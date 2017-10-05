Совет муниципальных образований РТ
Общая информация
Совет муниципальных образований Республики Татарстан создан в 2003 году.
Основными целями Совета являются:
- содействие становлению и развитию местного самоуправления в Республике Татарстан, его экономических, правовых, организационных и территориальных основ;
- выражение, представление и защита общих интересов муниципальных образований Республики Татарстан;
- обеспечение взаимодействия муниципальных образований Республики Татарстан с единым общероссийским объединением муниципальных образований, международными организациями межмуниципального сотрудничества;
- содействие решению социальных и экономических проблем населения муниципальных образований Республики Татарстан, повышению уровня жизни населения муниципальных образований Республики Татарстан;
- содействие вовлечению граждан в процесс осуществления местного самоуправления.
Органами управления Совета муниципальных образований являются:
- Съезд – высший орган управления
- Президиум Совета
- Председатель Совета
- Секретариат Совета
- Ревизионная комиссия Совета.
Руководитель - Шакиров Минсагит Закирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Батурина, 7а
- Телефон: (843) 293-60-15
- Email: smo.rt@tatar.ru
- Сайт: http://sovmo.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 05.10.2017