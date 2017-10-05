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Совет муниципальных образований РТ

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Общая информация

Совет муниципальных образований Республики Татарстан создан в 2003 году.

Основными целями Совета являются:
- содействие становлению и развитию местного самоуправления в Республике Татарстан, его экономических, правовых, организационных и территориальных основ;
- выражение, представление и защита общих интересов муниципальных образований Республики Татарстан;
- обеспечение взаимодействия муниципальных образований Республики Татарстан с единым общероссийским объединением муниципальных образований, международными организациями межмуниципального сотрудничества;
- содействие решению социальных и экономических проблем населения муниципальных образований Республики Татарстан, повышению уровня жизни населения муниципальных образований Республики Татарстан;
- содействие вовлечению граждан в процесс осуществления местного самоуправления.

Органами управления Совета муниципальных образований являются:
- Съезд – высший орган управления
- Президиум Совета
- Председатель Совета
- Секретариат Совета
- Ревизионная комиссия Совета.

Руководитель - Шакиров Минсагит Закирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Батурина, 7а
  • Телефон: (843) 293-60-15
  • Email: smo.rt@tatar.ru
  • Сайт: http://sovmo.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 05.10.2017

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