Тамара Айбазова: «Жертвы и поступки должны быть оправданы»

Среднее образование Тамара Айбазова получила в Нальчике — сначала в средней школе, а потом в техникуме. Окончила Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и вернулась в родной город, поступив на работу в проектный институт. Координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», представитель Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Кабардино-Балкарии. Сама Тамара Айбазова говорит, что главная ценность в ее жизни — семья, а потому уезжать из Нальчика она не планирует, собираясь работать на благо малой родины. Старший сын финалистки «Лидеров России» уже учится в МГИМО, а младший — в лицее для одаренных детей «Солнечный город». В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» она рассуждает о запросе страны на подвиги народа и пользе художественной литературы.

Тамара Айбазова, главный бухгалтер проектно-конструкторско-технологического института «Каббалпроект». Финалистка конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года — представляла Кабардино-Балкарию, Нальчик.

Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной.

подготовила Ольга Голыжбина

Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.



По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.



На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.



С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.