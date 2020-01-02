Спортсмены десятилетия: тандем Месси и Роналду, эпатажный Макгрегор и Александр Великий Овечкин

Фото: Максим Платонов

Как и каждая из микроэпох, десятые подарили мировому спорту множество неординарных атлетов и бойцов. Одни оставили свой след в истории благодаря таланту, другие добились всего трудом и стабильностью результатов, а третьи обладали необычайной харизмой, способной собирать стадионы и миллионы долларов. «Реальное время» составило десятку самых ярких мужчин, ставших олицетворением их спортивных дисциплин в 2010-х.

Лионель Месси

«Инопланетянин» — именно так называют во всем мире нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины, потому что его работа на поле — это действительно что-то космическое. Ну а шестой «Золотой мяч», который он получил в конце 2019 года (и пятый — в 2010-е), лишь доказал, что это, вне сомнения, величайший игрок последнего десятилетия. Ни один современный футболист не может похвастать таким набором личных наград.

Однако вопрос, порождающий бесконечные споры, звучит сейчас так: «Величайший ли Месси игрок в истории?». Аргументы сторонников говорят сами за себя — в каждой своей игре Лео доказывает, что остановить его с мячом практически невозможно. Доводы противников сводятся к выступлению Месси на уровне сборных — где он так и не сумел выиграть ни одного крупного турнира.

Споры эти лишь подтверждают, что аргентинец является лицом футбола десятых.

Криштиану Роналду

Однако нужно отметить, что в том виде, в котором мы его знаем, Месси, возможно, никогда бы не существовал, не будь в мире футбола португальца по имени Криштиану Роналду. Ронни, словно обратная сторона силы, создает баланс мирового футбола и навязывает конкуренцию Месси за звание лучшего. В этой конкуренции рождаются два сильнейших футболиста на планете.

На счету португальца в нынешнем десятилетии четыре «Золотых мяча», три «Золотые бутсы» и целая россыпь командных титулов в составе мадридского «Реала», куда он перебрался аккурат в начале десятых (двукратный победитель чемпионата Испании и Кубка Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и другие) и туринского «Ювентуса» (чемпион и обладатель Кубка Италии). А в 2016 году ему, наконец, удалось завоевать титул и вместе со сборной — во Франции, так и не доиграв финал из-за полученной травмы, он взял ЧЕ.

На поле португалец творит нечто необычное и нестандартное. Самое главное — Криш жаждет забивать в каждом матче, и физическая подготовка и техника позволяют ему делать это.

Вне поля же Роналду стал тем, кто привел в футбол очень большие деньги. Только с американской фирмой Nike португалец подписал пожизненный контракт, по которому ежегодно будет получать по $24 млн в год.

Леброн Джеймс

Герой и антигерой в одном лице, вся карьера которого — одна сплошная неоднозначность. Однозначно можно сказать лишь то, что это — лучший баскетболист планеты Земля здесь и сейчас. Достойный продолжатель дела Майкла Джордана, Шакила О'Нила и Коби Брайанта.

Вряд ли на карте НБА появилась бы еще одна топ-команда из захолустного Огайо, не проведи там два отрезка своей карьеры уроженец штата Леброн.

За время пребывания в составе «Кавс» Джеймс стал самым результативным игроком в истории клуба, а во время своего второго захода в «Кливленд» наконец-то привел команду к ее первому чемпионскому титулу, обыграв в финальной серии «Голден Стейт» и став MVP финала. Были чемпионские титулы и в «Майами», куда он уходил в 2010 году. Всего же Леброн заходил в финалы НБА аж восемь раз!

«Кинг Джеймс» стал первым игроком в истории НБА, который в одном матче набрал 30+ очков, 10+ передач, реализовал 6+ трехочковых, показал точность 60%+ с игры и при этом не совершил ни одной потери.

Дважды Джеймс становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Но все это лишь частности для общей карьеры баскетболиста.

Фото Keith Allison / wikipedia.org

Тем не менее, каким бы крутым не был Джеймс и где бы не играл, он остается самым ненавистным баскетболистом мира. Сначала его ненавидели за то, что он покинул «Кавс» («предал команду»). Теперь его ненавидят в Лос-Анджелесе, и точную причину ненависти назвать сложно — то ли потому, что у него есть все шансы сместить с пьедестала великого Майкла Джордана, то ли оттого, что Джеймс пришел в «Лейкерс» купаться в деньгах и лучах славы.

Сейчас Леброну 35, и у него еще есть пара лет, чтобы стать главным баскетболистом не только десятых, но и всех времен.

Большая теннисная тройка: Федерер/Джокович/Надаль

Относительно слабая эпоха мужского тенниса начала века прекратилась с образованием так называемой «Большой четверки» на рубеже десятилетий. В нее вошли Роджер Федерар, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей. Последний так и не вырос в полноценного топа — ему помешало отсутствие стабильности, а вот первые трое стали настоящим олицетворением мужского тенниса десятых.

