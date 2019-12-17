Роман Дементьев: «Вопрос к мэрам — что делаем и в каком году у нас будет как в Москве?»

Роман Дементьев родился в 1972 году в Ленинградской области. Закончил Московскую государственную академию легкой промышленности в 1994 году. Потом получил второе высшее и проходил курсы повышения квалификации в СпбГТУ, ГУУ и школе бизнеса LINK. Сейчас учится уже по программе ЕМBА-Kingston РАНХиГС. Прошел карьерный путь от рядового специалиста по продажам до исполнительного директора крупного машиностроительного предприятия. В последнее время Роман живет в Чувашии, а работает в Мурманской области. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о тихом подвиге советского военного летчика Алексея Маресьева и уровне комфорта жизни в Чувашии и Мурманской области.

Роман Дементьев, 47 лет, директор мурманской компании-грузоперевозчика ОП «РесурсТранс». Финалист конкурса «Лидеры России» сезона 2018/2019 года — представлял Республику Чувашия.

Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной.

подготовила Ольга Голыжбина

Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.



По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.



На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.



С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.