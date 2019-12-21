Для тех, кто считает, что «Загитова — все»: ушедший Крамник уже вернулся в шахматы

Для участия в чемпионате мира, который саудиты и россияне проведут в Москве

В канун Нового года в Москве пройдут чемпионаты мира по шахматным блицу и рапиду, одним из фаворитов которых будет казанский гроссмейстер Владислав Артемьев. «Реальное время» рассказывает об ожиданиях от стартующего турнира.

Под патронажем короля Салмана: «интриги, скандалы, расследования»



В этом году чемпионат пройдет в VIP-зоне большой спортивной арены «Лужников», достаточно крупной для того, чтобы разместить свыше 400 участников. Уже сейчас на ЧМ заявились порядка 250 человек, но в прошлом году на турнире по рапиду было 206 мужчин и 124 женщины. Стоит отметить, что мужские соревнования, имеющие статус оупен, в прошлом году так и остались чисто мужскими, поскольку ни одна из представительниц прекрасного пола не решилась соревноваться с сильным полом.

Татарстан тогда делегировал на блиц и рапид Карину Амбарцумову, Ольгу Белову, Камалию Булатову, Алису Галлямову, Сандугач Шайдуллину, Зарину Шафигуллину, а также Артема Тимофеева и лидера делегации Владислава Артемьева.

Почему чемпионат мира проводится под патронажем короля Салмана? Дело в том, что предыдущее руководство ФИДЕ в лице Кирсана Илюмжинова договорилось с королем Саудовской Аравии Салманом о том, что соревнования пройдут в Эр-Рияде. Но туда не дали виз шахматистам Израиля. Не поехали в Аравию и сестры Музычук с Украины — Анна и Мария, причем Анна была действующей чемпионкой по блицу и рапиду. Однако она объяснила свой отказ нежеланием носить абайю (традиционное арабское женское платье, обязательное для ношения иностранками):

— Несмотря на рекордный призовой фонд, я не буду играть в Эль-Рияде, что означает для меня потерю двух чемпионских титулов. Рисковать жизнью, носить абайю? У всего есть пределы, и головного платка мне в Иране хватило.

Анна Музычук объяснила свой отказ ехать в Аравию нежеланием носить абайю (традиционное арабское женское платье, обязательное для ношения иностранками). Фото ukrinform.ru

Демарш спортсменки был непонятен, поскольку ФИДЕ договорилась с принимающей стороной, что ни абайи, ни хиджабов приезжие носить не будут. Более того, например, супергроссмейстер Левон Аронян из Армении (он же Лев Аронов) спокойно приехал к саудитам и отыграл без всяких последствий.

Тем не менее потеря израильских шахматистов на ЧМ привела к тому, что в 2018 году соревнования перенесли в Санкт-Петербург. Причем вопрос о переезде был решен только в начале декабря прошлого года, а проводить его требовалось в конце декабря. На подготовку к чемпионату, таким образом, было отпущено всего 2 недели. Похоже, к таким метаморфозам готовы только в России. При этом сам чемпионат оставался под патронажем короля Салмана, и это означало, в частности, максимальное количество участников из Саудовской Аравии, поскольку саудиты с завистью могут наблюдать за тем, как после Индии и Китая еще и Иран начал очень серьезно прогрессировать в шахматах.

Саудиты присутствовали в числе организаторов чемпионата в том числе как сторона, формирующая очень достойный призовой фонд. Подобное происходило впервые в истории, но вместо вопроса об абайе, никем не затрагиваемого, было единственное ограничение, о котором перед стартом прошлогоднего ЧМ напомнил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович: «На турнире нельзя есть свинину и пить вино». Это никого особо не возмутило, поскольку никакая свинина не заменит шахматистам слонину и конину, и такие деликатесы, как ладьи и ферзь. Тем более что в свободное время никто никого в беконе и алкоголе не ограничивал.

У соседей что не зрада, то перемога

Тем не менее даже такие либеральные правила не помешали бойкотировать старт в России еще одному ведущему украинскому шахматисту Павлу Эльянову. Между тем, годом ранее в Саудовскую Аравию он приезжал, а вот в Россию не явился — не по национальным, а по политическим мотивам.

Павел Эльянов годом ранее в Саудовскую Аравию приезжал, а вот в Россию не явился — не по национальным, а по политическим мотивам. Фото chess-news.ru

Кстати, нынешним летом Эльянов спокойно приехал в Россию, конкретно к нам в Казань, где в турнире претенденток сыграли две его подопечные, те самые сестры Музычук. На родине им пришлось оправдываться за эту поездку — они объяснили ее профессиональной необходимостью и услышали от министра по делам спорта и молодежи Олега Немчинова обещание, что украинцы, соревнующиеся в России, не получат никаких премий и наград.

Впрочем, ведущие украинские спортсмены и прежде не имели какой-либо поддержки. К примеру, старшая из сестер Музычук, Анна, по финансовым мотивам 10 лет вынуждена была играть за Словению.

Скандал по итогам чемпионата

Борьба с читерством принуждала всех участников чемпионата проходить беспощадный фейс-контроль, когда даже Магнус Карлсен стоял перед секьюрити с поднятыми руками, пока его прозванивали сверху донизу.

