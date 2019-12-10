В Госдуме предложили создать семейный капитал для многодетных

На парламентских слушаниях в нижней палате Федерального собрания обсудили наборы для новорожденных, очереди в детсады и сборы в школу

Фото: Максим Платонов

Варианты господдержки семей с детьми обсудили накануне на парламентских слушаниях профильного комитета Госдумы РФ. Депутаты отметили, что не все многодетные семьи могут воспользоваться предоставленными земельными участками, построить жилье или купить квартиру в новостройке. Поддержка требуется и семьям с одним ребенком и не только до той поры, пока мама в трехлетнем отпуске после его рождения, ведь чем старше ребенок, тем больше расходов, рассуждали парламентарии. Подробнее о том, какие важные социальные инициативы могут появиться благодаря законодателям, выяснило «Реальное время».

От плана — к действиям

Старт программы «Десятилетие детства», основными приоритетами которой стали здоровье и безопасность детей, президент России объявил в январе 2018 года. Накануне, чтобы обсудить, как повысить благосостояние семей с детьми, думский комитет собрал на слушания руководителей федеральных министерств, а также представителей 55 регионов.

— Внесли множество предложений по поддержке семьи и детей, половина из них учтена в правительстве. Расширен перечень пособий для небогатых семей и круг получателей. Разработан законопроект использования материнского капитала для строительства домов на дачных участках. Мы разбираем темы, которые приходят из регионов. Вопросов много, — заявила повестку руководитель комитета Тамара Плетнева.

— Поддержка семьи и детей — это официальная государственная доктрина РФ. Решение президента о десятилетии детства появилось раньше, чем нацпроекты, которые стали инструментом в национальной стратегии, позволили закрыть значимые проблемы для семей, — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, курирующая комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

По мнению Яровой, «усилия государства должны быть направлены на укрепление традиционной семьи»

Она подчеркнула, что законодательные инициативы, например, по ипотечным каникулам или принятый в первом чтении законопроект по горячему питанию младших школьников — «уже состоявший важный качественный шаг. Задача — предложить новые решения». Яровая рассказала, что неделю назад законодательный совет рассмотрел программу 10-летия детства, в плане которой 131 мероприятие, 74 из них — в зоне ответственности субъектов РФ.



— Анализ показал, что 40 мероприятий — некие аналитические исследования, в то время как это должен быть план действий. С будущего года предстоит разработать новый план 10-летия: повысить статус — представить концепцию реализации семейной политики, заявить о задачах, которые будут переложены дальше на целевой формат финансирования. Десятилетие — большой период, за это время дети становятся взрослыми. Какие качественные перемены должны произойти, чтобы детей рождалось больше, чтобы семьи жили в достатке? — Ирина Яровая обратилась к представителям регионов выходить с конкретными предложениями.

Как сообщила вице-спикер ГД, вне брака рождается 340 тысяч детей — очень большая цифра. По мнению Яровой, «усилия государства должны быть направлены на укрепление традиционной семьи. Нужно создать семейный капитал в будущем как меру стимулирования традиционной семьи в долгом законном браке с четырьмя детьми и более. Государство должно поощрять такой важнейший институт семьи». Яровая обратила внимание, что в планах нет ни одного мероприятия, которое касалось бы семейного досуга. Представителям Минспорта она напомнила о семейных фестивалях с «живым и важным смыслом: «Мама, папа, я — спортивная семья». Вице-спикер рассказала о законодательной инициативе создания формата, где в режиме онлайн россиян будут информировать о мерах поддержки семьи. По ее мнению, диалог с молодежью должен «сформировать уважение к семейным традициям. Считаю, что рождение детей — самая большая женская привилегия, и чтобы ни одна девочка от этой привилегии, повзрослев, не отказывалась».

Стасишин рассказал, что при дешевой ипотеке на Дальнем Востоке люди столкнулись с проблемой — банки не рассматривали земельный участок как ликвидный залог

«Подойти с умом» к предоставлению земельных участков

Депутат Госдумы РФ Ольга Окунева, курирующая проект «Крепкая семья», поинтересовалась у представителей Минстроя, почему в 21 регионах отсутствуют дорожные карты по предоставлению земельных участков многодетным семьям. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин ей ответил, проблема упирается в то, что не все муниципалитеты могут предоставить участки «не где-то, а с умом подойти, в правильной локации, с дорогами и электричеством». Он заявил, что, помимо инфраструктуры, Минстрой занимается вопросом разработки типовых индивидуальных жилых проектов, которые можно быстро строить по ипотеке через участие семей в программах. Стасишин рассказал, что при дешевой ипотеке на Дальнем Востоке люди столкнулись с проблемой — банки не рассматривали земельный участок как ликвидный залог. Минстрой совместно с Банком России и «Дом.РФ», исправив недоработку, предложил продукт, который позволил брать ипотеку под ИЖС. В 2008—2009 годах многие семьи брали ипотеку в валюте, чтобы не предоставлять справки о доходах, а после 2014 года им нужно было заплатить еще столько же. Заместитель министра сообщил, что на протяжении двух лет многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, реструктурировали ипотечные долги по их заявлениям. На предложение о кредите для семей, чтобы обставить квартиру, Стасишин ответил:

