Скандалы спортивного десятилетия: эхо Сочи, допинг Армстронга и неудачный завтрак Кокорина с Мамаевым

Прошедшее десятилетие запомнилось целым рядом громких скандалов, которые оказали большое влияние на мировой спорт. Так, велогонщик Лэнс Армстронг из кумира миллионов превратился в главного обманщика, практически каждый год давали о себе знать с отрицательной стороны российские футболисты, а в ФИФА и легкой атлетике после коррупционных деяний чиновников настали глобальные перемены. О главных спортивных скандалах 2010-х — в материале «Реального времени».

Лэнс Армстронг признался в употреблении допинга (2012—2013)

Великий спортсмен и пример для будущих поколений, единственный, кто семь раз выигрывал общий зачет «Тур де Франс» — все эти лестные слова в адрес американского шоссейного велогонщика Лэнса Армстронга долгое время перевешивали подозрения в употреблении допинга. Впервые «Босса» заподозрили в нечестных делах еще в 1999 году, но тогда его медицинская команда сумела доказать, что стероиды попали в организм спортсмена через специальный крем, который был в разрешенном списке медикаментов, но включал в себя запрещенные вещества. В 2005 году французское издание «Экип» сообщило о том, что Амрстронг принимает эритропоэтин. В 2011 году партнеры по сборной США подтвердили эти слухи, а в августе 2012-го сам Лэнс уже не стал увиливать от претензий и на своем официальном сайте опубликовал сообщение о том, что больше не будет пытаться доказать свою невиновность в суде. Американское антидопинговое агентство (USADA) выступило с ответным заявлением, которое стало чуть ли не допинговым документом эпохи:

— Это грустный день для всех, кто любит спорт и наших спортсменов. Это душераздирающий пример того, как спорт, в котором все бросается на алтарь победы, затмевает собой честные соревнования и спортсменов, не принимающих допинг. Это будет напоминанием для будущих поколений, что состязаться нужно, не принимая запрещенных препаратов.

Фото forbes.ru

17 января 2013 года в интервью Опре Уинфри Армстронг впервые публично признался в использовании допинга во время своей карьеры в велоспорте. В шоке тогда был весь спортивный мир — кумир миллионов оказался обманщиком, который был вынужден вернуть свою золотую олимпийскую медаль, завоеванную в 2000 году в Сиднее. Позже были аннулированы вообще все результаты Лэнса, показанные им с 1998 года, когда он вернулся в большой спорт после тяжелой болезни.

Оскар Писториус убил свою подругу (2013)

Африканский бегун на короткие дистанции с ампутированными стопами был ярким примером того, как оставаться сильным и жизнерадостным в тяжелой ситуации. Шестикратный чемпион Паралимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира и медалист африканских чемпионатов — Писториус добился всех этих титулов на пике своей карьеры. Однако в феврале 2013-го весь мир заговорил о нем не со спортивной точки зрения — Оскар попал в криминальные хроники. 14 февраля, в день святого Валентина, около трех часов ночи в доме бегуна была убита Рева Стенкамп, которая считалась подругой Писториуса.

Полиция, приехавшая на место преступления, сразу подписала рапорт о бытовом характере убийства, хотя сам Оскар настаивал на том, что принял свою подругу за грабителя, прокравшегося в дом. Происшествие стало большим шоком для жителей ЮАР, ведь на родине спортсмен-паралимпиец считался национальным героем. В августе того же года суд вынес Писториусу обвинение в предумышленном убийстве. В марте 2014-го бегуна также обвинили в стрельбе в ресторане, которую он устроил годом ранее.

Фото skirun.ru

Оскара отправили на психиатрическую экспертизу, которая установила его вменяемость в момент убийства. Осенью его признали виновным, и Писториусу грозило до 15 лет лишения свободы. Однако в итоге ему дали только 5, так как судья приняла во внимание физическое состояние подсудимого и его заслуги перед обществом. Через год спортсмен уже покинул тюрьму — оставшиеся 4 года ему разрешили провести под домашним арестом у своего дяди. Но позже его вернули под арест, так как Верховный апелляционный суд ЮАР после рассмотрения апелляции прокуратуры увеличил срок заключения до 13 лет 5 месяцев.

