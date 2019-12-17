Роман Дементьев: «Вопрос к мэрам — что делаем и в каком году у нас будет как в Москве?»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 16-я
Роман Дементьев родился в 1972 году в Ленинградской области. Закончил Московскую государственную академию легкой промышленности в 1994 году. Потом получил второе высшее и проходил курсы повышения квалификации в СпбГТУ, ГУУ и школе бизнеса LINK. Сейчас учится уже по программе ЕМBА-Kingston РАНХиГС. Прошел карьерный путь от рядового специалиста по продажам до исполнительного директора крупного машиностроительного предприятия. В последнее время Роман живет в Чувашии, а работает в Мурманской области. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о тихом подвиге советского военного летчика Алексея Маресьева и уровне комфорта жизни в Чувашии и Мурманской области.
Роман Дементьев, 47 лет, директор мурманской компании-грузоперевозчика ОП «РесурсТранс». Финалист конкурса «Лидеры России» сезона 2018/2019 года — представлял Республику Чувашия.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Каждый из периодов развития России имеет свои отличительные особенности, прописанные различными историками на волне факторов влияния, и все они небесспорны. В моем понимании, требуется делать анализ критических проблем по прошедшим и текущим событиям и предупреждать в будущих периодах негативные для нашей страны последствия. Историю России нужно не переписывать, а делать — у нас большая страна и большие возможности.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Дети — наше счастье! Задача родителей состоит в том, чтобы вырастить и выпустить во взрослый мир подготовленного к сложным жизненным ситуациям гражданина общества. Во-первых, ребенок должен расти максимально вовлеченным в процесс своего всестороннего развития. Во-вторых, мы должны прививать ему навыки самостоятельности. В-третьих, как это ни тяжело, но мы обязаны научить наших детей соблюдать правила общества, в котором он находится. И, конечно, процесс воспитания должен сопровождаться максимально светлой средой отношений.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Все, что требуется для нашего общества и нашей страны. Здесь лозунги неуместны…
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Изменение вектора своего профессионального развития. Я длительное время отдал машиностроительной отрасли, и для меня явилась прорывом возможность проявить компетенции и навыки в других отраслях хозяйствования. Человек должен постоянно расти и развиваться, чем я, собственно, и занимаюсь.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Летчик Алексей Маресьев — мужество, воля, жизнелюбие. Он не отказался от неба даже после ампутации обеих ног. Он не выпячивал свои победы, потому что подвигами их не считал. Мы росли и живем на примерах подвигов наших дедов в Великой Отечественной войне. Знаю, что каждый из нас стремился стать «Настоящим человеком».
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Вопрос соизмеримости. Общество развивается и в каждый из периодов определяет свои критерии уровня благ. Соответственно, те требования по уровню и достатку, которые существуют сейчас, в прошлом могли быть недостижимыми и для среднего и низшего класса. Важно, чтобы средний и высший классы генерировали достаток не на себя, а прямо вкладывались в процесс роста общественных благ.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности» Стивена Кови, «Парадокс перфекциониста» Тала Бен-Шахара, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и «Два капитана» Вениамина Каверина.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Вопрос многогранный! У меня есть возможность сравнивать города проживания семьи в Чувашии и места работы в Мурманской области. На этом фоне Чебоксары —лучший город по комфорту жизни. Но это не значит, что надо стоять на месте. Отсюда вопрос к мэрам — что делаем и в каком году у нас будет, как в Москве?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить
— Равновесный мир с обществом, ориентированным на постоянное развитие и рост.
- Что такое истина для вас?
— Плавающее понятие и зависит от практики, опыта и действительности. Больше философское определение, поскольку практика привязывается к знаниям, которые постоянно дополняются и корректируются. Так что надо всегда быть в поисках истины, руководствоваться взвешенным подходом.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной.
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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