Послужной список Рафы настолько внушительный, что все достижения перечислить будет сложно. Вот основные: победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде — один Australian Open, десять Roland Garros, два Wimbledon и три US Open. Помимо ТБШ он побеждал еще на 80 турнирах ATP, стал олимпийским чемпионом, а соотношение побед и поражений в его профессиональной карьере — 929 к 191. Невозможно отказать испанцу в статусе «короля грунта».

Однако серб Новак Джокович сделал все, чтобы гегемония Рафы была не столь неприличной. Пик его карьеры пришелся на середину десятилетия. В середине 2014-го Джокович сместил Надаля с вершины рейтинга (тот к этому моменту пробыл на 1-м месте 141 неделю). А в 2015—2016 годах Джокович собрал некалендарный Большой шлем, выиграв 4 ТБШ подряд — начал на Wimbledon 2015, а закончил на Roland Garros 2016. Зрителя серб завоевал еще и своим непосредственным поведением на корте. Чего стоит только история с зонтиком и болбоем:

Ну а Федерер, несмотря на то, что большинство своих титулов завоевал раньше, до появления в большом теннисе Рафы и Ноле (именно тогда он стал единственным теннисистом в истории, которому удалось выиграть пять раз подряд два турнира Большого шлема: Уимблдон и US Open), однако и в ушедшем десятилетии продолжает периодически вклиниваться в противостояние испанской и сербской суперзвезд и отбирать у них сладкие призовые и титулы на крупных турнирах.

Лишь в 2016 году швейцарец выпадал из первой десятки топов мирового рейтинга ATP, остальное время своей карьеры он продолжает держать марку и не дает спуску звездам «новой волны». Пожалуй, Роджер так и останется величайшим теннисистом начала 21 века, даже несмотря на победы своих звездных оппонентов.

Конор Макгрегор

UFC имеет ирландские черты «лица», и вряд ли кто-то с этим поспорит. Да, Конор Макгрегор — не самый сильный и непобедимый боец в смешанных единоборствах здесь и сейчас, и уж точно не в последние несколько лет. Но совершенно точно можно говорить о том, что ирландец вывел UFC на мировой уровень популярности. Шоумен и боец в одном лице подарил миру все самые захватывающие бои десятилетия — в первой половине десятых Конор выносил одного за другим всех своих оппонентов. Тут и Макс Холловэй, и Диего Брандао, и Дастин Порье, и Нейт Диас…

Во второй же половине десятилетия ирландец пусть и сдал на спортивном поприще, зато прибавил в элементе шоу — его вызывающие походка и поведение на пресс-конференциях и взвешиваниях делали свое дело. Фан-база Макгрегора росла в геометрической прогрессии, а вместе с ней и популярность UFC во всем мире. Неудивительно, что лига прощала ему одну выходку за другой — ведь это ее главный актив на рынке. Именно Конор сделал UFC такой привлекательной для миллионов зрителей.

Поняв, что его спортивный век постепенно подходит к концу, ирландец поставил во главу угла именно шоу. Тут и экспериментальная схватка по правилам бокса с Флойдом Мейвезером, и столь долгожданный бой с Хабибом Нурмагомедовым, в котором у Конора заведомо было мало шансов.

Да, российский боец взобрался в последние годы на вершину UFC, сохраняя пояс за собой уже пару лет и даже имея немало поклонников преимущественно в исламском сегменте. Но очевидно, что той популярности, которую имеет во всем мире Конор Макгрегор, ему не достичь.

Усейн Болт

Возможно, величайший бегун всех времен и народов, а не только последнего десятилетия ямаец Усейн Болт оставил самый заметный след в Олимпийских играх, проходивших в нулевые и десятые годы.

У него два «золота» Пекина-2008 (100 и 200 метров), три «золота» Лондона-2012 (100 м, 200 м и эстафета 4x100) и такой же тройной золотой комплект в Рио-де-Жанейро-2016. Никто до него не выигрывал все, что только возможно, на трех Олимпиадах подряд.

Еще 11 золотых наград у легкоатлета на чемпионатах мира — Болт стал первым в истории, кто собрал столько наград на мировых первенствах.

Фото Erik van Leeuwen / wikipedia.org

Разумеется, при завоевании наград не обошлось и без мировых рекордов, которые держатся до сих пор — после завершения карьеры Болта. На текущий момент Усейн остается обладателем двух главных мировых рекордов в беге: на 100 метров — 9,58 секунды, 200 метров — 19,19 секунды.

Навряд ли в ближайшие десятилетия появится легкоатлет, который сможет выиграть больше наград — для этого нужно быть сверхчеловеком.

