Загитова остается королевой льда

Но в фигурном катании новый регент Алена Косторная и две фрейлины

Алина Загитова — боец и молодец. В короткой программе она зашла с тузов, заняв по ее итогам второе место. Произвольная программа не задалась, между тем конкурентки по группе Этери Тутберидзе продемонстрировали свои козыри в виде четверных прыжков, отыграв отставание и в итоге опередив Алину. Кстати, итоги произвольной программы решили исход финала и у юниорок, где первенствовала Камила Валиева. Подробности — в материале «Реального времени».

Здравствуй, племя младое, космическое!



Итоги финала Гран-при в Турине только утвердили, как в былые времена Главлит (главное управление по делам литературы), сценарий предстоящего сезона — как на чемпионате России, так и далее. В стране есть три «крошки» (определение Татьяны Тарасовой), которые с переменным успехом борются за лидерство в мире. И в группе Этери Тутберидзе, что еще сложнее. Даже уникальные элементы не могут помочь в том, чтобы одержать победу.

Вчера Александра Трусова первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип, плюс еще два чистых квада, но упала с одного четверного и сделала «бабочку» на другом, после чего заняла только третье место, причем уступив аж семь баллов Анне Щербаковой. У той было два чистых четверных прыжка и также отставание почти в семь баллов уже от победительницы Алены Косторной. Все вместе они «на раз» обыграли по оценкам второго на данный момент фигуриста России Дмитрия Алиева. И если вспомнить, что в 2020 году России предстоит стартовать на очередном командном чемпионате мира, который мы до сих пор не выигрывали, то стоит, на мой взгляд, задуматься о том, чтобы послать туда одну из суперкрошек Тутберидзе в составе мужской команды. Во-первых, так решится проблема с квотой, поскольку на «командниках» выступают только две спортсменки от страны, во-вторых, мы впервые на международном уровне превратим мужские соревнования фигуристов в «оупен». Ранее подобное уже проделывали в конном спорте, шахматах (вспомним восьмого спортсмена мира Юдит Полгар) и стендовой стрельбе (здесь реверанс в сторону нашей легендарной спортсменки Светланы Деминой).

В стране есть три «крошки», которые с переменным успехом борются за лидерство в мире. Фото isu.org

Вперед, в прошлое

Алина Загитова финишировала шестой. При этом ее короткая программа была хороша, как и сама спортсменка в ней, но в произвольной это был не «день Бэкхема». Но даже чистейшее ее исполнение не помогло бы Алине войти в тройку призеров, что можно легко спроецировать и на чемпионат России, который пройдет в Красноярске в конце декабря. Что автоматически означает завершение международного сезона и шанс на участие в ЧЕ или ЧМ только по форс-мажорным обстоятельствам. Вы этого хотите? Вряд ли. Поэтому надо, наверное, спокойнее отнестись к локальной неудаче и мысленно «отпустить» этот сезон. Участие в шоу, активная деятельность вне льда, подготовка к выпускным (да-да, королева льда — обычная старшеклассница в обычной школе) и вступительным экзаменам помогут провести год супернасыщенно.

А возвращаться к вчерашней произвольной, даже мысленно? Зачем? Взамен мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с любопытным диалогом телекомментаторов Татьяны Тарасовой и Александра Гришина.

Тарасова: Все три прыжковых элемента будут во второй части.

Гришин: Да-а.

Т. Т. Сложный выезд с акселя сделала, очень сложный. Ух ты, как сложно делает. Качалку делает пятым элементом. Смотрите, как сложно: твизл с ногой вверх и после этого качалка. Она выиграла! Наверное, десятку…

А. Г. Как бороться с этими спортсменками?

Т. Т. Они уже другого поколения.

А. Г. Собственно, сама Этери Тутберидзе говорит, что перепрыгать эту спортсменку можно, только обладая тройным акселем или четверным прыжком.

Т. Т. Да, будут девочки, конечно, прыгать четверные. Мне нравится, что Этери так работает, что у них целая скамейка девчонок и мальчишек.

А. Г. Посмотрите на результат? Это же фантастика. Радионова с Туктамышевой набирали такие баллы по взрослым, да и то не с первого сезона. Феноменально… Что творят вот эти юниорки?!

