ОАЭ закрыли небо для иранских авиакомпаний
Причиной стало решение Вашингтона, ограничившего иранским авиакомпаниям доступ в аэропорты по всему миру
С 24 сентября Объединенные Арабские Эмираты приостановили авиасообщение с Ираном. Все рейсы иранских перевозчиков в страну и обратно отменены. Об этом заявило Управление гражданской авиации ОАЭ, сообщает Reuters.
Причиной стало решение Вашингтона, ограничившего иранским авиакомпаниям доступ в аэропорты по всему миру. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения, о возобновлении рейсов обещают сообщать по мере появления информации.
Отмены начались с полуночи. В частности, рейс Iran Airtour из Тегерана в Дубай отменили за несколько минут до вылета, хотя билеты уже были проданы.
Ранее Минфин США ввел санкции против иранского авиасектора, затронувшие 27 перевозчиков. Глава ведомства Скотт Бессент предупредил: аэропорты и компании, которые заправляют иранские самолеты, принимают их или продают билеты, могут лишиться доступа к долларовой системе.
На этом фоне иранские авиакомпании также отменили рейсы в Азербайджан, Грузию, Ирак и Оман. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи пригрозил соседним государствам ответными мерами.
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