«Драка идет за хорошего ведущего»: сколько стоит провести новогодний корпоратив — 2019 в Татарстане

Исследование «Реального времени» о расценках звездных МС на новогодние корпоративы и нехватке местных кадров

Расценки ведущих корпоративных новогодних вечеринок в Татарстане существенно возросли, средний чек достиг 63,5 тыс., т. е. вырос за год на 10 тыс. рублей. Самые звездные тамады и вовсе взвинтили цены в 1,3—1,5 раза. Газета «Реальное время», продолжая изучать предложения шоуменов, выяснила, как изменились за год гонорары звезды «Физрука» и «Голоса», за какую сумму похудевшая резидентка «Камеди Вумен» готова приехать на казанские «елки». Промоутеры объясняют ситуацию общей рыночной тенденцией на рост цен, индивидуальными условиями артистов и кадровым голодом на ярких ведущих на местном рынке. Среди тех, кто «позолотил» свои ценники, оказались, например, «знаток» генезиса башкирских танцев, оштрафованный ГИБДД за «Салават-челлендж», ведущий «Матч ТВ», автор «мусульманской иордани» и участник шоу «На ножах».

Дмитрий Нагиев за какие-то 5 миллионов

Услуги ведущих новогодних корпоративов серьезно подорожали. Если в 2017 году шоумен в среднем обходился в 49—50 тыс. рублей, в декабре 2018-го гонорары чуть подросли до 53,5—54,6 тыс. рублей, сейчас, с учетом отказа от нелегкой работы почти 10 ведущих и без учета гонорара Дмитрия Нагиева, которого не было в прошлом году, средний корпоративный чек на одного ведущего составит уже 63,5 тыс. рублей. То есть цены на тамаду выросли почти на 10 тыс. рублей (или 16%).

Самым дорогим ведущим новогоднего корпоратива можно считать Дмитрия Нагиева. Как сообщил «Реальному времени» пиар-директор артиста, звезда готов приехать в Казань, но попросит за свое выступление с диджеем почти 5 млн рублей (70 тыс. евро). 52-летний шоумен и актер — один из самых дорогих российских артистов. По разным данным, за один съемочный день экс-звезда «Осторожно, модерн» и сериала «Физрук» просит полмиллиона рублей. При этом доходы в фильмах и сериалах для самого Нагиева, по его собственному признанию, являются основными, но и от корпоративов он отказываться не собирается, отношение примерно выглядит так: 40% — фильмы, 20% — реклама, 40% — корпоративы, спектакли, ТВ. Для примера, за один сезон в шоу «Голос» (4 месяца) актер получил около $2 млн, а рекламный пост в инстаграм-аккаунте стоит 650 тыс. рублей. В «Голосе»-то он как раз недавно и оскандалился, схватив исполнительницу за бедро, что вызвало возмущение Полины Гагариной.

Что интересно, расценки на московские закрытые мероприятия, свадьбы, юбилеи компаний и прочие корпоративы у него несколько ниже заявленных казанских: 2—3,7 млн рублей. И не то чтобы Дмитрий Нагиев не любил Казань, просто, видимо, актер не любит долгой езды. В последний раз его шумное выступление в столице Татарстана состоялось в рамках антрепризного спектакля «Кыся», в котором он регулярно выступает в роли кота Мартына (он же Кыся). 2 года назад «Кысю» в честь 25-летия творческого пути актера показали на «Татнефть Арене», для чего зал ледового дворца на 9300 мест переформатировали на 4000 мест, но все равно в итоге пустовало еще порядка 700 кресел. По желанию казанцев увидеть шоумена, по-видимому, ударили цены на билет — самый дорогой стоил 10 тыс. рублей. А еще в 2015 году Нагиев взбаламутил общественность постом в «Инстаграме», в котором выложил фотобаннер со своим изображением на стене одной из многоэтажек и подписал «Уровень карьерного взлета — Бог» (по данным пользователей Сети, баннер висел на здании Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан).