Кастер Семеня — мужчина или женщина? (2015—2016)

Южноафриканская легкоатлетка специализируется на дистанциях 800 и 1500 метров, является двукратной олимпийской чемпионкой (2012 и 2016 годы) и двукратной чемпионкой мира. Однако прославилась она не этим. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в середине десятилетия начала масштабное расследование, в ходе которого возник вопрос о половой принадлежности Семени. Когда выяснилось, что в ее организме обнаружены яички, спортсменку признали гермафродитом. Многие говорили об этом и ранее, когда обращали внимание на явное отсутствие женских черт во внешности бегуньи. Также в 2015-м Кастер подняла очередную волну слухов, когда заключила однополый брак со своей возлюбленной Виолет Рассебоя.

По результатам гендерных тестов, проведенных в 2016 году, генеральный директор IAAF Пьер Вайсс заявил, что Семеня является женщиной, но «не на 100 процентов». Кастер пришлось доказывать, что особенность ее организма заключается в природно высоком уровне мужских гормонов. Однако в мае 2019 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил все апелляции спортсменки и теперь, по новым правилам, ей придется снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в официальных соревнованиях. Такая дискриминация «является необходимой, разумной и пропорциональной» для «сохранения целостности женской атлетики», говорится в решении, опубликованном на сайте суда.



Фото eurosport.ru

Коррупционный скандал в IAAF из-за башкирской спортсменки (легкая атлетика, 2016)

В 2015 году бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак и его юрист Хабиб Сиссе были арестованы во Франции по обвинению в коррупции, связанной с кампанией IAAF по борьбе с допингом. 82-летнему сенегальцу, возглавлявшему IAAF c 1999 года, а после истечения полномочий в августе ставшему почетным президентом IAAF, были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег. Сиссе предъявлялись обвинения только в коррупции.

Практически сразу в скандале всплыла Россия. Фигуранткой этого дела стала уроженка Башкортостана Лилия Шобухова, первая в истории победительница трех Чикагских марафонов (ее результаты позднее были аннулированы за нарушение антидопинговых правил). Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выписали «бан» на долгие годы, а в начале 2016-го комиссия по этике IAAF приняла решение пожизненно дисквалифицировать бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничева, который, как установила комиссия, умышленно и небескорыстно скрыл факт нарушения Шобуховой антидопинговых правил. Бывшему президенту ВФЛА вменяется в вину то, что он по договоренности с Диаком и другими ответственными лицами пригрозил легкоатлетке дисквалификацией, если она не заплатит за их молчание. Он также не сообщил в IAAF, что Шобухова перевела деньги за то, чтобы продолжать соревноваться.

После перечисленных событий в России был принят закон о введении в РФ уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. Теперь это карается штрафом до 300 тыс. рублей или ограничением свободы на срок до одного года. Отметим, что с 2016 года российские легкоатлеты выступают на турнирах в нейтральном статусе.

Фото wikipedia.org

Скандалы российских футболистов (Евро-2012, Евро-2016, Кокорин — Мамаев)

Российские футболисты десятых годов нынешнего века так или иначе давали о себе знать каждый год. Практически каждый игрок, который был на виду в РПЛ и в сборной, вляпался в какую-нибудь историю. Здесь и лишение водительских прав Павла Погребняка, и скандальный развод Дмитрия Тарасова с певицей Ольгой Бузовой, и история с Артемом Дзюбой и Владимиром Быстровым, которые не поделили какую-то незначительную сумму денег, но из-за которой Дзюба на долгое время получил клеймо «вора кошельков».

Но, пожалуй, главными скандалами этой эпохи стали два события: это заявление Андрея Аршавина болельщикам и СМИ после неудачного Евро-2012 в Польше и Украине о том, что «ваши ожидания — ваши проблемы», и история с Кокориным и Мамаевым, которые неудачно позавтракали в московской «Кофемании».

Карьера Аршавина получилась одной из самой ярких в истории современного российского футбола. Однако игрок запомнился не только ею, но и своим острым языком. Сейчас он здорово проявляет себя в роли эксперта на «Матч ТВ», а в 2012 году, во многом на эмоциях, он прямо во время телевизионного интервью заявил, что футболисты сборной России никому и ничего не должны. Его слова вызвали бурю негодования, а часть болельщиков зареклась сопереживать российской команде. После Евро-2016, который также получился провальным, несмотря на ничью в игре с Англией (1:1), Леонид Слуцкий дал интервью, в котором откровенно рассказал, как футболисты после окончания группового этапа пришли к нему в гостиничный номер и хором сказали: «Мы — г#вно». Хотя не все склонялись к такой риторике: Александр Кокорин и Павел Мамаев, например, устроили шумную вечеринку в Монако, на которую потратили порядка 250 тысяч евро.

