Дмитрий Шелепнев: «Жить так, чтобы потомкам в голову не пришло переписывать историю нашего времени»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 20-я
Дмитрий Шелепнев родился в 1974 году в Арзамасе, окончил Арзамасский государственный педагогический институт им. А. Гайдара по специальности «математика, физика, информатика», второе высшее получал уже в НГТУ им Р. Алексеева по направлению «Информационные системы и технологии». Сейчас продолжает учиться — получает степень Executive MBA по совместной программе РАНХиГС/Kingston. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассказал о любимых книгах «технофриков», главных проблемах родного Арзамаса и первых достижениях Александра Щелокова на посту мэра города.
Дмитрий Шелепнев, 45 лет, руководитель группы сопровождения, развития и эксплуатации локальных информационно-управляющих систем в Арзамасском линейном управлении магистральных газопроводов — филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Финалист конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года — представлял Нижегородскую область.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Ничего бы не стал менять. Россия — великая страна. Ее прошлое, история — достойны того, чтобы передаваться от поколения к поколению без искажений. Лучше сосредоточиться на настоящем, будущем, жить и работать так, чтобы нашим потомкам и в голову не пришло что-то скрывать и переписывать историю уже нашего с вами времени.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей.
— Дети — это, совершенно точно, зеркало своих родителей. Хочешь, чтобы они были лучше — сам избавляйся от своих недостатков, показывай пример своей жизнью, работой. Будь с ними открыт и честен. И дети ответят тем же.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Тот, который был бы ей действительно нужен и полезен.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы.
— Мне кажется, здесь я не буду оригинальным. Решение участвовать в конкурсе «Лидеры России», безусловно, сильно изменило мою жизнь.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Восхищаюсь людьми, которые создают то, чего раньше не было. А если созданное имеет космические масштабы? Я говорю о Сергее Павловиче Королеве и космической отрасли, созданной им в СССР, которая до сих пор, несмотря на массу проблем, присущих нашему времени, все еще остается мировым флагманом.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Наверное, в этом вопросе слово «пожертвовать» не совсем уместно. В современной жизни так часто и происходит: сотни людей готовы проводить благотворительные акции, концерты, мероприятия для заинтересованного общества. Миллионы волонтеров, благотворителей в какой-то мере поступаются своими благами ради общественного благополучия. Поэтому условия могут быть абсолютно любыми, главное — неравнодушие и активная жизненная позиция наших граждан.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— Я не так много читаю «лидерских» книг. В основном в моей библиотеке техническая литература. Последнее, что я с удовольствием прочитал, — это «Deep Learning» Франсуа Шолле — но это очень специфичная вещь, подходит только технофрикам. Из более понятных произведений посоветую дилогию «Sapiens» и «Homo Deus» Юваля Ноя Харари. А чтобы покопаться в себе, попробуйте книгу Маркуса Бакингема «Заставьте свои сильные стороны работать».
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Пока я могу сказать, что новым мэром нашего небольшого города я скорее доволен. Поэтому многие вопросы, которые необходимо было задать его предшественникам, начали постепенно решаться. Город меняется на глазах: становится комфортнее, удобнее для жителей. Однако все-таки есть больные темы, характерные почти всем таким же небольшим городам, как наш. Это отток талантливой молодежи, сложности с трудоустройством, низкие доходы населения. Понятно, эти вопросы не решить одним щелчком пальцев. Однако это напрямую связано с будущим города, его развитием в долгосрочной перспективе. Поэтому хотелось бы услышать, существуют или хотя бы прорабатываются ли какие-либо программы, связанные с этими социальными проблемами?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Мне нравится жить сейчас, в том мире, где моя семья, мои близкие, мои друзья и коллеги, который не идеален, но который можно улучшить, в котором есть к чему стремиться!
- Что такое истина для вас?
— Я айтишник, поэтому первое, что приходит на ум: истина — это верное логическое утверждение. Но, наверное, речь не об этом, поэтому скажу так: для меня истина — это то, что может подтвердиться действительностью и является верным с любых точек зрения, невзирая на политические или коммерческие взгляды и т. д.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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