Екатерина Скулкина в 2019 году похудела сразу на 11 кг за 2 недели. Фото funpress.ru

Похудевшая резидент «Камеди Вумен» на елку в Казань — за 1,2 миллиона

Провести новогодний корпоратив предлагает и звезда женского юмористического шоу телеканала ТНТ Comedy Woman Екатерина Скулкина, которая во время «елок» окучивает и Казань, так как именно отсюда началась ее карьера. Она была участницей и одним из капитанов сборной КВН Татарстана «Четыре татарина», переехав из Йошкар-Олы в Казань в 1997 году и поступив на стоматологический факультет КГМИ.

В прошлом году за свое выступление на казанском корпоративе Скулкина потребовала бы выложить миллион за услуги ведущей с вокалом, годом ранее — $15 тыс. А это на конец декабря 2017 года в пересчете на рубли было около 864 тыс. рублей. В декабре 2019 года она решила отказаться от привязки гонорара к доллару, и теперь услуги ее как тамады стоят 1,2 млн рублей, плюс 8% налогов, которые она тоже потребует с организаторов. То есть гонорар Скулкиной за год вырос на 20%. В 2017 году Скулкина вызвала возмущение кавказских жителей, сыграв девушку из эскорт-услуг, говорящую на ингушском, за что почти сразу же лично извинилась на официальном сайте шоу, заявив, что сама не увидела в тексте сценки тот смысл, который так затронул чувства многих людей. Ролик номера был удален с сайта. В 2019 году Скулкина впервые показала сына-подростка (она не любит говорить о личной жизни) и похудела сразу на 11 кг за 2 недели.

«Знаток» генезиса башкирских танцев взвинтил гонорар за новогоднее выступление в полтора раза

Самых дорогих ведущих отличает, увы, «моноязычность» — они готовы отпраздновать корпоративную «елку», но только на русском языке. Гонорары местных ведущих заметно ниже, зато и услуги шире — в половине случаев шоумены и шоуменши готовы веселить и на татарском языке, как, например, самый дорогой татарстанский тамада Данир Сабиров, который тоже поднял свои новогодние гонорары: со 130 тыс. рублей (причем в будние дни он был готов работать за меньшую сумму) до 200 тыс. рублей, то есть в полтора раза. На татарском или русском Сабиров выступает 5—6 часов, в прайс-лист входят баянист, саксофон, танцор, певица.

Татарский шоумен Сабиров, родившийся в Азнакаево и учившийся в музыкальной школе по классу баяна, позже окончивший эстрадное отделение КГУКИ у профессора Салавата Фатхутдинова, — впервые за 3 года поднял свой гонорар. Еще 2 года назад он не превышал 125 тыс. рублей, правда, это был «минимальный набор ведущего», нижняя планка — без, скажем, баяна. В 2017 году Сабиров записал клип с Венерой Галеевой и поучаствовал в съемках новогоднего «Огонька» телеканала ТНВ.

Самый дорогой татарстанский тамада Данир Сабиров тоже поднял свои новогодние гонорары. Фото vk.com

Известный своими пародиями артист в интервью гордится тем, что его номера любит и президент Татарстана, оценивший его на юбилейном вечере брата, Рифката Минниханова. Концерты Сабирова стоят не меньше, чем у популярных татарских певцов — 600—1500 рублей за билет. В 2019 году пародист умудрился угодить в неприятную историю, схожую с ситуацией со Скулкиной и ингушской проституткой — из-за номера, который, что характерно, во избежание скандала как раз и не исполнял аж с 2015 года. В ролике, который распространился в соцсетях весной этого года, в юмористическом ключе Данир Сабиров рассказывает о том, как зародился башкирский танец: якобы это случилось вследствие обычного похмелья. Сабирову пришлось извиняться, юморист заявил, что перед ним никогда не стояло цели как-то оскорбить башкир и он всегда с уважением относился и относится к культурному, музыкальному и хореографическому наследию башкирского народа. А напоследок пригласил на свой концерт курултай башкир, которые, увидев ролик и возмутившись, потребовали запретить его гастроли в Башкортостане и даже направили открытое письмо в адрес Рустама Минниханова. С тех пор, насколько нам известно, концертов пародиста в соседнем регионе не было…