Флойд Мейвезер

Еще один представитель боевых единоборств в нашем списке, американский боксер Флойд Мейвезер, также выиграл все в своей полусредней весовой категории в боксе, как выиграл все в беге на короткие дистанции Усейн Болт.

Да, его «золотая эра» началась еще в предыдущем десятилетии, когда Флойд крушил Артуро Гатти, Шармба Митчела и Забу Джуда. Но именно в десятые он вырос в ту величину, которую все сегодня знают, и именно в этом десятилетии он стал первым боксером средних весовых категорий, доходы от трансляции поединков которого перевалили за $100 миллионов за бой. До того самыми популярными были бои тяжеловесов. Среди прочих ему принадлежит рекорд по участию в самых кассовых поединках: он участвовал (и победил) в трех из пяти крупнейших в истории поединках по совокупной сумме сборов.

Фото wikipedia.org

Взять хотя бы тот самый «бой века» между Мейвезером и Мэнни Пакьяо в Лас-Вегасе, который ждали во всем мире. Даже несмотря на то, что бой получился предельно скучным, он стал самым прибыльным за всю историю бокса. Мейвезер получил 300$ млн, а Пакьяо 150$ млн, а общий доход от поединка составил больше полумиллиарда долларов. Способность собирать стадионы и беспрецедентные кассовые сборы принесли Флойду прозвище «Деньги».

Он не единожды признавался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории по версии журнала Ring (2005—2007, 2013—2015), получал звание боксера года по версии BWAA в 2007, 2013 и 2015 годах.

Чем заслужил? Читайте и переваривайте: за карьеру у Мейвезера 50 боев без единого поражения или ничьи. Поистине величайший боксер своего времени.

Александр Овечкин

Александр Великий шел к первому (и пока единственному) Кубку Стэнли долгих 13 лет с момента своего первого матча в составе «Вашингтона» в 2005 году. И вот в 2018-м он наконец-то дотянулся до этой мечты и даже искупался с ней в фонтане столицы Соединенных Штатов.

Российский форвард, пожалуй, единственный на данный момент игрок, который имеет шанс задвинуть на второй план величайшего из величайших мирового хоккея Уэйна Гретцки, побив его снайперский рекорд. На счету канадца 894 гола в НХЛ.

500-ю шайбу в своей заокеанской карьере Овечкин забросил еще в 2016 году, 600-ю — в начале 2018 года. Сейчас у нашей главной звезды в НХЛ более 680 шайб. До рекорда не так уж далеко, а учитывая, что Александр в течение уже восьми сезонов набирает не менее 50 голов за «регулярку» и еще немало — в плей-офф, рекорд может покориться ему к 37—38 годам (сейчас Ови 34 года), если, конечно, он не сбавит обороты.

Помимо клубных наград, есть у Ови и достижения на международной арене. Трижды он становился чемпионом мира — два из них в последнем десятилетии (2008, 2012, 2014). А вот Олимпийские игры ему так и не дались. В 2010 и 2014 годах сборная России не доходила до финала, а в 2018-м НХЛ просто запретила своим игрокам ехать в Пхенчхан.

Льюис Хэмилтон

Нельзя однозначно сказать, что британский пилот — это новый Михаэль Шумахер, все-таки до рекордов немца Хэмилтону еще нужно поднажать. Но последнее десятилетие в Formula 1 однозначно проходит под знаком превосходства Льюиса. Британцу всего 34 года, а он является уже шестикратным чемпионом мира (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019). Еще одно чемпионство, и он сравняется по этому показателю с великим Шуми.

Фото Takayuki Suzuki / wikipedia.org

Более того, Льюис уже повторил рекорд Шумахера, завоевав в одной команде (Mercedes) пять титулов. Немец устанавливал этот рекорд, напомним, в Ferrari.



На сегодняшний день Льюис Хэмилтон остается единственным гонщиком в истории «Формулы-1», кому удавалось одерживать победы на этапах во всех проведенных сезонах, начиная с дебютного. Любопытен также тот факт, что он стал первым темнокожим пилотом в «Формуле-1».

Мартен Фуркад

Только вдумайтесь: 5-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. И еще обладатель бессчетного количества наград на этапах Кубка мира. Уле-Эйнару Бьорндалену, который, вероятно, рассчитывал, что никто и никогда не превзойдет его рекорды, остается только молиться о том, чтобы француз закончил свою карьеру не так поздно, как сам норвежец. Иначе Мартен обойдет его по всем показателям.

Сейчас Фуркаду 31 год, для биатлониста еще вполне себе «сочный» возраст — до следующей Олимпиады в Пекине побегать можно без проблем. А значит, Дмитрию Губерниеву, регулярно выражающему свое недовольство поведением Мартена, не стоит расслабляться еще несколько лет.

Все свои олимпийские награды Фуркад заработал именно в десятые годы. Две олимпийские медали он завоевал в Сочи-2014 и еще три — в Пхенчхане-2018.