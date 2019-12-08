Куда пойти в Казани: Грей вслед за Лепсом, фестиваль татарской культуры и очередная зимняя «книжка»

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

В ближайшие семь дней казанцев ждут самые разнообразные культурные события — от перформанса на тему Тюркского каганата до фестиваля научного кино, состоящего, правда, всего из двух фильмов. Подробнее о том, как потратить время с пользой или по крайней мере с удовольствием, — в афише «Реального времени».

Перформанс Otukan



9 декабря творческое объединение «Алиф» покажет в арт-пространстве Werk перформанс Otukan, посвященный истории Тюркского каганата. В описании говорится: «авторы через тело, слово и свет ищут ответы на вопросы, переходящие из поколения в поколение».

Билеты — 300 рублей.

Фестиваль научного кино

9 и 10 декабря в казанском Центре современной культуры «Смена» покажут два научных фильма в рамках Дней научного кино. Фестиваль актуального научного кино, как отмечают организаторы, создан для того, чтобы «познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования».

Вход свободный.

Фото tripadvisor.ru

«Иди и смотри» Лепса

10 декабря в КРК «Пирамида» выступит Григорий Лепс — заслуженный артист России и обладатель различных музыкальных премий. В программе певца «Иди и смотри» — только «лучшее и любимое».

Билеты — 5000—7800 рублей.

Фестиваль татарской культуры

10—15 декабря в здании торгового центра «Меховой квартал» пройдет фестиваль татарской культуры Jadidfest, в рамках которого будет организована выставка о Ново-Татарской слободе, лекции, концерт, маркет, мастер-классы и др. Кроме того, во время фестиваля можно будет посетить экскурсии и мероприятия, организованные резидентами слободы — от мечетей до вузов.

Билеты — 100 рублей.

Фото Дмитрия Резнова

Как нейронные сети учатся говорить?

11 декабря в «Штабе» пройдет лекция московского дата-сайентиста Ибрагима Бадертдинова на тему «Как нейронные сети учатся говорить и кто на этом зарабатывает?».

Вход свободный.

Элвин Грей в «Пирамиде»

11 и 12 декабря в КРК «Пирамида» отыграет концерты певец Элвин Грей. Организаторы обещают «незабываемое шоу» из новых песен, полюбившихся хитов и неожиданных сюрпризов.

Билеты — 1000—1800 рублей.

Новогодняя ярмарка

11—15 декабря в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет «Новогодняя ярмарка» с экспозицией из одежды, бижутерии, косметики, товаров для дома и новогодних атрибутов.

Вход свободный.

Фото Давида Казанского

И ярмарка халяльная

12—15 декабря на Казанском ипподроме состоится выставка-ярмарка «Халяль Калейдоскоп», на которой, как можно понять по названию, будет представлена халяль-продукция. В программе мероприятия также «мастер-классы по завязыванию платка и современным тенденциям в макияже, показы новых коллекций одежды от известных дизайнеров мусульманской одежды и обуви».

Вход свободный.

Кошкино чудо

14 декабря в Горкинско-Ометьевском лесу (экоцентр ДОМ) пройдет благотворительная елка «Новогоднее кошкино чудо» — с ярмаркой изделий ручной работы, мастер-классом, показом короткометражек, снятых зооволонтерами, и др.

Вход — добровольное пожертвование.

Зимний книжный фестиваль

14 и 15 декабря в «Смене» пройдет ставший уже традиционным Зимний книжный фестиваль. В программе, помимо собственно книг от 60 с лишним издательств со всей России, лекции, мастер-классы и встречи с писателями, журналистами, музыкантами.

Билеты — единый входной на два дня: 100 рублей.

Детям до 7 лет вход бесплатный.

Фото Максима Платонова