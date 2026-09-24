Татарстан усилит сотрудничество с ЦНИИчермет в производстве стали

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба главы региона. В работе принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

На заседании генеральный директор ЦНИИчермет им. И.П. Бардина Виктор Семенов рассказал о работе института. Организация охватывает все переделы металлургического производства. Основная ее деятельность направлена на создание материалов и технологий, обеспечивающих технологический суверенитет и конкурентоспособность стратегически значимых отраслей российской промышленности.

В рамках сотрудничества с Татарстаном ЦНИИчермет представил технологические решения — среди них производство деталей сельхозтехники из двухслойных износостойких сталей, разработка двухслойных коррозионностойких труб для нефтепромысла, создание сталей с повышенными свойствами для строительных конструкций и внедрение автоматизированной лазерной очистки металлопроката.

— В настоящее время в сельскохозяйственной, горнодобывающей, дорожной отраслях промышленности находят применение отечественные устаревшие марки стали, обладающие ограниченной свариваемостью, недостаточной прочностью и эксплуатационной надежностью. Поэтому большое распространение для изготовления деталей узлов, подвергаемых интенсивному износу и ударным нагрузкам, находят импортные, прочные и износостойкие стали типа «Хардекс», имеющие высокую стоимость. В связи с этим актуальным вопросом явилось создание новых высокопрочных и износостойких двухслойных сталей, обладающих неограниченной свариваемостью за счет низкоуглеродистого основного слоя, а также высокой эксплуатационной надежности за счет прочного сцепления слоев, — сообщил представитель ЦНИИчермет.

В итоге была получена опытная партия двухслойного проката и изготовлены рабочие элементы для деталей машин сельскохозяйственной техники. Испытания деталей показали повышение ресурса эксплуатации более чем в три с половиной раза по сравнению с обыкновенными сталями и более чем в 1,7 раза по сравнению с импортными износостойкими наплавками на режущие кромки с применением иностранных сварочных проволок.

взято с сайта tatarstan.ru

Еще одна новинка, представленная ЦНИИчермет, — это роботизированная технология послойного изготовления металлических изделий методом электронно-дуговой наплавки, или WAAM-технология. Ее преимущество — снижение затрат, снижение массы изделия. Полученные результаты по свойствам подтверждены ПАО НТЦ КАМАЗ. Данная технология может применяться для получения деталей, где высокая трудоемкость или проявляется литейный брак, где малая серия, сложные сборочные конструкции, необходимость снижения массы и где есть естественная импортозависимость.

— Для предприятий машиностроения и энергетики качество и свойства металла имеют ключевое значение. У нас налажены хорошие контакты с ЦНИИчермет, эти возможности нужно максимально использовать, — сказал Рустам Минниханов.

взято с сайта tatarstan.ru

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко сообщил, что в ближайшее время планируется визит представителей татарстанских предприятий в ЦНИИчермет для более подробного знакомства с возможностями института.

Ранее сообщалось, что «Татнефтехиминвест-холдинг» актуализировал деловую повестку, сместив фокус на проекты по обеспечению технологического суверенитета вместо привычного импортозамещения.



Алсу Сабирзанова