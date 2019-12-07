«Чтобы научить, мне ничего не нужно, кроме книги и ребенка»

О цифровизации школьных уроков и плюсах и минусах онлайн-обучения

Фото: из личного архива Ольги Маевской

«Я не думаю, что российские родители готовы к массовому переходу на домашнее обучение. Им спокойнее, когда ребенок в школе. Что он будет делать дома один? Иногда, когда мы видим, что ребенок болен, и хотим отправить его домой, родители просят: «Нет, лучше пусть он побудет в школе». Им важно, что в школе его накормят, за ним проследят, там он в безопасности. Поэтому массовость исключена абсолютно. Домашнее обучение подходит для семей, где не работает мама, есть бабушки и дедушки. Но это сейчас большая редкость», — рассуждает в колонке для «Реального времени» заслуженный учитель РФ учитель русского языка, литературы и риторики Ольга Маевская. Публикуем ее размышления о школе в продолжение дискуссии вокруг популярного поста в «Фейсбуке» москвички Анастасии Кузиной, которая забрала своего ребенка из обычной школы и перевела его на онлайн-обучение. Интервью на эту тему читайте здесь.

О перегруженности школьников



Если сравнивать нынешнюю ситуацию в школе с прошлой, то разница, конечно, большая. Мы учились совершенно по-другому, у нас было намного больше свободного времени. Но зачем сравнивать с прошлым? Это бессмысленно. Вся наша жизнь, не только школа, изменилась коренным образом.

Но на своем личном опыте катастрофических ситуаций я не наблюдаю: ни среди моих учеников, ни среди моих знакомых таких страшных криков и жалоб, какие озвучены в этом посте, не было. И глядя на детей, которых учу, я вижу, что они успевают все. Кто-то серьезно занимается хореографией, кто-то спортом, кто-то музыкой. Но они не измучены, они не страдают от нехватки времени, и у них нет каких-то огромных задолженностей по предметам. Конечно, бывает и по-другому. Но я не думаю, что это касается абсолютно всех и что это повсеместная нерешаемая проблема.

Успеваемость ребенка зависит от его личных качеств и организованности. Это воспитывается и формируется дома. Я иногда удивляюсь, видя, как какой-то ребенок так много успевает, учится при этом на отлично, ему все интересно, и нет никаких примет физического истощения.

Другой момент — учителя должны понимать, что их предмет не единственный в школе и что нужно ставить себе определенные рамки. Кажется, задам это и то, он все выучит, будет все прекрасно знать. Но это смешно и безосновательно. Ребенок сделает только то, что он может. Надо учитывать, какие уроки у него на следующий день, может быть, его ожидают сложные предметы, математика, физика, и нужно ограничить количество заданий по своему предмету. Очень важно, чтобы учитель был понимающим, ставил себя на место ребенка и осознавал, что домашнее задание — это далеко не единственное, что приведет к отличной учебе.

Фото kuban-lyceum.ru

Успеваемость ребенка зависит от его личных качеств и организованности. Это воспитывается и формируется дома. Я иногда удивляюсь, видя, как какой-то ребенок так много успевает, учится при этом на отлично, ему все интересно, и нет никаких примет физического истощения

В нашей школе очень строго следят за количеством домашних заданий. В других, я знаю, тоже это происходит. Например, на выходные маленьким детям нельзя ничего задавать. И старшеклассники тоже должны отдыхать на каникулах.

О «выгорании» учителей

Конечно, учителя бывают разные. В любой профессии тех, кто знает, любит и может, меньше тех, кто не может, не знает и не хочет. Но среди моих коллег много учителей, которые действительно прививают любовь к предмету и понимают детей. И это их личные качества. Когда была совсем молодая и начинающая, я была более жесткой, строгой и требовательной. С возрастом и опытом лучше начинаешь понимать детей, становишься мягче и терпимее.

Если же говорить о системе образования в целом, о том, как устроена школа… Тут многое зависит от директора школы, понимает ли он, какие цели главные, а какие второстепенные. Порой бывает так, что выходят какие-то приказы и их сразу требуют выполнять, хотя к этому не готовы ни учителя, ни дети. Хорошая школа — это в первую очередь хорошие учителя и хороший директор.