Фото eurosport.ru

Долгие годы отношение к российским игрокам не менялось, оставаясь на уровне усмешек либо тотального безразличия, однако все изменил домашний чемпионат мира по футболу. Там от сборной России не ждали чуда, но оно произошло — была обыграна Испания, была серия пенальти с хорватами в четвертьфинале, после чего команду Станислава Черчесова начали по-настоящему любить и уважать. Однако в начале октября 2018 года снова отличилась футбольная парочка Кокорин и Мамаев. В компании друзей они поучаствовали сразу в двух потасовках в центре столицы. Им не повезло нарваться на российских чиновников: главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Когда Кокорин бил Пака стулом, он вряд ли задумывался о его статусе и степени влияния. Однако это стоило футболистам почти полного календарного года за решеткой. История вызвала широкий общественный резонанс, а закончилось все выходом Александра и Павла по УДО 17 сентября 2019-го.

Секс-скандал Роналду после истории с Вайнштейном (2017—2019)

После эпохальной истории в киноиндустрии, когда сразу несколько девушек объявили продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах, совершенных в разные годы, началась целая волна разоблачений в самых разных областях. Не обошел новый тренд и спорт.

До этого одной из самых популярных историй домогательств в спорте была неприятная ситуация в карьере 25-летнего баскетболиста Кобе Брайанта, который в 2003 году обвинялся в домогательствах к 19-летней горничной отеля. Однако та отказалась свидетельствовать против него и дело закончилось без судебного вмешательства, хотя игрока «Лейкерс» много раз вызывали на допросы и доводили до слез. Та история сказалась на карьере Кобе в НБА, полтора сезона он был сам не свой, но в итоге все закончилось хорошо. Чуть хуже дела обстояли у боксера Майка Тайсона и великого футбольного скандалиста Диего Марадоны, которым пришлось платить кучу денег адвокатам и вина которых частично была доказана.

После Вайнштейна и его «харассмента» всплыла куча девушек, которым захотелось напомнить о себе самым разным звездам мирового спорта. Пожалуй, самой громкой получилась история с обвинениями американской модели Кэтрин Майорга в адрес футболиста Криштиану Роналду. Португальцу грозили реальный тюремный срок и лишение большинства его наград, однако все в итоге закончилось хорошо — его вина в сексуальном насилии не была доказана, а сам Криш в 2019 году сыграл свадьбу.

Фото Максима Платонова

Коррупционный скандал в FIFA (футбол, 2015—2016)

21 декабря 2015 года президент ФИФА Йозеф Блаттер и руководитель УЕФА Мишель Платини были отстранены от футбола на 8 лет. А предшествовали этому многочисленные аресты высокопоставленных чиновников ФИФА в мае того же года, а также обвинения в отмывании денег, откатах и прочей коррупционной деятельности на протяжении целых 24 лет.

История получилась резонансной и получила негласное название «ФИФА-гейт». Свидетельства системной коррупции в руководстве главной футбольной международной организации проявлялись на протяжении многих лет. Особенно наглядно эта проблема обострилась в 2010 году при рассмотрении заявок на два последующих чемпионата мира: 2018 и 2022 годов. Выбор маленького Катара (2022) с его жарким климатом, сделанный вопреки мнению технического комитета ФИФА, немедленно возбудил подозрения в подкупе. Утечка внутренней информации и дальнейшее расследование журналистов Sunday Times дали исчерпывающие данные, указывавшие на незаконные действия катарца Мохаммеда бин Хаммама — главы Азиатской конфедерации футбола. Последний предположительно подкупил представителей стран Африки, потратив на это не менее 5 миллионов долларов. Официальное расследование, проведенное ФИФА по данному эпизоду, не дало никаких результатов; возможность пересмотра заявок была категорически отклонена, критики же были заклеймены как расисты и неудачники.

Однако генеральная прокуратура Швейцарии при участии ФБР смогла доказать вину лично Блаттера и еще 14 высокопоставленных футбольных чиновников. В деле оказались замешаны большие деньги, так как крупные спонсоры ФИФА призывали к немедленной отставке всех виновных. По результатам расследования комитета по этике ФИФА, Йозеф Блаттер и Мишель Платини отстранены «от любых занятий, связанных с футболом». Россия в коррупционных делах не была замешана, поэтому чемпионату мира 2018 года ничего не угрожало. Он успешно прошел под строгим взором нового главы ФИФА Джанни Инфантино.