Т. Т. Ну и пусть творят!

Это диалог с первого финала Алины Загитовой, еще по юниоркам, который состоялся в Марселе в 2016-м. Тогда она опередила на 6 баллов Сакамото и на 16 — Кихиру, причем это было в рамках одной короткой программы в роли «Шахерезады». Сейчас у нее была «Клеопатра», на чистое исполнение которой мы рассчитываем в следующих сезонах. Пусть пока «творят» другие юниорки, поставив на поток исполнение четверных, как, собственно, и предсказывала Тарасова, — мы подождем Королеву. До Пекина-2022 еще далеко, олимпийское четырехлетие только приблизилось к экватору. А пропуск, пусть и достаточно условный, половины соревновательного сезона, это повод не переживать, а ознакомиться с недавним прошлым фигурного катания.

В Марселе в 2016-м Загитова опередила на 6 баллов Сакамото и на 16 — Кихиру. Фото tulup.ru

Великие камбэки

Если знать историю фигурного катания, то можно в одном слове обозначить уникальность этого вида спорта. Он состоит из камбэков, проще говоря, возвращений. «Терминаторы» от фигурного катания то и дело «ал би бэк», вопрос только во времени, когда они со слезами на глазах говорят «последнее прости», после чего с улыбкой на лице произносят «здравствуй, это я».

В других видах спорта возвращения происходят по большей части после дисквалификаций и рождения ребенка. Еще зачастую возвращаются боксеры или шахматисты, представители двух абсолютно противоположных видов спорта. В фигурном катании такие истории можно ставить на поток, поскольку авторам их даже возвращаться никуда не приходится. Уходя из спорта, они зачастую остаются на льду, и их камбэки связаны только с соревновательной средой.

От общих слов к частным и частым примерам. Самое массовое возвращение в эту самую соревновательную среду состоялось в 1994 году на Олимпиаде в Лиллехаммере. Вернулись английские танцоры Джейн Торвилл — Кристофер Дин (бронза, после 9 лет отсутствия) и российские парники Екатерина Гордеева — Сергей Гриньков (золото, после 4 лет отсутствия) и Наталья Мишкутенок — Артур Дмитриев (серебро, после года отсутствия). Причем Гордеева — Гриньков уходили из любительского спорта как советские спортсмены, а вернулись в качестве российских.

Танцоры Джейн Торвилл — Кристофер Дин вернулись после 9 лет отсутствия. Фото youtube.com

Пять лет не выступала среди любителей и еще одна звездная возвращенка той Олимпиады — Катарина Витт из Германии.

Пыталась отобраться на ту Олимпиаду и американка Элайн Зайяк. Чемпионка мира 1982 года, она ушла из спорта в 1984-м после третьего места на ЧМ. Ей было лишь 18, и она перешла в профессионалы, но там тоже дело не заладилось. В итоге Зайяк, у которой не было трех пальцев на ноге, отрезанных в детстве газонокосилкой, вообще бросила спорт. В 1993 году она вернулась и стала четвертой на чемпионате США, но это давало ей только статус запасной на мировом чемпионате.

Самый долгий срок отсутствия среди наших фигуристок был у Елены Водорезовой, три года, между которыми она становилась бронзовым призером чемпионатов Европы 1978 и 1982 годов. Елена Буянова, известный ныне тренер, тогда вынуждена была прекращать тренировки из-за болезни.

Еще дольше — четыре сезона — отсутствовал в спорте японец Дайсуке Такахаши. Ушел в 2014 году, вернулся в 2018-м, став серебряным призером чемпионата Японии и завоевав право участия на Олимиаде в Пхенчхане. Но сам отказался от этого права, и сейчас бывший одиночник пробует свои силы в танцах на льду с Каной Мурамото.

Самым трагичным был пропуск двух лет итальянской фигуристкой Каролиной Костнер. После Олимпиады в Сочи она планировала пропустить всего лишь сезон, а пришлось бездействовать сразу два. Костнер помогала своему бойфренду Алексу Швацеру скрывать допинг, но бывший ходок, в надежде на снисхождение к нему, «сдал» свою возлюбленную, что привело к ее дисквалификации на 16 месяцев. Каролина вернулась на лед и стала третьей на чемпионате Европы в возрасте 30 (!) лет.

