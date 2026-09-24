Путин освободил Алексея Мешкова от должности посла во Франции и Монако

Мешков занимал пост с 2017 года

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от должности посла РФ во Франции и по совместительству в Княжестве Монако. Документ опубликован на портале правовой информации.

— Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако, — говорится в указе.

Алексей Мешков родился в 1959 году, окончил МГИМО. С 2001 по 2004 год занимал должность заместителя министра иностранных дел, с 2004 по 2012 год был послом России в Италии и по совместительству в Сан-Марино. Также с 2006 по 2012 год представлял РФ при ФАО и Всемирной продовольственной программе ООН в Риме. С 2012 по 2017 год работал заместителем министра иностранных дел, курируя отношения с европейскими странами, взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы. С 2017 года занимал пост посла во Франции и Монако.

Ранее сообщалось, что Мишустин освободил Ирину Шварцман от должности замминистра просвещения. Освобождение произведено по ее просьбе.

Алсу Сабирзанова