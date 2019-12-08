Куда пойти в Казани: Грей вслед за Лепсом, фестиваль татарской культуры и очередная зимняя «книжка»
Обзор самых интересных событий предстоящей недели
В ближайшие семь дней казанцев ждут самые разнообразные культурные события — от перформанса на тему Тюркского каганата до фестиваля научного кино, состоящего, правда, всего из двух фильмов. Подробнее о том, как потратить время с пользой или по крайней мере с удовольствием, — в афише «Реального времени».
Перформанс Otukan
9 декабря творческое объединение «Алиф» покажет в арт-пространстве Werk перформанс Otukan, посвященный истории Тюркского каганата. В описании говорится: «авторы через тело, слово и свет ищут ответы на вопросы, переходящие из поколения в поколение».
Билеты — 300 рублей.
Фестиваль научного кино
9 и 10 декабря в казанском Центре современной культуры «Смена» покажут два научных фильма в рамках Дней научного кино. Фестиваль актуального научного кино, как отмечают организаторы, создан для того, чтобы «познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования».
Вход свободный.
«Иди и смотри» Лепса
10 декабря в КРК «Пирамида» выступит Григорий Лепс — заслуженный артист России и обладатель различных музыкальных премий. В программе певца «Иди и смотри» — только «лучшее и любимое».
Билеты — 5000—7800 рублей.
Фестиваль татарской культуры
10—15 декабря в здании торгового центра «Меховой квартал» пройдет фестиваль татарской культуры Jadidfest, в рамках которого будет организована выставка о Ново-Татарской слободе, лекции, концерт, маркет, мастер-классы и др. Кроме того, во время фестиваля можно будет посетить экскурсии и мероприятия, организованные резидентами слободы — от мечетей до вузов.
Билеты — 100 рублей.
Как нейронные сети учатся говорить?
11 декабря в «Штабе» пройдет лекция московского дата-сайентиста Ибрагима Бадертдинова на тему «Как нейронные сети учатся говорить и кто на этом зарабатывает?».
Вход свободный.
Элвин Грей в «Пирамиде»
11 и 12 декабря в КРК «Пирамида» отыграет концерты певец Элвин Грей. Организаторы обещают «незабываемое шоу» из новых песен, полюбившихся хитов и неожиданных сюрпризов.
Билеты — 1000—1800 рублей.
Новогодняя ярмарка
11—15 декабря в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет «Новогодняя ярмарка» с экспозицией из одежды, бижутерии, косметики, товаров для дома и новогодних атрибутов.
Вход свободный.
И ярмарка халяльная
12—15 декабря на Казанском ипподроме состоится выставка-ярмарка «Халяль Калейдоскоп», на которой, как можно понять по названию, будет представлена халяль-продукция. В программе мероприятия также «мастер-классы по завязыванию платка и современным тенденциям в макияже, показы новых коллекций одежды от известных дизайнеров мусульманской одежды и обуви».
Вход свободный.
Кошкино чудо
14 декабря в Горкинско-Ометьевском лесу (экоцентр ДОМ) пройдет благотворительная елка «Новогоднее кошкино чудо» — с ярмаркой изделий ручной работы, мастер-классом, показом короткометражек, снятых зооволонтерами, и др.
Вход — добровольное пожертвование.
Зимний книжный фестиваль
14 и 15 декабря в «Смене» пройдет ставший уже традиционным Зимний книжный фестиваль. В программе, помимо собственно книг от 60 с лишним издательств со всей России, лекции, мастер-классы и встречи с писателями, журналистами, музыкантами.
Билеты — единый входной на два дня: 100 рублей.
Детям до 7 лет вход бесплатный.
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