До последнего тура боролся за самые высокие места в рапиде казанец Владислав Артемьев. Он приехал на чемпионат уже в качестве молодожена, в женском турнире играла его супруга Ольга Белова, и воодушевленный этим обстоятельством чемпион Европы-2018 бился в рапиде как лев. Если Карлсен начал с двух поражений на старте, то Артемьев разогнался очень резво. Каждый день чемпионата играли по пять партий рапидом, и вот Владислав с тремя подряд победами рванул с места в карьер, но на исходе стартового дня потерпел два поражения подряд. И если фиаско в игре с соотечественником Дмитрием Андрейкиным еще можно было оправдать, то поражение от иранца Алирезы Фирузы на тот момент казалось сенсационным. Эти проигрыши и стали решающей причиной, по которой Владислав не добрался до пьедестала почета. И ведь швейцарская система проведения соревнований не позволяет даже пожалеть о них с полным основанием, поскольку каждый тур формирует новый пул соперников. Сыграй Артемьев с Андрейкиным и Фирузой по-другому, в дальнейшем у него был бы совсем иной состав противников.

До последнего тура боролся за самые высокие места в рапиде казанец Владислав Артемьев. Фото chessmatenok.ru

Увы, даже победив в предпоследнем туре самого Бориса Гельфанда, но сыграв на финише с Сергеем Карякиным, Артемьев остался на четвертом месте. Так сложилось, что в последнем туре его могла выручить только победа. Все дело в том, что Даниил Дубов и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, сыграв вничью, распределили между собой первое и второе места. А на третье поднялся американец Хикару Накамура. Он также сыграл вничью, но его соперником на финише был Карлсен. И ситуация с распределением мест напоминала для Артемьева известное шахматное положение цугцванг. Он пришел к последнему туру на третьем месте по дополнительным показателям, которые складываются на подобных турнирах из рейтинга соперников. Но в заключительном туре его ничья с Карякиным значила и «весила» с точки зрения рейтинга меньше, чем ничья Накамуры с Карлсеном.

В итоге Владислав финишировал четвертым, с «деревянной» медалью. Обидно? Если знать, как складывался чемпионат, то да, но если смотреть сверху вниз на Карлсена, ставшего пятым, Карякина или того же Ароняна, который и вовсе «потерялся» в начале второй сотни финишировавших, то, наверное, четвертое место можно считать успехом. Тот же Александр Морозевич, некогда яркий шахматист, вообще снялся с чемпионата.

Артемьев был неплох и в блице, «злопамятно» обыграв и Андрейкина, и Фирузу, и Мамедьярова, который финишировал в рапиде вторым. Но здесь Артемьева огорчили уже Постный, что было очень обидно, поскольку после этой победы израильтянин резко пошел вниз, поляк Дуда, который сенсационно финишировал третьим, а также Накамура, голландец Аниш Гири и россиянин Матлаков.

Итоговое девятое место Артемьева — это неплохо, но, опять же, в определенный момент казалось, что можно надеяться на большее.

Проведя весь «рапид», а затем и «блиц» без скандалов, российский шахматный бомонд столкнулся со скандалом в краткий промежуток между этими двумя турнирами. Устроили его шахматный журналист Евгений Суров и новоиспеченный чемпион мира в рапиде Даниил Дубов (на фото). Фото twitter.com

Скандал между чемпионатами

Проведя весь «рапид», а затем и «блиц» без скандалов, российский шахматный бомонд столкнулся со скандалом в краткий промежуток между этими двумя турнирами. Устроили его шахматный журналист Евгений Суров и новоиспеченный чемпион мира в рапиде Даниил Дубов. Воспользовавшись сенсационной победой Дубова, Суров вывел его в интервью на антироссийскую риторику.

— Безусловно, по крымскому вопросу я целиком на стороне Украины… Можно говорить про военную агрессию и так далее, но, как ни крути, Россия — это страна с огромными шахматными традициями, и они были и будут. Проведение турнира в России — это именно для шахмат неплохо. Понимаете, есть некий имидж шахмат. Можно по-разному относиться к России... То есть в России шахматы, в принципе, на своем месте. А история — она меняется. Просто мы живем в такой период, а для истории это все ерунда. Ну пройдет лет двести, ну будет эпизод с Крымом, ну стыдно, да. Но это пройдет — а традиции останутся.

Надо знать предысторию выступления Дубова на том чемпионате мира. Дело в том, что накануне турнира погиб его 80-летний дед. Знаменитый в кругах математиков и шахматистов человек замерз в сугробе. Многочисленные источники пишут, что причиной обморожения стало «нарушение режима». Поговаривали, что Дубов вообще хотел сняться с чемпионата, на котором в итоге сенсационно победил. И, казалось бы, ну какой тут Крым, какие исторические взаимосвязи… Поднимать эту тему в сложившейся трагично-радостной ситуации мог только Суров, проживающий в Грузии и женатый на местной шахматистке Леле Джавахишвили, который на своем сайте демонстрирует ярко выраженную антироссийскую и «кэшбеком» еще и антисоветскую риторику.

Парадоксально после этого выглядело поздравление Владимира Путина, которое поспешили выдать в адрес Дубова помощники президента: «От души поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира — 2018. Вы на «отлично» выступили на домашних соревнованиях, сумели собраться, сосредоточиться и блестяще справились с поставленными целями. Своей убедительной победой, яркой, красивой, техничной игрой преподнесли великолепный новогодний подарок наставникам, родным и близким, всем поклонникам шахмат в России. Желаю Вам дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего. С наступающими праздниками!».

Хотя по прочтении интервью Дубова поздравления последнему логичнее было ожидать из администрации тогдашнего президента Украины Порошенко. Но это дела прошлые. И чтобы не заканчивать на грустной ноте, мы хотели бы затронуть тему возвращения в спорт супергроссмейстера Владимира Крамника, который после объявления об уходе из шахмат в январе нынешнего года решил вернуться как раз-таки для участия в московском блице.

