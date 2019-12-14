Не только Гинер виноват: как президенты «Зенита», «Спартака» и тренер ЦСКА закладывали мину под наш футбол

Теперь расхлебываем, что они наворотили

Фото: Роман Хасаев

Футбольная Россия перешла на «общеевропейский» график проведения чемпионата страны «осень-весна» 8 лет назад. С тех пор российский клубный футбол деградировал, что особенно заметно по-нынешнему евросезону. «Реальное время» напоминает о тех, кто подталкивал его к пропасти.

Во времена СССР «Зенит» позорился в Европе, а Фурсенко страдал



«Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов, ЦСКА расположился на таком же в Лиге Европы. «Краснодар» пал «смертью храбрых» в последнем туре ЛЕ. «Спартак» и тульский «Арсенал» проиграли еще до старта групповых этапов, причем «Нефтчи», обыгравший туляков, вылетел в следующем туре. «Зенит» и «Локомотив» в последних трех турах ЛЧ выиграли на двоих всего лишь один матч, а ведь именно это обстоятельство ставилось в упрек прошлой системе розыгрыша чемпионатов СССР и России — якобы, тогда команды заканчивали сезон в начале — середине ноября, после чего им приходилось еще месяц удерживать игровую форму.

В этом есть доля правды. За все время участия наших команд в Кубке УЕФА, в розыгрыше которого был один дополнительный круг из-за большего числа участников (64 против 32), и его матчи, таким образом, приходились на декабрь, советские команды лишь дважды добиралась до четвертьфинала, пройдя этот этап. В 1985 году счастливчиком стало минское «Динамо», а спустя 6 лет этот результат повторило московское «Торпедо». Кстати, «Торпедо» уступило в четвертьфинале «северянам» — датскому «Брондбю». Хотя в противовес можно вспомнить шведский «Гетеборг», который дважды, в 1982 и 1987 годах, выигрывал Кубок УЕФА. При этом шведы и датчане тогда не только играли по схеме «весна-осень», но и обходились без легионеров, чем напоминали советский клубный футбол.

Еще одним камнем преткновения для предыдущей схемы розыгрыша чемпионата страны считался тот факт, что лауреаты сезона стартовали в еврокубках лишь на следующий сезон, будучи уже «не теми». К примеру, ленинградский «Зенит» четырежды позорил советский футбол — в 1980, 1984, в 1987 и 1989-м, когда за четыре сезона обыграл только двух соперников из слабых чемпионатов Норвегии и Дании. Такое впечатление, что после успешного сезона футболисты города на Неве пускались во все тяжкие и к следующему году подходили в разобранном состоянии. А в 1989 году и вовсе участвовали в Кубке УЕФА, уже вылетая из высшей лиги.

Возможно, это отложилось и в памяти молодого питерского интеллигента Сергея Фурсенко, который спустя 20 лет решил исправить ситуацию, казавшуюся ему несправедливой. Приступить к осуществлению этого акта возмездия ему позволили выборы на пост президента РФС, которые Фурсенко выиграл в феврале 2010 года.

Сергей Фурсенко решил исправить ситуацию, казавшуюся ему несправедливой. Приступить к осуществлению этого акта возмездия ему позволили выборы на пост президента РФС, которые Фурсенко выиграл в феврале 2010 года. Фото rfs.ru

Но повесить всех собак на одного функционера не получится — к этому шагу Фурсенко подталкивали другие, такие же непрофессиональные персонажи нашего футбола. В памяти людской осталась фигура президента ЦСКА Евгения Гинера, но на самом деле хватает и других товарищей. Первым, кто озвучил идею перехода на другую систему розыгрыша, стал… Леонид Федун. Произошло это аж в 2007 году, на заседании руководителей клубов Премьер-лиги, и эту идею поддержал, в частности, еще один человек, пришедший в футбол «сбоку»: президент тогдашнего ФК «Москва» Юрий Белоус. Разница между этими двумя преобразователями росфутбола была в том, что один тратил на клуб свои деньги, а второй — миллиардера Михаила Прохорова.

Из футбольного же мира первым, кто заговорил о переходе, был Валерий Газзаев, который поделился этой идеей в 2005 году, будучи тренером ЦСКА. В 2007 он формулировал ее следующим образом:

— Еще будучи игроком, обратил внимание: чаще всего в функциональные ямы отечественные команды попадают в течение первых двух летних месяцев. И с этим трудно бороться, поскольку с детства наш организм привык в это время к отдыху, вспомните о тех же школьных каникулах. И ведь мы, что самое поразительное, в состоянии предоставить игрокам полуторамесячный полноценный отпуск.