Безусловно, учителя выгорают. Об этом еще в 1968 году снят фильм «Доживем до понедельника». Бывают моменты, когда руки опускаются: не слышат, не понимают, что бы ты ни делал. А потом происходит что-то важное, и ты счастлив: все не зря, если хотя бы один услышал и откликнулся, показал тебе свои стихи, сделал что-то по желанию, а не потому, что надо. У меня были дети, которые совершали настоящие открытия: ни один литературовед не замечал то, что заметил ребенок. И тогда никакого уныния, никакого выгорания, хочется работать дальше и творить. Конечно, время изменилось, но дети все равно те же, их надо просто зажечь.

Мне понравилось то, что говорится в этом посте: учителям хватает мела и доски. Сверху нас заставляют использовать цифровые методы и формы обучения, новейшие технологии. Это, конечно, может быть эффективно. Но мне, чтобы привить детям любовь к литературе и научить их читать и понимать, ничего не нужно, кроме книги и ребенка. Я заметила: включаю презентацию (сейчас это модно), и у детей потухают глаза. Нам, нашему поколению, кажется, как здорово, как ярко, наглядно, ведь у нас этого не было. Но детям, наоборот, скучно смотреть на экран, они же от своих гаджетов не отрываются! Им интереснее со мной поговорить, послушать друг друга. Я убедилась в этом на своем опыте.

Кадр из фильма «Доживем до понедельника». Фото sovkinofilm.ru

Безусловно, учителя выгорают. Об этом еще в 1968 году снят фильм «Доживем до понедельника». Бывают моменты, когда руки опускаются: не слышат, не понимают, что бы ты ни делал. А потом происходит что-то важное, и ты счастлив: все не зря, если хотя бы один услышал и откликнулся, показал тебе свои стихи, сделал что-то по желанию, а не потому, что надо

От коллег я слышала, что в некоторых школах звучат угрозы: «Если мы увидим, что вы в классе пользуетесь рабочими тетрадями, то уволим!» Видимо, работать нужно только с компьютерами и на экране. Да, в каких-то случаях это необходимо, например при обучении физике, биологии, черчению. Но почему никто не думает, как важно развивать мелкую моторику рук! И что зрение от мониторов страдает! В стремлении все перевести в цифру я вижу большой вред. А без цифры урок считается устаревшим: «Это прошлый век, никому это не нужно». Но думать, обсуждать, сочинять можно и без цифры, а эти умения очень нужны нашим детям.

Наверное, учителя онлайн-школ несколько больше защищены от профессионального выгорания. Во время онлайн-преподавания ты находишься в комфортных условиях, у тебя нет проблем с дисциплиной, ты продумываешь с начала до конца свой урок (на это есть время!), беседуешь с детьми, которые хотят учиться. Но школьные ли это учителя? Может быть, они из высшей школы, репетиторы? В любом случае на такую форму идут очень опытные и знающие люди, которым есть что сказать, которые могут правильно и увлекательно преподать. Может быть, в этом причина того, что по сравнению с обычным школьным учителем эти преподаватели кажутся или даже являются значительно более привлекательными, профессиональными и интересными.

Кому подойдет домашнее обучение

Детям, у которых есть проблемы в школе, у кого с коллективом или учителями не сложились отношения. Тем, кто очень серьезно готовится к поступлению, занят дополнительным образованием, и им не хватает времени, чтобы посещать школу, сидеть там с 9 до 16 часов. Тем, кто уже занят каким-то делом, ходит на кружки и секции и восполняет там свои потребности в общении. Если же у ребенка нет никаких дополнительных занятий, где же он тогда будет общаться? А умение общаться необходимо, чтобы выстраивать отношения в семье, со старшим поколением. Где такому ребенку друзей брать? Ведь из школы все — первые друзья, первая любовь, умение работать в коллективе. Таким образом, домашнее обучение — лучший выход для тех, кто серьезно себя готовит к какой-то деятельности: спорту, хореографии, вокалу. Этому ребенку нужно свободное время, у него есть талант, дар, который надо развивать, его будущее уже нарисовано. Зачем же ему тратить время на хождение школу?

Думаю, не стоит переводить на домашнее обучение ребенка в начальной школе. Ему нужна какая-то социализация, живое общение с учителем и одноклассниками. Лично я очень любила школу, всегда туда рвалась. На домашнем обучении я бы умерла от скуки, но все люди разные. Поэтому советую при принятии решения обязательно проконсультироваться со специалистами, психологом.

