В Казани собираются обновить улицу Профсоюзную

Такие планы есть на 2027 год

В Казани уже в 2027 году собираются обновить улицу Профсоюзную. На данный момент идет проектирование, сообщил «Реальному времени» глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов на встрече резидентов «Адониса».

Проект разрабатывается с участием Института развития города, ГИБДД, которая уже все согласовала, и с теми заведениями, чья входная группа обращена непосредственно на улицу.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Условно, у «Ногая» есть карман для заезда на автосервисы. Мы с ними пересогласовывали, как лучше нам организовать для того, чтобы автобусы не стояли на улице Профсоюзной, а это стало, допустим, заездным карманом для выгрузки-загрузки туристов.

Альберт Салихов подтвердил, что между Профсоюзной и Баумана «прорубят» проход. Речь идет об участке между Bazzar и «Солью».

— Там сейчас пока ремонтные работы идут с двух сторон двух зданий. Проект Института развития города готов, эскизные варианты пространства этой площади. Это будет пешеходная связь с Профсоюзной, далее с Баумана, а далее уже через двор «Сказки» на Островского. Это все практически, можно сказать, тоже на выходе. Но все зависит от финансовых средств, от того, как мы будем тоже общаться с представителями бизнеса, которые там расположены, потому что некоторые земельные участки в собственности третьих лиц, — подытожил глава районов.

Проектирование могут завершить в ноябре, после этого будет подсчитана стоимость обновления улицы.

Дмитрий Зайцев