Оштрафованный ГИБДД за «Салават-челлендж» экс-актер «Улицы» — 80 тыс. рублей

Однофамилец Данира Руслан Сабиров, тоже готовый провести вечер как на татарском, так и на русском языке, свои расценки фактически не изменил. За программу «ведущий + диджей» 2 года назад просил 90 тыс. рублей, в 2018 году нижняя планка начиналась с 60 тыс. рублей (80 тыс. рублей — через агентство), не считая работы звукооператора (15 тыс. рублей). В декабре 2019 года меньше чем за 80 тыс. рублей Руслан Сабиров выступать не намерен.

Сабиров, который в сфере шоу-бизнеса трудится 10 лет и 6 лет проработал ведущим молодежного шоу на региональном телевидении, в 2018 году снялся в сериале ТНТ «Улица». Помимо съемок в сериале, Руслан прославился запуском в «Инстаграм» флешмоба Salavat Challenge, кальки с флешмоба Kiki Challenge, участники которого на ходу выходят из авто, танцуя под песню канадского рэпера Дрейка. Сабиров предложил танцевать под песню татарского певца Салавата, что сам же и проделал. Что интересно, в феврале этого года актер рассказал, что некий «лютый хейтер» за ролик с его участием в kiki challenge заявил на Сабирова в ГИБДД, и тому пришлось заплатить штраф. После съемок в «Улице» — ее режиссерская версия в силу популярности проекта шла в этом году на ТНТ4 — Сабиров заявил, что намерен продолжать актерскую карьеру. И вместе с коллегой по сериалу Аленой Котовой запустил свою продакшн-студию, которая будет снимать контент для YouTube и соцсетей, а сценарий для творческой группы пишет супруга Сабирова.

Руслан Сабиров прославился запуском в «Инстаграм» флешмоба Salavat Challenge, кальки с флешмоба Kiki Challenge. Фото youtube.com

«Еще один похудевший»: ведущий «Матч ТВ» вновь поднял свой новогодний гонорар

Впервые в топ-5 попал известный в Татарстане именно как профессиональный ведущий различных мероприятий Тимур Скляров. Еще год назад он взвинтил свой «рождественский гонорар» в полтора раза — с 40 до 70 тыс. рублей, в этом году он еще поднял планку — до 75 тыс. рублей за вечер в декабре. В своем резюме на официальном сайте Скляров, выходец из Набережных Челнов, пишет о себе как о ведущем масштабных событий с участием первых лиц государства, таких как церемонии открытия и закрытия Универсиады-2013, Олимпийских игр-2014, FINA 2015, Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, приема президента в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, FIFA 2018, WorldSkills Russia 2019, Универсиады в Китае.

С 2005 года Скляров ведет крупные мероприятия международных и городских масштабов, корпоративные события, презентации, форумы, конференции, частные вечеринки: юбилеи, свадьбы, дни рождения. Помимо этого, он остается ведущим телеканала «Матч ТВ» (будучи выпускником Школы Первого канала). В марте этого года он стал известен экспериментом «на спор»: попытался прожить неделю на 1000 рублей. Вызвало закономерный шквал комментариев, в том числе негативных — в «Инстаграм» без них никуда, и похудение шоумена.

«Кот Леопольд» и автор «мусульманской иордани» подорожал за год в полтора раза

Гонорар Зульфата Зиннурова в 2019 году вырос с 50 до 70 тыс. рублей за новогодний вечер, то есть, почти в полтора раза. Зато, в отличие от Склярова, Зиннуров, во-первых, может провести корпоратив и на татарском языке, во-вторых, еще и спеть, в-третьих, он будет не один, а с «диджеем, певицей, проектором». Далеким от татарской эстрады он мог запомниться «работой над мусульманской иорданью», когда в январе прошлого года выложил пост в «Инстаграм» с крещенской прорубью в виде полумесяца и написал по-татарски «С праздником, друзья! Бог для всех един, не забудьте!». В комментариях развернулась горячая дискуссия, правда, не совсем на теологические темы: мусульманские подписчики певца в не очень мягкой форме призвали чтить свои религиозные обряды и праздники, другие Зиннурова поддержали. Как следствие, ролик был удален, а певец вынужден был принести извинения в духе кота Леопольда: «Давайте жить дружно».