Увы, но тех, кто выступал против, а именно Никиту Симоняна, Юрия Семина, Виталия Мутко, тогда не послушали. Не помогали даже протесты из ФНЛ и ПФЛ, в том числе с коллективными письмами в адрес руководства страны.

А довод Валерия Георгиевича о функциональной яме, связанной с запавшими в подкорку еще с детства каникулами, надо заучить всем стремящимся уйти в летний отпуск. Мол, не могу в августе работать из-за каникулярного синдрома имени Газзаева. Российские футболисты в этом сезоне, как один, восприняли слова Газзаева к действию, и к летнему отдыху прибавили еще весенний в следующем сезоне.

Российские футболисты в этом сезоне, как один, восприняли слова Газзаева к действию, и к летнему отдыху прибавили еще весенний в следующем сезоне. Фото Максима Богодвида/РИА «Новости» (gazeta.ru)

Белоус «переобулся» первым

— Я очень жалею, что во время, когда я был руководителем клуба Премьер-лиги, произошло это изменение. Основным двигателем для изменения был Евгений Гинер. Он уговорил многих, на его стороне выступил Сергей Фурсенко, а потом его поддержали и другие люди из РФС. На самом деле, это была ошибка. У нас было много позитивного. Опыт показывает, что мы достигали больших успехов именно при системе «весна-осень», потому что Премьер-лига, первая и вторая — это сообщающиеся сосуды. Если есть проблемы у одних, то их испытывают и другие.

Это мнение прозвучало в интервью питерской газете «Спорт день за днем». Только высказано оно все тем же Юрием Белоусом, который почему-то умолчал о своей роли в произошедших в российском футболе переменах.

А поднял тему ошибочности перехода российского футбола на «осень-весну» Андрей Аршавин, который в эфире «Матч ТВ» делился впечатлениями от разгрома его «Зенита» в матче с «Бенфикой»:

— Сторонники перехода говорили: «Давайте начнем, у нас будут играть команды в декабре, не будет отдыха, и тогда наши клубы всегда будут великолепно выступать в Европе». Говорили, что будет лучше, но лучше не стало на топ-уровне, а вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам высшего дивизиона, если не будет этой прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем? Я бы подумал о возвращении к предыдущему формату.

Аршавин не смог подтвердить свои ощущения фактами — «по-моему, результаты даже ухудшились» — но за него это сделаем мы. Итак, за последние 8 лет лучшими результатами наших клубов были четвертьфиналы ЦСКА в Лиге чемпионов-2018, «Рубина» в ЛЕ-2013 и «Зенита» в ЛЕ-2015. Для объективности картины мы сравнивали «осень-весну» с такими же восемью европейскими сезонами, которые предшествовали времени перемен. И на этой чаше весов победы того же «Зенита» в ЛЕ-2008, ЦСКА в ЛЕ-2005, плюс два четвертьфинала этих же команд. «Зенит» выходил в эту стадию в 2006 году, а ЦСКА в 2010-м, но уже на уровне Лиги чемпионов.

Интересно, как Гинер сравнивает нынешний сезон с тем, что был в 2010 году, когда ЦСКА дошел до четвертьфинала ЛЧ, обойдя в группе «Вольфсбург» и «Бешикташ» и победив в первой стадии плей-офф «Севилью»? В четвертьфинале армейцы уступили дорогу «Интеру», два раза проиграв по 0:1. В этом же сезоне у армейцев не было ни одной игры, которую можно сравнить с теми, 9-летней давности. Хотя одна схожесть есть. Последние места в группах Лиги Европы заняли «Вольфсбург» и «Бешикташ», наши тогдашние соперники. Если вас это утешит, Евгений Леннорович, то не благодарите!

В памяти людской осталась фигура президента ЦСКА Евгения Гинера, но на самом деле хватает и других товарищей. Фото stolica-s.su

«Верхи» захотели, а «низы» никто не послушал

Могильщики системы «весна-осень» Гинер и Федун, Белоус и Фурсенко, а также примкнувший к ним Газзаев, не думали в своих VIP-ложах ни о второй лиге, ни о первой, ни о болельщиках и их комфорте при посещении стадионов в декабре.

Об этом думал (неожиданно) Виталий Мутко, который, будучи на тот момент министром спорта России, не мог влиять на общественную организацию РФС. В своем интервью еще 2010 года Мутко сказал: «Переход сделан в интересах ряда ведущих клубов. Я могу их понять: им хочется стабильного, гарантированного отпуска летом, хочется выступать в еврокубках тем же составом, который завоевывает внутрироссийские титулы, хочется быть равноправными партнерами на европейском трансферном рынке. Но если говорить об интересах российского футбола, то они тут учитывались далеко не в первую очередь. Более того, я вообще считаю, что переход не пойдет нам во благо». И эту позицию «сопротивления» Мутко не поменял, в этом надо отдать ему должное.