Фото bleacherreport.com

Налоги звездных футболистов (2016—2019)

Суммы, которые получают игроки по своим контрактам, порой поражают воображение. Однако еще более удивительно, что многие из них оказываются замешаны в налоговых скандалах. Так, весной 2016 года лидер испанской «Барселоны» Лионель Месси вместе со своим отцом Хорхе Орасио были приговорены испанским судом к 21 месяцу тюрьмы за несколько случаев уклонения от уплаты налогов на общую сумму 4,1 миллиона евро. За свое честное имя один из лучших футболистов десятилетия был вынужден бороться два следующих года, доказывая, что стал жертвой офшоров и неправильно составленных документов. Однако Месси все равно пострадал на кругленькие суммы, так как было доказано, что в своей карьере он все-таки не раз уклонялся от выплаты налогов. Футболист перечислил 5 миллионов евро налоговой службе Испании в качестве возмещения ущерба.

Попадался на налоговых махинациях и другой топ-футболист «Барсы» — Неймар. Его вина была доказана в Бразилии, где суд обязал игрока перечислить в казну 188 миллионов бразильских реалов (порядка 46 миллионов евро). Власти страны даже конфисковали у Неймара вертолет, а также заморозили некоторые его банковские счета. Позже выяснилось, что спортсмен неверно указывал свою зарплату, заведомо занижая ее, дабы уходить от уплаты большей части налогов.



Фигурировали в списках звездных налогонеплательщиков и такие футболисты, как Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Фабио Каннаваро и даже Криштиану Роналду. Португальцу в начале 2019 году дали условный срок за налоговые махинации. Он согласился на 2 года условного заключения и штраф в 18,8 млн евро. В суде Роналду провел всего лишь несколько минут, так как он и его адвокаты сразу же согласились на предложенную прокурорами сделку.



Фото Максима Платонова

Доклад Макларена и его последствия: Родченков и «дюшес», санкции от МОК в отношении России, новые обвинения от ВАДА (2015—2019)

В самом громком скандале десятилетия, к сожалению, оказалась замешана Россия. Есть несколько точек зрения на произошедшее, однако очевидно одно — была допущена масштабная халатность. Никто при подготовке к Сочи-2014 не задумывался о последствиях, к которым привела та Олимпиада. Руководящие спортивные органы России не позаботились об имидже спорта в нашей стране заранее, в итоге последствия скандала придется разгребать и в новом десятилетии.

Все началось с фильма о допинге в России на немецком телеканале ARD в декабре 2014 года. В ноябре 2015-го ВАДА обвинило бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уничтожении свыше 1400 допинговых проб за три дня до проверки, несмотря на получение письма с требованием сохранить их. После эпохального доклада канадского профессора Ричарда Макларена, который был посвящен злоупотреблениям с допингом в российском олимпийском спорте, стало понятно, что выпутаться из этой истории с честью уже не получится. Доклад описывает процесс подмены «грязных» (позитивных) анализов спортсменов на «чистые» в более чем 30 видах спорта на зимних и летних Олимпийских играх между 2012 и 2014 годами.

По данным доклада, подлог был организован и контролировался российскими государственными органами, в частности Министерством спорта, при активной помощи ФСБ. Родченков после этой истории бежал в США и дал ряд показаний против нашей страны, рассказывая о специальном допинговом коктейле под названием «дюшес». Были вновь проверены пробы на наличие солей и царапин на пробирках, в результате чего десятки российских спортсменов были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, лишены медалей Сочи-2014 и других соревнований. Многие подали апелляции в CAS и даже отстояли свои медали.



Фото tvc.ru

5 декабря 2017 года на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было вынесено решение касательно участия сборной России на Олимпийских играх в Пхенчхане. Наши спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга, выступили на Играх под нейтральным флагом в статусе «олимпийский атлет из России». Также МОК запретил функционерам Министерства спорта РФ присутствовать в Южной Корее. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков был лишен членства МОК. Бывший министр спорта Виталий Мутко был пожизненно отстранен от посещения и любого участия в Олимпийских играх.

