступление наших сборных ни на одном ЧМ, поскольку статейки писать — не за бортиком (на бортике, как любит Брагин) стоять. Хотя в мировой истории один подобный опыт был, когда представитель СМИ взял на себя ответственность — и стал чемпионом мира. Но это было в Бразилии, в футболе, и это был великий Жоан Салданья.

А вот то, что не взял Никиту Зоркина, так это Брагин во всей красе. Сына хоккеиста Владимира Зоркина и внука почти всесильного начальника ХК ЦСКА Валерия Гущина Брагин отцепил в последний момент. «Не разглядел» и Илью Гатиятуллина, сына тренера из штаба питерского СКА и сборной России Анвара Гатиятуллина. А Павла Ротенберга вообще не видел в составе, хотя сын и племянник и брат «сами знаете кого» ездил при предыдущих тренерах и на юношескую Олимпиаду, и на ЮЧМ. На юношеской Олимпиаде он был «хорош»: 1 очко — в матче с Норвегией, которую в итоге обыграли 13:1. Неудивительно, что с таким «пассажиром» сборная под руководством Евгения Филинова, тренировавшего Ротенберга и в клубе, не пробилась в финал. На ЮЧМ же Ротенберг вообще отметился в протоколе, только удаляясь. У меня как-то нет сомнений, что представители СМИ, интересующиеся судьбой оставшихся за бортом хоккеистов, взяли бы не только их, но и Гатиутяллина, и Ротенберга с Зоркиным, будучи способными на «принципиальность» только на бумаге.

Это сейчас Брагин — «Валерий Камбэкович», а в прошлые годы наставник сборной России считался не слишком успешным и удачливым. Фото fhr.ru

Вообще, Брагин заслужил к себе максимум уважения. Из года в год составы юниорских и молодежных сборных страны очень серьезно различаются, хотя, казалось бы, могли быть максимально схожими. Но при работе Валерия Николаевича широкий зритель так и не дождался в молодежке братьев Антона и Артема Иванюженковых, Данилу Алистратова, Константина Воршева, Игоря Головкова, Азата Калимуллина, Геннадия Сабинина… Сыновей и внуков ВИП-персон федерального и республиканского масштабов. Большинство из которых, кстати, закончили с хоккеем, не доиграв и до 25 лет.

То, что их не было в российской молодежке, — не меньшая заслуга и доблесть Брагина, чем легендарный выигрыш МЧМ-2011. Напомним, что это сейчас Брагин — «Валерий Камбэкович», а в прошлые годы наставник сборной России считался не слишком успешным и удачливым. Можно вспомнить, что он даже целый год был «вне игры», поскольку его «Спартак» просто не стартовал в сезоне 2006 года. Да и с молодежкой Брагин проигрывал в 2010 году в четвертьфинале Швейцарии. Было отчего стать и «удобным», и «входящим в положение», но…

«Ак Барсу» есть над чем задуматься

Если продолжать разговор о татарстанцах, то в заявке сборной на МЧМ значатся голкипер Амир Мифтахов, защитник Даниил Журавлев и форвард Дмитрий Воронков из системы «Ак Барса», плюс воспитанник клуба Александр Хованов, играющий за океаном (также нападающий). Кстати, стоит заметить, что Воронков — не воспитанник Казани, поскольку он был приглашен сюда из Ангарска.

И вот об этом стоит задуматься. На ту же U-16 Олимпиаду-2016 ездили из Казани шестеро, на ЮЧМ осталось двое. Не было Евгения Свечникова, Хованова, Шестопалова, занятых в чемпионате за океаном, но не было уже и Купчихина с Ситдиковым. Такая же «усушка-утруска» происходила с другим возрастом — 1996 года рождения. На U-16 Олимпиаде-2012 играли пятеро наших, на юниорском ЧМ-2012 — трое (справедливости ради, Максим Лазарев выбыл в самый последний момент), и на МЧМ-2016 тоже трое. Тем временем и 1996-й, и 2000-й годы рождения — это гордость хоккейной школы Казани, команды, которые выигрывали свои чемпионаты и выглядели очень неплохо с точки зрения личностей на льду. Сейчас же на виду из этих двух возрастов лишь братья Свечниковы, да у Мифтахова с Журавлевым есть очевидные перспективы.

В заявке сборной на МЧМ значатся голкипер Амир Мифтахов, защитник Даниил Журавлев и форвард Дмитрий Воронков из системы «Ак Барса». Фото ak-bars.ru

А по факту прямо сейчас лучший защитник Александр Романов, хотя и внук Зинэтулы Билялетдинова, до 17 лет вообще не рассматривался в призме игрока сборной. Как и «нефтехимик» Грошев, который родился в Агрызе и является «косвенным» продуктом программы по строительству ледовых дворцов по всей республике.

И еще одна примечательная деталь. В сборной России нет игроков из низших лиг. Даже защитник Антон Малышев, якобы представляющий «Буран» из Воронежа, — это воспитанник Ярославля, отданный в аренду. Такой же, по сути, как и третий вратарь Даниил Исаев, на бумаге воронежский, по факту ярославский. И это печально, на самом деле, поскольку в победные советские времена в юниорские и молодежные сборные активно призывались хоккеисты из второй и первой лиг: Кирово-Чепецка, Пензы, Усть-Каменогорска, нашей Казани и т. д. Перспективным хоккеистам давали дозреть на родине, а сейчас высасывают, как пылесосом, еще с детского возраста, занимаясь скаутингом на уровне академий. Довольно часто такой «форсаж» приводит к тому, что для профессионального хоккея теряется и местный воспитанник, место которого занял «легионер», и приехавший парнишка.

