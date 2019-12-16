Алексей Каширин: «Лидеры по шаблону не готовятся, общим может быть только базис»

Алексей Каширин родился в Москве 30 декабря 1984 года. В 2006 году окончил механико-математический факультет МГУ им. М. Ломоносова. Несколько лет работал в компании «Росгосстрах», в 2009 году, пришел в отдел товародвижения компании «Связной» на должность главного специалиста. В сети цифрового ретейла в первое время Алексей Каширин руководил экспериментом по применению математики в бизнес-процессах компании в направлении товародвижения, а потем получил ряд новых назначений. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассказал о вопросе, который хотел бы задать Собянину, о трудах Ландау—Лифшица и Толкиена и о сходствах в принципах воспитания детей и управлении государством.

Алексей Каширин, 34 года, директор интеллектуальных систем управления компании «Связной» (ООО «Сеть Связной»). Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2017/2018 годов — представлял Москву.

Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной

подготовила Ольга Голыжбина

Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.



По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.



На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.



С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.