— Выдав льготную ипотеку, обременить семью еще потребительским кредитом неправильно. Жилье строится сейчас с отделкой и даже с мебелью, что включено в стоимость квадратного метра. Банки прописывают наличие кухни, спальни, санузлов. Такое приобретение квартиры с мебелью под льготную ипотеку выгоднее.

Нужна не только поддержка, но и хорошо оплачиваемая работа

На слушаниях прозвучала информация Росстата: 81 процент среди бедных — это семьи с детьми.

— Из многодетных семей почти половина находится за чертой бедности и больше говорить нечего. Со стороны федерального бюджета поддержка семьи осуществляется в первые три года после рождения ребенка. А как поддерживают дальше семьи с детьми, которым больше трех лет? Да никак. А дальше — больше расходов, дети растут. Есть механизм вычетов из подоходного налога — например, за рубежом у людей с низкими доходами. Надо стремиться к адресной поддержке семей, — подчеркнул аудитор счетной палаты РФ Сергей Штогрин.

Представители региональных ведомств делились своим опытом. Во Владимирской области оказывают дополнительную поддержку при рождении тройни; семьям, которые прожили в браке 50, 60 и 70 лет, выплачивают соответственно 50 тыс., 60 тыс., и 70 тыс. рублей. Представитель движения «Крепкая семья» Ирина Ермакова из Перми поделилась, как помочь людям, имеющим детей и оказавшимся в сложной ситуации, найти свой стартап.

Ольга Окунева заметила, что здесь есть над чем поработать законодателям: мамы не должны выплачивать 13 процентов налога за бесплатный комплект для новорожденного

К сожалению, суммы региональных выплат на рождение детей разнятся. Возникают проблемы с ипотечной программой — льготами не могут воспользоваться сельские жители, где нет новостроек, или, например, мурманчане — на Севере сложности с первичным жильем. Предлагали определить сумму компенсации на сборы ребенка в школу, ввести в школьную программу предмет о семейных ценностях. Говорили о том, что нужно признавать занятыми отдельные категории граждан, в чьих семьях много детей либо дети-инвалиды, что одинокие матери или отцы должны иметь преимущества в очереди на детсад. Было предложение сформировать фонд, из которого оказывать помощь детям из неполных семей, пока их родители скрываются от алиментов, а потом находить этих «уклонистов» и пополнять фонд. Приводили абсурдные примеры, когда многодетные семьи, переезжая даже не в другой регион, а в соседний муниципалитет, теряют льготы. Депутаты были согласны в том, что необходимо закрепить на федеральном уровне понятие «многодетная семья». Этот закон готовится на протяжении двух лет.

Жаловались на то, что на школьных автобусах дети не могут выезжать на соревнования и мероприятия. Просили разрешить направлять материнский капитал на погашение первичного ипотечного взноса. Представители Республики Саха выступили за разработку программы «Дети Арктики» с учетом климатических условий, роста хронических заболеваний, нехватки витаминов. Якуты предложили, чтобы на федеральном уровне решился вопрос о предоставлении бесплатных комплектов для новорожденных. Ольга Окунева заметила, что здесь есть над чем поработать законодателям: мамы не должны выплачивать 13 процентов налога за такой подарок. По ее мнению, Минфин РФ надо профинансировать такие наборы.

По отчету Минфина РФ, теперь многодетным семьям субсидии ипотечного кредитования предоставляют неограниченно, на весь срок кредита, при этом у них есть возможность уменьшить сумму долга на выплату в 450 тыс. рублей как у оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такую выплату получили 12 тыс. семей, федеральный бюджет направил на эту меру около 7 млрд рублей в этом году, порядка 13,6 млрд рублей запланировано на 2020 год, а через год — 30 млрд. Представители Минфина рекомендовали разработать и утвердить структуру единых расчетов расходов на поддержку семей с детьми, чтобы «консолидировать не только федеральные средства, но и видеть, как субъекты поддерживают семьи».