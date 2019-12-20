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Тамара Айбазова: «Жертвы и поступки должны быть оправданы»

07:00, 20.12.2019 2 Сюжет: ЛИДЕРЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 19-я

Тамара Айбазова: «Жертвы и поступки должны быть оправданы» Фото: YouTube

Среднее образование Тамара Айбазова получила в Нальчике — сначала в средней школе, а потом в техникуме. Окончила Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и вернулась в родной город, поступив на работу в проектный институт. Координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», представитель Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Кабардино-Балкарии. Сама Тамара Айбазова говорит, что главная ценность в ее жизни — семья, а потому уезжать из Нальчика она не планирует, собираясь работать на благо малой родины. Старший сын финалистки «Лидеров России» уже учится в МГИМО, а младший — в лицее для одаренных детей «Солнечный город». В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» она рассуждает о запросе страны на подвиги народа и пользе художественной литературы.

Тамара Айбазова, главный бухгалтер проектно-конструкторско-технологического института «Каббалпроект». Финалистка конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года — представляла Кабардино-Балкарию, Нальчик.

  1. Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
    — Я бы никогда не стала ничего менять в истории. Это касается и моей жизни, и истории страны. Да, в ней были ужасные моменты. На мой взгляд, самые страшные моменты истории в основном связаны с решениями государства — уничтожение людей, создание нечеловеческих условий для их жизни, принудительное переселение. Эти факты трогают меня до глубины души, конечно, хотелось бы, чтобы этого не было.
  2. Три ваших личных принципа правильного воспитания детей.
    — У меня один личный принцип правильного воспитания детей — это личный пример. И других принципов быть не может. Мы не можем ничему их научить, если они не смогут видеть, как это делают родители. А внимание, любовь — это вещи, которые получаются сами собой, иначе с детьми никак.
  3. Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
    — Мне кажется, что должно быть какое-то четкое понимание, для чего я буду совершать этот поступок. Наверное, какие-то достаточно серьезные причины могли бы меня подтолкнуть к каким-то жертвам, но каждую из них, я думаю, нужно обсуждать отдельно. Жертвы и поступки должны быть оправданы.
  4. Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы.
    — Думаю, это решение, принятое мной как раз в последнем году, — участвовать в конкурсе «Лидеры России». Это решение полностью изменило мою жизнь. Ощущение, что у меня в какой-то момент расправились крылья, дав мне силы и возможности. Это новые люди, новое мировоззрение. Теперь все, что я хочу и могу сделать, я хочу сделать для своего родного города и своей родной республики. У нас есть замечательные люди с огромным потенциалом, и если их смогут увидеть и услышать, у нас будет лучшая республика.
  5. Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
    — Не могу выделить какую-то одну личность, но больше всего я обращаю внимание на женщин в истории, на женщин-лидеров. Это может быть и Екатерина Великая, и Маргарет Тэтчер, и Раиса Горбачева. Каждая из них оставила свой след в истории, внесла вклад в свое время. Для своей эпохи эти сильные, волевые женщины сделали что-то инновационное.
  6. При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
    — Нет, никогда. Я бы никогда не хотела оказаться в ситуации, когда мне придется принимать подобное решение. Я считаю, что ни у одного человека нет права решать свои вопросы за счет благополучия окружающих.
  7. Назовите пять самых полезных для лидера книг.
    — Скажу откровенно, в последнее время я больше читаю художественную литературу, книги, которые греют душу и доставляют удовольствие. Перечитываю Достоевского, с большим упоением читаю Ахматову — это моя любимая поэтесса. Возможно, профессиональная и бизнес-литература дала бы мне больший заряд, но пока больше все-таки читаю классиков.
  8. Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
    — У нас в Нальчике достаточно молодой, прогрессивный мэр, с его приходом город стал меняться, я вижу позитивные изменения, но вопросы задать все-таки бы хотела. Интересно было бы узнать, какое место в городе у него любимое и любит ли он старый Нальчик. У нас в городе есть исторические здания, которые требуют внимания и защиты. Возможно, не все из них относятся к памятникам архитектуры, но они — это память нашего города, это моя любовь и боль.
  9. Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
    — Это мир без войны, мир, в котором дети имеют все возможности строить свое будущее.
  10. Что такое истина для вас?
    — Когда-то все мы учились в университетах, и нам говорили, что истина бывает абсолютной и относительной. Я думаю, что истина у каждого своя. Не думаю, что истина существует.

Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной.

подготовила Ольга Голыжбина
Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.

По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.

На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.

С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:27
    — У меня один личный принцип правильного воспитания детей — это личный пример.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/161243-intervyu-specialista-proektnogo-instituta-kabbalproekt

    Не всегда личный пример является правильным!
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  • Анонимно 09:52
    — Это мир без войны, мир, в котором дети имеют все возможности строить свое будущее.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/161243-intervyu-specialista-proektnogo-instituta-kabbalproekt

    Надежда и вера в утопию - не есть правильный подход
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