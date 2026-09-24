ОАЭ закрыли небо для иранских авиакомпаний

Причиной стало решение Вашингтона, ограничившего иранским авиакомпаниям доступ в аэропорты по всему миру

С 24 сентября Объединенные Арабские Эмираты приостановили авиасообщение с Ираном. Все рейсы иранских перевозчиков в страну и обратно отменены. Об этом заявило Управление гражданской авиации ОАЭ, сообщает Reuters.

Причиной стало решение Вашингтона, ограничившего иранским авиакомпаниям доступ в аэропорты по всему миру. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения, о возобновлении рейсов обещают сообщать по мере появления информации.

Отмены начались с полуночи. В частности, рейс Iran Airtour из Тегерана в Дубай отменили за несколько минут до вылета, хотя билеты уже были проданы.

Ранее Минфин США ввел санкции против иранского авиасектора, затронувшие 27 перевозчиков. Глава ведомства Скотт Бессент предупредил: аэропорты и компании, которые заправляют иранские самолеты, принимают их или продают билеты, могут лишиться доступа к долларовой системе.

На этом фоне иранские авиакомпании также отменили рейсы в Азербайджан, Грузию, Ирак и Оман. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи пригрозил соседним государствам ответными мерами.

Алсу Сабирзанова