Тамара Айбазова: «Жертвы и поступки должны быть оправданы»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 19-я
Среднее образование Тамара Айбазова получила в Нальчике — сначала в средней школе, а потом в техникуме. Окончила Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и вернулась в родной город, поступив на работу в проектный институт. Координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», представитель Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Кабардино-Балкарии. Сама Тамара Айбазова говорит, что главная ценность в ее жизни — семья, а потому уезжать из Нальчика она не планирует, собираясь работать на благо малой родины. Старший сын финалистки «Лидеров России» уже учится в МГИМО, а младший — в лицее для одаренных детей «Солнечный город». В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» она рассуждает о запросе страны на подвиги народа и пользе художественной литературы.
Тамара Айбазова, главный бухгалтер проектно-конструкторско-технологического института «Каббалпроект». Финалистка конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года — представляла Кабардино-Балкарию, Нальчик.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Я бы никогда не стала ничего менять в истории. Это касается и моей жизни, и истории страны. Да, в ней были ужасные моменты. На мой взгляд, самые страшные моменты истории в основном связаны с решениями государства — уничтожение людей, создание нечеловеческих условий для их жизни, принудительное переселение. Эти факты трогают меня до глубины души, конечно, хотелось бы, чтобы этого не было.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей.
— У меня один личный принцип правильного воспитания детей — это личный пример. И других принципов быть не может. Мы не можем ничему их научить, если они не смогут видеть, как это делают родители. А внимание, любовь — это вещи, которые получаются сами собой, иначе с детьми никак.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Мне кажется, что должно быть какое-то четкое понимание, для чего я буду совершать этот поступок. Наверное, какие-то достаточно серьезные причины могли бы меня подтолкнуть к каким-то жертвам, но каждую из них, я думаю, нужно обсуждать отдельно. Жертвы и поступки должны быть оправданы.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы.
— Думаю, это решение, принятое мной как раз в последнем году, — участвовать в конкурсе «Лидеры России». Это решение полностью изменило мою жизнь. Ощущение, что у меня в какой-то момент расправились крылья, дав мне силы и возможности. Это новые люди, новое мировоззрение. Теперь все, что я хочу и могу сделать, я хочу сделать для своего родного города и своей родной республики. У нас есть замечательные люди с огромным потенциалом, и если их смогут увидеть и услышать, у нас будет лучшая республика.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Не могу выделить какую-то одну личность, но больше всего я обращаю внимание на женщин в истории, на женщин-лидеров. Это может быть и Екатерина Великая, и Маргарет Тэтчер, и Раиса Горбачева. Каждая из них оставила свой след в истории, внесла вклад в свое время. Для своей эпохи эти сильные, волевые женщины сделали что-то инновационное.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Нет, никогда. Я бы никогда не хотела оказаться в ситуации, когда мне придется принимать подобное решение. Я считаю, что ни у одного человека нет права решать свои вопросы за счет благополучия окружающих.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— Скажу откровенно, в последнее время я больше читаю художественную литературу, книги, которые греют душу и доставляют удовольствие. Перечитываю Достоевского, с большим упоением читаю Ахматову — это моя любимая поэтесса. Возможно, профессиональная и бизнес-литература дала бы мне больший заряд, но пока больше все-таки читаю классиков.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— У нас в Нальчике достаточно молодой, прогрессивный мэр, с его приходом город стал меняться, я вижу позитивные изменения, но вопросы задать все-таки бы хотела. Интересно было бы узнать, какое место в городе у него любимое и любит ли он старый Нальчик. У нас в городе есть исторические здания, которые требуют внимания и защиты. Возможно, не все из них относятся к памятникам архитектуры, но они — это память нашего города, это моя любовь и боль.
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Это мир без войны, мир, в котором дети имеют все возможности строить свое будущее.
- Что такое истина для вас?
— Когда-то все мы учились в университетах, и нам говорили, что истина бывает абсолютной и относительной. Я думаю, что истина у каждого своя. Не думаю, что истина существует.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной.
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/161243-intervyu-specialista-proektnogo-instituta-kabbalproekt
Не всегда личный пример является правильным!
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/161243-intervyu-specialista-proektnogo-instituta-kabbalproekt
Надежда и вера в утопию - не есть правильный подход