Юрий Зобов: «Тягостные моменты истории — это трагедия в Беслане и распад СССР»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 18-я
Юрий Зобов родился 10 ноября 1978 года в подмосковном городе Фрязино. Окончил Московский государственный политехнический университет МАМИ (Университет машиностроения), с 2009 до августа 2019 года работал на Московском инструментальном заводе, начав с должности начальника цеха. За долгие годы на предприятии успел попробовать себя в роли начальника отдела маркетинга, технического директора, коммерческого директора. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о самых тягостных страницах российской истории, основателях кооператива русских механиков и будущем Подмосковья.
Юрий Зобов, 41 год, бизнес-куратор Дирекции стратегических преобразований ФГУП «НПО «Техномаш», победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года — представлял Московскую область.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Историю страны, как и свою, переписывать я бы не стал. То хорошее и плохое, что было, сформировало нас такими, какие мы есть. Говоря о наиболее тягостных моментах нашей истории, которые сложно (но нужно) вспоминать, то для меня это Цусимское сражение, трагедия в Беслане и распад СССР.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей.
— Личный пример. Доверие. Неприятие слова «невозможно».
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Здесь, наверное, не стоит говорить в сослагательном наклонении. Есть пример наших бабушек и дедушек, прошедших войну. Хочется верить, что мы, если понадобится, будем их достойны.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы.
— Безусловно, это решение принять участие в первом конкурсе «Лидеры России». После этого резко расширился круг общения, изменились представления о стране и о возможностях каждого из нас повлиять на ее развитие и поменять свою жизнь. И еще очень ценным для меня стало решение подняться на Эльбрус вместе с товарищами по конкурсу — это дало понимание, что мы можем сделать гораздо больше, чем говорит нам рассудок.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Для меня таким примером являются основатели Московского инструментального завода, где я работал большую часть своей карьеры и которому в этом году исполнилось 100 лет. Это были участники первой российской революции, которые после нее эмигрировали (некоторые — бежали с каторги и из ссылки) в Америку, где основали кооператив русских механиков. И в 1917 году, сразу после Февральской революции, когда еще шла Первая мировая война, они погрузили на корабль семьи, станки и вернулись в Россию, в Петроград, чтобы создать здесь первый специализированный Российско-американский инструментальный завод.
В воюющей и голодающей стране они сначала обосновались в Бердянске, сохранили завод в горниле гражданской войны и в 1919 году переехали в Москву, где вошли в состав ГОМЗА — государственного треста объединенных машиностроительных заводов. Их опыт и навыки, умение организовать работу сыграли свою роль в индустриализации страны. Такими же патриотами, на мой взгляд, были те, кто впоследствии строил наше машиностроение, атомную, авиационную, космическую промышленность, воссоздавал нашу страну после войны и был примером для нескольких поколений во всем мире.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Если эти сто человек сами подтвердили свою готовность пожертвовать собственным благом ради общественного и точно знают, на что идут.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— «История государства Российского» Карамзина, «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, «Очарованный странник» Лескова, «Трудно быть богом» братьев Стругацких и «Воспитай в себе лидера» Джона Максвелла.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Скоро исполняется год, как в наукограде Фрязино новый глава города. У нас замечательный город, одни из лучших школ в стране, но до сих пор большинство горожан уезжают работать, отдыхать и учиться в Москву. Поэтому, наверное, задал бы два вопроса — во-первых, как теперь, спустя год, он видит будущее Фрязина, каким хочет сделать наш город через 5, 10, 20 лет, ну и во-вторых, чем мы, фрязинцы (а в этом году нас было уже трое в полуфинале конкурса «Лидеры России», и двое стали победителями), можем помочь в этой работе.
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Хочу жить в мире, где главная ценность — человек, где у человечества есть перспектива, большая цель, а у отдельных людей есть возможность развиваться и идти к ней независимо от того, где и кем ты родился.
- Что такое истина для вас?
— Для меня истина — это то, что можно доказать и проверить опытом, экспериментом.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной.
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/161100-intervyu-direktora-strategicheskih-preobrazovaniy-tehnomash
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