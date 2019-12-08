Видео недели: итоги года от YouTube, Слава КПСС в казанском БКЗ и двойной нокдаун в октагоне

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Итоговый ролик YouTube

YouTube подвел итоги 2019 года. Сервис собрал в одном видео фрагменты всех самых популярных роликов года. По данным видеохостинга, первое место среди авторских роликов занял челлендж на канале Mr.Beast, набравший 10,9 млн лайков. Самым просматриваемым музыкальным видео года признан клип Шона Мендеса и Камиллы Кабелло Seorita. Отдельно представлены танцевальные видео, игровые, ролики об индустрии красоты и другие.

Самым популярным автором остался PewDiePie, который за год набрал в сумме 4 млрд просмотров.

Гнойный в Казани

«Победитель Оксимирона» рэпер Слава КПСС посетил Казань с концертом, за день до которого неожиданно побывал на концерте классической музыки в БКЗ им. С. Сайдашева. Со своей подругой Гнойный сходил на открытие конкурса молодых исполнителей имени Рудольфа Гуммерта.

Двойной нокдаун

Турнир по смешанным единоборствам в Лиссабоне подарил редкий кадр — бойцы ММА умудрились одновременно вырубить друг друга. 22-летний Эдер Лопеш и 31-летний Диогу Невеш успели попасть друг другу в челюсть, и оба упали на канвас. Один из них сразу же вскочил, а второй так и остался лежать на полу.

Мальчик нашел спасение в пекарне

В ночь на вторник трижды судимый житель Менделеевска зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Второй приемный ребенок 12 лет смог убежать. За помощью он прибежал в пекарню. Продавщицы вызвали полицию и скорую, после чего отмыли мальчика и обработали его раны.

Дмитрий Медведев читал в 2 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал российским телеканалам о первой понравившейся ему книге. Он отметил, что научился читать в весьма раннем возрасте, но не сразу открыл для себя прелесть литературы. Ситуацию поменяла книга «Дети капитана Гранта».

«Научился рано читать, года в два, но читал книги я, только если заставляли родители», — признался премьер.

Бонд и девушка-агент 007

Вышел первый трейлер новой картины из серии фильмов о Джеймсе Бонде. Ранее появлялась информация, что он станет последним фильмом, где агента 007 играет мужчина. Сюжет ленты «Не время умирать» строится вокруг ушедшего на пенсию Бонда, роль которого исполнил Дэниел Крейг. Режиссером выступил Кэри Фукунага, помимо Крейга в фильме снялись Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Лашана Линч и другие.

«Город будущего» Ким Чен Ына

В Северной Корее построен новый передовой город, в котором будет проживать элита КНДР. Лидер государства Ким Чен Ын открыл его, перерезав ленточку на центральной площади.

Западные СМИ сообщили, что при строительстве «города будущего» на 4 тысячи семей применялся принудительный труд. На видео можно наблюдать также парад военных и народные гулянья.

Белый дом и Рождество

Пресс-служба Белого дома выпустила традиционный ролик, посвященный рождественскому и новогоднему убранству резиденции президента США. Экскурсию для зрителей проводит первая леди Мелания Трамп. Традиционно за украшение Белого дома отвечает супруга главы государства.

Игры тигрят

В национальном парке «Земля леопарда» (Приморский край) камера-ловушка запечатлела игры тигрят-тройняшек. Удалось записать несколько часов из жизни краснокнижных животных. Из этого материала сотрудники нацпарка нарезали увлекательный ролик о жизни тигрят в природе.

Рекорд по медведям

В американском городе Херши на хоккейном матче был установлен рекорд, не связанный со спортом. Болельщики провинциального клуба Hershey Bears выбросили на лед 45 650 плюшевых медведей. Таким образом они приняли участие в ежегодном благотворительном флешмобе.