Россия в официальном письме министра спорта и президента ОКР в мае 2018 года признала «неприемлемые манипуляции в антидопинговой системе, что и было выявлено в ходе расследований ВАДА и Международного олимпийского комитета». Москва также признала решение МОК от 5 декабря 2017 года, подтвердившее выводы доклада Шмида о «систематическом манипулировании антидопинговыми правилами и антидопинговой системой в России путем сокрытия позитивных проб».

13 сентября 2018 года в письме ВАДА министр спорта России Павел Колобков согласился признать выводы доклада Макларена. К 18 января 2019-го российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового агентства: эксперты были допущены к базе данных московской антидопинговой лаборатории, получив необходимые материалы, которые затем вывезли для установления подлинности и анализа. Осенью этого же года представители ВАДА и глава РУСАДА Юрий Ганус заявили, что в базе данных найдены «тысячи изменений», сделанных перед ее передачей. В результате 9 декабря 2019 года исполком ВАДА единогласно принял решение отстранить Россию от международных спортивных соревнований (включая Олимпийские игры) сроком на 4 года из-за подозрений в подмене данных спортсменов в базе Московской антидопинговой лаборатории.

Фото skisport.ru

Шанс исправить ситуацию у российских чиновников на протяжении года, пожалуй, был, но его упустили. Решение будет опротестовано в CAS, однако вердикт спортивного арбитражного суда в Лозанне будет вынесен уже в начале нового десятилетия.

Скандалы с хоккеистами «Ак Барса» (Обухов, Зарипов, Лукоянов)

Казанский хоккейный клуб — самый титулованный в Континентальной хоккейной лиге, еще никому не удавалось выиграть сразу три Кубка Гагарина. Однако вместе с успехами на хоккейной площадке за некоторыми «барсами» в минувшем десятилетии закрепилась и скандальная репутация.

Так, в 2011 году воспитанника татарстанского хоккея Дмитрия Обухова обвинили в изнасиловании Светланы Мамаковой, подруги его жены. Девушка обнародовала факт изнасилования лишь через месяц, поскольку, по ее словам, боялась, что хоккеист «замнет» дело. Обухов не отрицал факта интимной близости со Светланой, но настаивал, что все произошло по обоюдному согласию. Скандал постепенно утих, и хоккеист ожидаемо никакого наказания не понес. Позже уже другая девушка обвиняла его в насильственных действиях на одном из загородных кладбищ, однако и эта история продолжения не получила.

Еще один громкий случай произошел летом того же года. Тогда за езду в нетрезвом виде лишили водительских прав Даниса Зарипова. 31 июля 2011 года сотрудники ДПС остановили «Мерседес» неподалеку от его дома. По словам правоохранителей, автомобиль хоккеиста мотало из стороны в сторону. Данису предложили пройти тест на алкоголь, он отказался.

В августе того же года в мировом суде было рассмотрено административное дело. Сам Зарипов на процесс не пришел, а его представитель сообщил, что хоккеист свою вину признает. Суд вынес решение — лишить спортсмена водительских прав на 18 месяцев.

Фото ak-bars.ru

Еще один репутационный удар «Ак Барс» получил в августе 2013 года: тогда еще молодого и подающего надежды нападающего Артема Лукоянова задержали в одном из ночных клубов родного Альметьевска. Выяснилось, что хоккеист вместе с другом устроили дебош — разборки с посетителями заведения во втором часу ночи, будучи по пояс голым. Работники клуба вызвали полицию, а когда та прибыла на место, по версии правоохранительных органов, «друзья» оказали сопротивление, нанесли увечья двум полицейским, одного из которых Артем якобы ударил по голове (медики впоследствии констатировали у него черепно-мозговую травму). И даже пытались завладеть табельным оружием, из-за чего один из полицейских и был вынужден дважды выстрелить в воздух. Дело постепенно затихло, и в итоге хоккеист «Ак Барса» и пострадавший полицейский решили пойти на «мировую». Все обвинения с Лукоянова были сняты.

В мае 2018 года после чемпионского парада и праздничного банкета в «Пирамиде» сотрудниками ДПС был задержан нападающий Ярослав Косов, который в нетрезвом состоянии управлял такси. Водитель по непонятным причинам пустил выпившего игрока за руль. Хоккеист объяснил это тем, что таксист якобы медленно ехал. При инциденте присутствовал и тогдашний капитан «Ак Барса», Александр Свитов, который позже принес публичные извинения за проступок одноклубника от лица команды. В итоге с Косовым не продлили контракт.