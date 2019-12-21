Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство поселка нефтяников на окраине Елабуги, 1959 год

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Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

В 1951 году глубокое поисково-разведочное бурение на нефть начали в районе Елабуги и поселка Бондюга (нынешний Менделеевск). В 1953 году разведка показала, что здесь есть девонская нефть, а в 1955-м нефтяной керн подняли из скважины рядом с селом Сетяково. Так открыли Бондюжское нефтяное месторождение. А в 1958 году мощный фонтан дала скважина на левом берегу Камы — республика получила Елабужское месторождение.

12 марта 1958 года в Прикамье был создан укрупненный нефтепромысел, и эту дату с полным основанием можно считать днем рождения НГДУ «Прикамнефть». Центром нефтяного Прикамья стала Елабуга. По сравнению со «вторым Баку» юго-востока республики нефтяные скажины Прикамья давали скромный дебит, но стране нужна была каждая капля «черной крови земли».

На Каме построили нефтеналивной причал. 16 сентября 1958 года от нефтепричала отошла баржа «Боровая» с первыми 6 600 тоннами прикамской нефти. Отгрузка производилась только в период речной навигации. Зимой скважины останавливали.

На западной окраине Елабуги был заложен поселок нефтяников. Сейчас эти дома выглядят наивными старичками на фоне гордых новостроек. А тогда они были символами новой эпохи.

Строительство поселка нефтяников на западной окраине Елабуги, 1959 год. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Одним из первооткрывателей нефти в Восточном Прикамье был Виктор Семенович Землянухин (1929—1963). В 1951 году он окончил Саратовский нефтяной техникум и начал работать помощником бурильщика. К концу второго года работы его уже назначили буровым мастером. Его бригада всегда была одной из передовых.

Землянухин был первым мастером, который добыл нефть на этих структурах. За первую нефть, которую он выкачал из своей скважины, Виктор Семенович получил подарок — радиоприемник. В 1959 году Землянухин, которому тогда было всего 30 лет, получил орден Трудового Красного Знамени. Это было практически немыслимо для тех лет, но факт остается фактом.

Виктор Семенович Землянухин, конец 1950-х. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Виктор Семенович Землянухин погиб в 1963 году на рабочем посту, устраняя неполадки на буровой.

Его именем названа одна из первых примыкающих к базе буровиков улиц в новой части Елабуги, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.



Людмила Губаева