В составе чемпионов командного турнира Олимпиады-2018 было сразу двое возвращенцев. Патрик Чан пропускал полтора года, Тесса Вертю и Скотт Моир отсутствовали ровно два сезона.

Возвращения на лед в парном разряде или танцах вообще не поддаются исчислению, поскольку зачастую связаны с образованием новой пары или дуэта.

Тесса Вертю и Скотт Моир отсутствовали ровно два сезона. Фото sportarena.com

«Не Ченом единым»

Именно так закончил презентацию московского дуэта Диана Мухаметзянова — Илья Колесов все тот же Александр Гришин, который на этот раз комментировал юниорский финал с Максимом Траньковым. Сказано это было в отношении партнера, который, как выясняется, учится в МГУ на мехмате, особенно интересуясь, собственно, математикой. И это был наш российский ответ на вторую важную часть жизни Нейтана Чена, который и на льду «швец», и в учебе «жнец».

Это была единственная пара, откатавшая чисто произвольную программу, причем она очень понравилась Транькову с точки зрения профессионального взгляда бывшего парника.

В итоге пара, которая приехала на финал четвертой-пятой, уверенно заняла второе место, меньше чем на балл отстав от записных фаворитов Рыловой — Панфилова.

Сейчас будет небольшая история. Полтора года назад, когда Казань принимала первенство России среди старшего возраста, мне довелось делать интервью с тренером из Санкт-Петербурга Алексеем Соколовым, по окончании которого я спрогнозировал, что его ученики победят. Так и случилось. Увы, сейчас пары Никита Володин — Амина Атаханова не существует из-за того, что у партнерши были хронические проблемы со здоровьем. Так вот, тогда они финишировали выше и Панфиловой с Рыловым, и питерцев Ахантьевой и Колесова, считавшихся фаворитами. Но лично мне в раскатках этих фаворитов почувствовалась некая нервозность, собственно, и позволившая сделать этот прогноз. Вот именно эта нервозность и сейчас помешала уже лидерам международного сезона дойти своей компанией до дележки первого места.

Ахантьева и Колесов также всего лишь на балл опередили другую казанскую девочку — Юлию Артемьеву, выступающую с Михаилом Назарычевым за Пермь. Кстати, на том самом первенстве в Казани Назарычев также выступал, но с Алиной Мамедовой. Их Траньков тоже отметил, особенно прыжковый набор юниоров, только почему-то начал рассказывать о пермской школе фигурного катания, откуда и сам вышел. Соседям, конечно, спасибо, но все свои прыжки Артемьева привезла на Урал из Казани, где начинала заниматься фигурным катанием в 2008 году и до прошлого сезона тренировалась в ДЮСШ «Стрела» (Казань). Сейчас эта пара финишировала четвертой и, по мнению Федерации фигурного катания России, должна представлять нашу страну на юношеской Олимпиаде-2020.

Чен сдал свой экзамен на льду Турина в лучшем виде, опередив другого фаворита сезона — Юдзуру Ханю. Фото isu.org

А фигурист-студент Чен, про которого мы вспомнили благодаря Гришину, сдал свой экзамен на льду Турина в лучшем виде, опередив другого фаворита сезона — Юдзуру Ханю. Третье место занял француз Кевин Аймоз, который в этом году, как черт из табакерки, впрыгнул в число фаворитов хотя бы европейского сезона, и, похоже, на чемпионате Европы нас ждет нечто похожее на конкуренцию. Вопрос: с кем из российских фигуристов, поскольку по итогам финала в Турине Александр Самарин выступил не очень хорошо, а Дмитрий Алиев очень плохо.

Феноменальна была по итогам произвольной программы и еще одна воспитанница казанской школы фигурного катания — Камила Валиева. Даже откатав с ошибками «Девочку на шаре», свою легендарную короткую программу, Камила сумела опередить другого вундеркинда — Алису Лью из США. У болельщиков фигурного катания нашей республики появляется еще одна любимица…