Если рассматривать такую константу, как посещаемость, то надо признать, что цифры взрывным образом не меняются уже 22 года. Как в 1997 году перешагнули за среднюю посещаемость матчей в 10 тысяч человек, так потихоньку она и повышалась. В 2019 году она повысилась до 17 тысяч, но это эффект ЧМ-2018 и новых стадионов. Если же не брать его в расчет, то в 2010 году средняя посещаемость составляла 12 тысяч, почти столько же, сколько в 2017-м.

С другой стороны, показатель средней посещаемости — это как средняя температура по больнице, поскольку его вытягивают суперклубы, особенно «Зенит» (первыми 11 матчами по посещаемости в прошлом сезоне стали его домашние матчи).

Обратимся к цифрам по посещаемости 19-го тура ЧР нынешнего сезона.

«Зенит» — «Динамо» — 48 тысяч человек,

«Краснодар» — ЦСКА — 29 тыс.,

«Спартак» — «Ростов» — 22 тыс.,

«Арсенал» — «Локомотив» — 10 тыс.,

«Ахмат» — «Уфа» — 13 тыс.,

«Сочи» — «Рубин» — 6 тыс.,

«Крылья Советов» — «Урал» — 5 тыс.,

«Тамбов» — «Оренбург» — 1 тыс.

Но представьте, что в этом декабре игрался бы не 19-й тур, а заключительный. И матч «Сочи» — «Рубин» был бы уже из разряда решающих: кто останется в Премьер-лиге, а кто сыграет в переходных матчах. На него собралось бы всего 6 тысяч человек? На «Крылья Советов» — «Урал» пришли бы 5 тысяч в городе, влюбленном в футбол? Если бы «Тамбов» и «Оренбург» в последнем туре «решали задачи», то посмотреть на это заявилась бы жалкая тысяча, как сейчас? Да в Саранск, где игрался матч, съехалась бы вся «туса» из Оренбурга и Тамбова.

Показатель средней посещаемости — это как средняя температура по больнице, поскольку его вытягивают суперклубы, особенно «Зенит». Фото fc-zenit.ru

Газзаев: «Хватит плыть против течения!»

Причем элита росфутбола не сумела разглядеть из своих VIP-лож, что в России есть еще что-то, помимо футбола. В тех же Красноярске и Хабаровске на первом месте хоккей с мячом, в Химках есть отличный баскетбол, в Новосибирске волейбол, в Краснодаре гандбол, оставшийся со времен СССР, и баскетбол, который возник совсем недавно, но уже имеет солидную аудиторию болельщиков. В Уфе есть «Салават Юлаев», и ФК «Уфа» вынужден был 24 ноября назначать начало матча с «Сочи» на 11:30, чтобы не пересечься с «зеленым дерби». В результате на футболе собрались 4 198 человек, на хоккее — 8 070.

А ведь их могло быть больше, поскольку болельщики — это зачастую одни и те же люди, интересующиеся спортом во всех его проявлениях. И для них раньше было просто определять свои привязанности по временам года: летом — футбол, зимой — все остальные виды спорта, в межсезонье — по собственному усмотрению. Сейчас же все виды собрали в 10 месяцев и только два летних пустые, как челюсть человека, перенесшего цингу.

«Наше июльское межсезонье длиной менее двух недель вызывает у моих западных коллег только улыбку и удивление. Убежден: если мы действительно хотим на равных конкурировать с ведущими футбольными державами, следует придерживаться того же внутреннего распорядка, к которому они давным-давно пришли. Хватит плыть против течения!», — это опять наш стратег Газзаев, делившийся своей мудростью в 2007 году.

Валерий Георгиевич, что сейчас говорят ваши западные коллеги, нам очень интересно их мнение. Раньше мы хотя бы плыли против течения, а сейчас будем смотреть весной, как в еврокубках играют команды Австрии, Бельгии, Голландии, Греции, Турции, Швейцарии, Шотландии, Украины (а там достаточно скромные чемпионаты), а также Болгарии, Дании, Кипра, Румынии (ну это уже уровень плинтуса). Вы не поверите, г-н Газзаев, но в весеннем евросезоне будет еще и Швеция. Ну и наш соперник по группе на Евро-2020 Финляндия, а также Исландия, участница ЧЕ-2016 и ЧМ-2018, также закостенели в своей уверенности, что на территории с холодным климатом надо играть в футбол летом, а не в декабре.

