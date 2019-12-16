Фотомарафон «100-летие Татарстана»: фотограф Яппар Сатдаров с близкими на прогулке, 1947 год

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Фото: из семейного архива Айрата Сатдарова

Наш читатель Айрат Сатдаров рассказал нам историю своего деда, фотографа Яппара Саттаровича Сатдарова. После войны Яппар Саттарович работал в ателье на улице Баумана, 15.

Яппар Саттарович родился в 1907 году в бедной семье, был грамотным, но специального образования не имел. В 1930-х он женился на Гайникамал, девушке из богатой мусульманской семьи, с религиозным образованием. Семья жила напротив мечети Марджани, на улице Каюма Насыри. Супруги подрабатывали копированием чертежей.

Семья Сатдаровых раскладывает чертежи для копирования на специальных мольбертах, довоенная фотография из архива Айрата Сатдарова

До войны семья жила напротив мечети Марджани, на улице Насыри. Жили небогато, но на жизнь хватало. Как и остальные советские люди, отмечали праздники, принимали гостей за любовно накрытым столом, ходили на прогулки и демонстрации — и, конечно же, много работали. Яппар увлекался фотографией и делал снимки родных и близких.

Гости у семьи Сатдаровых, 1941 год. Фото из семейного архива Айрата Сатдарова.

Когда началась война, Яппар Саттарович вынужден был уйти на фронт. Он прошел всю войну, с сентября 1941-го по апрель 1945 года, был фронтовым фотографом. Домой вернулся весной 1945-го. Работал фотографом в ателье на Баумана, 15. В то время в СССР развивалось фотодело, и Яппар Саттарович был одним из тех десятков специалистов, которые фотографировали простых людей в Казани и благодаря которым во многих казанских семьях осталась память о тех временах.

Яппар Сатдарович рядом с ателье, в котором работал, конец 1940-х годов. Фото из семейного архива Айрата Сатдарова

Его жена Гайникамал тоже знала толк в фотографии: их внук Айрат вспоминает, что когда учился фотографировать, проявлять пленку и печатать снимки в домашних условиях, главные советы давала ему бабушка. Деда он уже не застал: фотограф Яппар умер рано — четыре года на войне подорвали его здоровье.

Людмила Губаева