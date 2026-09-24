В Татарстане подешевели картофель, капуста и морковь

Однако выросли цены на яйца, свинину и помидоры

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с 14 по 21 сентября подешевели овощи. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

21 сентября картофель стоил 45,24 рубля за кг (-5,68% к 14 сентября), капуста белокочанная свежая — 35,72 рубля за кг (-5,98%), морковь — 39,65 рубля (-4,76%), лук репчатый подешевел до 47,41 рубля (-1,72%), яблоки — до 122,32 рубля (-4,02%).

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Также за этот период в республике выросли цены на яйца куриные — до 76,78 рубля за десяток (+3,24%), свинину — до 356,54 рубля за кг (+1,91%), куры охлажденные и мороженые — до 246,69 рубля (+2,44%), сметану — до 305,83 рубля (+1,61%), гречневую крупу — до 65,05 рубля (+2,41%), помидоры свежие — до 126,36 рубля (+2,94%).

Среди подешевевших товаров также говядина — 721,35 рубля (-0,01%), колбаса вареная — 516,88 рубля (-0,82%), молоко пастеризованное — 89,84 рубля (-0,20%), творог — 455,49 рубля (-0,28%), сахар-песок — 82,22 рубля (-0,40%).

Ранее сообщалось, что также за этот период в Татарстане подешевел бензин АИ-92 и дизельное топливо.

Алсу Сабирзанова