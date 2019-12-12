Омар Нессар: «Афганцы не считают Россию надежным союзником»

Эксперт по Афганистану — о событиях сорокалетней давности о об их сегодняшнем эхе

12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение ввести советские войска в Афганистан. Война длилась почти 10 лет, и след ее до сих пор очень глубок в памяти обоих народов. В своей колонке для «Реального времени» Омар Нессар, директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА), говорит о том, какие предпосылки в свое время привели к войне и как звучит ее эхо сегодня в Афганистане.

Потерянная дружба

Начнем с того, что до декабря 1979 года СССР и Афганистан были в прекрасных отношениях: Советский Союз много лет оказывал помощь этой стране и был одним из лучших ее друзей, ведь он первым в мире признал афганскую независимость. Помощь оказывалась и с материальной точки зрения: советская сторона строила инфраструктурные объекты на территории Афганистана, обучала афганских специалистов в своих вузах. Взамен СССР получал лояльного соседа в очень неспокойном регионе: Кабул неизменно отказывался от сближения с Вашингтоном.

В апреле 1978 года в Кабуле произошла революция: путем военного переворота к власти пришли коммунисты из Национально-демократической партии, НДПА. С этого момента изменился расклад сил в Афганистане и нарушилась политическая стабильность в регионе. И вместо того, чтобы максимально осторожно выстраивать новые механизмы взаимодействия с Кабулом, советское правительство совершило роковую ошибку, решив ввести войска в Афганистан.

В апреле 1978 года в Кабуле произошла революция: путем военного переворота к власти пришли коммунисты из Национально-демократической партии, НДПА. Фото Cleric77 / wikipedia.org

Воевать советские войска должны были с исламистами, которые очень мешали новому социалистическому правительству. Впрочем, и внутри НДПА все было не совсем гладко: в сентябре 1979 года внутрипартийный раскол привел к тому, что лидера партии Нура Мохаммада арестовали и убили по приказу Хафизуллы Амина, который стал новым главой государства. Он продолжил бороться против исламистов, но развернул масштабные репрессии в стране.

Вторжение

Сейчас есть множество конспиративных версий на эту тему: кто-то говорит, что СССР сам подготовил апрельский переворот, а кто-то утверждает, что на афганское вторжение его спровоцировал Вашингтон, создавая видимость заинтересованности в этой территории. Но все это до сих пор не доказано, очевиден только один факт: 12 декабря Политбюро ЦК КПСС все-таки приняло решение о вторжении, а 25 декабря 1979 года войска 40-й армии Туркестанского военного округа перешли государственную границу Афганистана.

Их задачей было войти в Кабул и установить контроль над двумя десятками стратегических объектов в столице, поменять режим и вернуться. В первую очередь нужно было захватить резиденцию главы государства Хафизуллы Амина и ликвидировать его. Советские интернационалисты, по официальной версии, избавили афганский народ от тирана и диктатора, но на деле это раскололо страну на части и спровоцировало в ней затяжной политический кризис. Ожидалось, что советские войска, выполнив поставленную задачу, вернутся домой, однако все пошло не так.

Советские бойцы и пленные моджахеды. Фото Е. Кувакина / wikipedia.org

9 лет войны

За 9 с лишним лет присутствия советского военного контингента в Афганистане советская армия, по официальным данным, понесла потери в 14 427 человек, КГБ — 576 человек, МВД — 28 человек. Были ранены или контужены 53 тысячи. Сколько афганцев погибли или сбежали из страны за это время в Пакистан, Иран, Индию и другие страны — сосчитать проблематично, окончательной официальной статистики до сих пор нет. Любые посягательства на приводимые вчерашними врагами Советской армии (моджахедами) цифры (1,5—2 миллиона погибших) сравнимы с актом национального предательства.

Не все так однозначно: с дружественным афганским контингентом Советская армия обращалась хорошо и всячески поощряла его. СССР поддерживал Афганистан, в том числе материально: продолжал строить здесь инфраструктурные объекты, пытался наладить быт по образцу социалистического, строил школы и больницы. Но все это время страна жила в состоянии постоянной войны. Гибли мирные жители, выросло поколение новых «душманов» (как называли их советские солдаты), несла потери Советская армия, развитие было только точечным, и ни о какой политической самостоятельности речь в Афганистане не шла.

Параллельно Советский Союз потерял свои позиции на арабском Востоке: до афганской войны он считался другом арабских государств, а теперь его воспринимали в основном как агрессора.

Уход советских войск из Афганистана. Фото RIA Novosti archive, image #644461 / Yuriy Somov / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Уход из Афганистана и день сегодняшний

Советский военный контингент был окончательно выведен из страны только в апреле 1988 года. Но из Афганистана ушли не только военные. Официальная Москва в 1992 году отвернулась и от своих афганских союзников, прекратив оказание поддержки правительству Наджибуллы.

Сегодня большая часть современной афганской элиты считает дату вывода советских войск датой поражения Советского Союза. Бывшие моджахеды и технократы считают Советскую армию агрессором, против которой они 10 лет боролись. А те, кто сражался на советской стороне (в афганской армии есть старшие офицеры, которые воевали вместе с советскими войсками), не представляют собой консолидированной политической силы. Многие из них разочарованы до сих пор и не считают Россию — правопреемника СССР — надежным союзником. Таким образом, если ввод советских войск в Афганистан был ошибкой, то их вывод, то как он был осуществлен, можно считать ошибкой еще большей, с геополитической точки зрения.

Тем не менее время расставляет все на свои места. Сегодня, по прошествии 30 лет, рядовые жители Афганистана начинают менять свое мнение о тех годах, сравнивая свою жизнь тогда и сегодня.