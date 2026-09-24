Мединский запатентовал знак «Создано без поддержки ИИ»

Знак размещен на его книгах

Помощник президента России, первый секретарь Союза писателей РФ Владимир Мединский запатентовал знак «Создано без поддержки ИИ», который размещен на его книгах. Об этом он сообщил на полях Форума объединенных культур, передает ТАСС.

— У меня на книжках есть, кстати, информация, значок: «Создано без поддержки искусственного интеллекта». Я его зарегистрировал, запатентовал. Кто попробует копировать, засужу. А это означает, что все мои книжки написаны без искусственного интеллекта. Чего и всем желаю, — сказал Мединский.

Напомним, Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября. Главная тема форума — «Объединенные культуры: общие ценности».

Ранее сообщалось, что Louis Vuitton зарегистрировал в России товарный знак логотипа. Он может быть использован в сфере цифровых технологий, виртуальных товаров и NFT.

Алсу Сабирзанова