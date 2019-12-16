Алексей Каширин: «Лидеры по шаблону не готовятся, общим может быть только базис»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 15-я
Алексей Каширин родился в Москве 30 декабря 1984 года. В 2006 году окончил механико-математический факультет МГУ им. М. Ломоносова. Несколько лет работал в компании «Росгосстрах», в 2009 году, пришел в отдел товародвижения компании «Связной» на должность главного специалиста. В сети цифрового ретейла в первое время Алексей Каширин руководил экспериментом по применению математики в бизнес-процессах компании в направлении товародвижения, а потем получил ряд новых назначений. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассказал о вопросе, который хотел бы задать Собянину, о трудах Ландау—Лифшица и Толкиена и о сходствах в принципах воспитания детей и управлении государством.
Алексей Каширин, 34 года, директор интеллектуальных систем управления компании «Связной» (ООО «Сеть Связной»). Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2017/2018 годов — представлял Москву.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Банальный ответ: история не терпит сослагательного наклонения. В истории России было много катастрофических и трагических событий, которые хотелось бы отменить как минимум в силу гуманистических соображений. Но сделать это, не нарушив всей причинно-следственной цепочки, было бы невозможно. Умозрительно интересно, что бы получилось, продержись хоть одна из форм российского государства дольше: Российская империя, СССР, Русское царство (до Смутного времени)
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Любовь. Это и принцип, и цель воспитания. Осознанность. Ребенок должен понимать, зачем он делает то, что делает, почему он хочет то, что хочет. Умение для самого себя это формулировать полезно человеку В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ. Собственный пример. Вместо тысячи слов. Если твои поступки противоречат твоему воспитанию, ребенок никогда не поверит словам.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Каждый день честно, ответственно и профессионально делать то, что умею. Как ни странно, со страной можно взаимодействовать, руководствуясь теми же принципами, что в случае с детьми — любовь, осознанность, собственный пример. А подвиги если и случаются, то обычно неанонсированные.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— И снова банальный ответ: участие в «Лидерах России». Причем внутренний эффект оказался даже больше внешнего.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Выбрать одно достижение сложно. Наша богатая история полна ими. Одно из них — книга «Наука побеждать» А.В. Суворова. Непобежденный полководец не только систематизировал свои знания и заложил русскую военную школу, но и написал книгу — квинтэссенцию мыслей успешного лидера.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— При условии гарантированного достижения и измеримости этого общественного блага. А то часто бывает так: сто человек лишились вполне конкретного блага, а приобрело ли что-то общество — вопрос.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— Лидеры по шаблону не готовятся. Общим может быть только базис. Ничего лучше школьной программы в качестве базиса не придумано, это обязательное условие. Дальше все индивидуально. Кому-то нужна специализированная литература в духе Адизеса, кто-то вдохновится фундаментальными трудами, например, Ландау—Лифшица, а кто-то поведет за собой после приключений Фродо в Мордоре.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Как получается найти баланс между бесконечным валом срочных операционных задач и задачами творческими, стратегическими?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить
— Мне и этот мир подходит — и тем, какой он есть, и возможностью сделать его лучше.
- Что такое истина для вас?
— Это то, что, будучи сформулированным, не требует никаких уточнений и дополнительных вопросов.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/160729-intervyu-direktora-intellektualnyh-sistem-svyaznoy
Молодец! Не ждет утопию, а радуется существующему!