Фото alwaysbusymama.com

Думаю, не стоит переводить на домашнее обучение ребенка в начальной школе. Ему нужна какая-то социализация, живое общение с учителем и одноклассниками

Редкие дети не нуждаются в контроле со стороны родителей. Таких единицы. Поэтому если уж вы перевели ребенка на домашнее обучение, то нужно его контролировать: как он выполняет задания и что ему вообще преподают? В посте речь шла об очень хороших учителях. Но бывают исключения. Следить нужно также за состоянием ребенка: он доволен или, может быть, боится огорчить маму и папу и сказать, что хочет вернуться в школу? Следите за тем, чтобы был результат. Да, нравится, да, здорово, да, учитель шутит. Но получает ли все-таки ребенок знания? Или ему просто нравится процесс?

Вообще, я не думаю, что родители сегодня готовы к массовому переходу на домашнее обучение. Им спокойнее, когда ребенок в школе. Что он будет делать дома один? Иногда, когда мы видим, что ребенок болен, и хотим отправить его домой, родители просят: «Нет, лучше пусть он побудет в школе». Им важно, что в школе его накормят, за ним проследят, там он в безопасности. Поэтому массовость исключена абсолютно. Это подходит для семей, где не работает мама, есть бабушки и дедушки. Но это сейчас большая редкость.

К тому же мы говорим в основном о Москве и крупных городах. А сколько у нас провинциальных городов, сколько сельских школ! Какое там домашнее обучение? Да, везде есть интернет, он открывает возможности получать знание от столичных учителей. Но для этого надо иметь средства. И, кроме того, во многих провинциальных городах хорошо поставлено обучение в школах, поэтому вряд ли дети будут массово стремиться домой.

О роли школы

Школа не играет сегодня такой роли, как раньше. Она занимает, конечно, важнейшее место в жизни ребенка и родителей, ведь ребенок проводит в школе так много времени! Но так как появилось очень много других источников получения знания, возросла ответственность учителя за то, как и что он преподает, потому что его всегда можно перепроверить, указать на его ошибки или неточности. Поэтому учитель должен гораздо более строго относиться к себе.

И раз мы теперь оказываем образовательные услуги, то изменилось и отношение к учителю. Когда-то было уважение, вера в то, что раз учитель сказал, то так и есть. Сегодня много критических выпадов со стороны родителей и учеников. Дети могут так вести себя по отношению к учителю, как раньше было даже невозможно представить. Дистанция между учителем и учеником сокращается, стало больше фамильярности. Сейчас хорошие учителя ученикам как друзья. А в общении с друзьями мы не особенно выбираем выражения, можем повести себя не как с тем, кто выше, важнее, взрослее.

Фото Бориса Яркова (rg.ru)

Дистанция между учителем и учеником сокращается, стало больше фамильярности. Сейчас хорошие учителя ученикам как друзья. А в общении с друзьями мы не особенно выбираем выражения, можем повести себя не как с тем, кто выше, важнее, взрослее.

Я заметила, что сейчас дети запросто могут обнять учителя просто от радости, проявляя так свою любовь. Раньше об этом нельзя было помыслить. Уже лет десять это распространенное явление. Причем обнимают как учителей мужчин, так и учителей женщин.

Я бы не сказала, что сегодня родители много требуют от своих детей. Наоборот, я сталкиваюсь с заниженными требованиями, родители говорят мне: «Да он не сделает, вы многого хотите». Они хотят снизить учительские требования к ребенку. «Как он может написать сочинение на три страницы, это невозможно! Он не успеет выучить, это так много!» На самом деле это вовсе не много. Мы и так уже требуем гораздо меньше, чем раньше. Если сравнивать с прошлым временем, когда я начинала работать учителем, я стала задавать наизусть реже и небольшие по объему тексты. Если раньше ученики писали сочинения на 4—6 страниц минимум, то теперь я рада двум, потому что в основном я получаю сочинения на полстраницы. Процесс изложения мысли на бумаге (да и устно) стал для детей необычайно трудным, просто катастрофа. Видимо, это влияние цифровых технологий.

Также возросли требования к учителю в виде заполнения различных отчетов и бумаг. Многие вещи приходится делать не для себя и не для ребенка, а для кого-то, кто где-то там далеко наверху почему-то мне указывает, что нужно делать и как учить. Но главное — это не умение писать бумаги. Надо, чтобы учителю был интересен предмет, который он преподает, и дети, которых он учит.



Ольга Маевская