Зиннуров, во-первых, может провести корпоратив на татарском языке, во-вторых, еще и спеть, в-третьих, он будет не один, а с «диджеем, певицей, проектором». Фото lovibuket.com

Еще один профессиональный ведущий в нашем рождественско-новогоднем рейтинге — Газинур Файзуллин, за обычные корпоративы и свадьбы 3 года назад просивший 50 тыс. рублей (тогда он вел их только на татарском языке) — в декабре 2019 года, кажется, впервые поднял свой гонорар. Если год назад за декабрьский корпоратив он просил 50 тыс. рублей, то сегодня минимум 60 тыс. рублей и 75 тыс. рублей с диджеем — длительность программы от 4 до 6 часов. То есть цена Файзуллина выросла, как и у двоих ведущих топ-5, тоже в полтора раза. Газинур — МС татарской дискотеки «Курай MegaDance», ведущий телепередачи на канале ТНВ «Жырлый эле», постоянный ведущий концертов «Татарча солянка» в Москве, Татарстане и Башкортостане. Как сам он отмечает, его клиентами являются крупнейшие компании и холдинги Казани и Татарстана, среди которых Министерство энергетики, ГИБДД РТ, Кадастровая палата РТ, Булочно-кондитерский комбинат, «Билайн», Росприроднадзор, Сбербанк РТ и другие.

Выросли рождественские гонорары и у ресторатора, поучаствовавшего в шоу «На ножах»

Восьмое место занимает Минтимер Нугманов, чьи новогодние гонорары тоже выросли, примерно в 1,3 раза. Год назад за декабрьский корпоратив он просил 50 тыс. рублей, сегодня от 60 до 65 тыс. Но только на русском языке. Мы хотели бы написать, что он тоже профессиональный тамада, но на своей страничке «ВКонтакте» Нугманов пишет: «Я ведущий, а НЕ тамада:) Так как немногие знают разницу) Я объясню», и приводит длинный список минусов тамады и плюсов самого Нугманова.

У него 14-летний опыт работы на сцене. С 2008 года он «профессиональный ведущий». Работал на «Муз-ТВ», т/к «Эфир», «БИМ-радио», провел «более 600 мероприятий, вызвал тысячи улыбок, услышал тысячи децибелов смеха!». Экс-лидер группы GrataStyle и кавээнщик. В последние годы Нугманов подался в ресторанный бизнес, с 2014 года он владелец сети кафе-кальянных «Наше место», которое недавно поучаствовало в шоу «На ножах»: по условиям, команда известного российского шеф-повара Константина Ивлева должна была «перезагрузить» заведение сети на Чистопольской всего за несколько дней (подробнее об этом см. его интервью «Реальному времени»). Осенью этого года он снял пародию на скандальный клип Тимати и Гуфа «Москва» под названием «Казань», повторив оригинал, собравший максимальное количество «дизлайков» в российском YouTube. Текст песни обыгрывает самые обсуждаемые события и реалии Казани: рэпер упоминает о «кормлении бомжа», о строительстве мусоросжигательного завода — со строчками «не хожу на митинги — не пройти из-за заборов» и «хлопну бургер за здоровье Метшина».

У Минтимера Нугманова 14-летний опыт работы на сцене. Фото vk.com/kazansvadba

«Со Снегурочкой, но без водки»: сколько стоят безалкогольные новогодние корпоративы

Девятую строчку занимает дуэт татарских звезд Салавата Миннеханова и Гузэлем, которые за 60 тыс. рублей готовы провести корпоратив (на русском или татарском), включающий диджея, певицу и свет. Отличает их от других ведущих неожиданное требование — корпоратив должен быть «строго без алкоголя». Это ли тому виной, или что-то другое, но расценки трезвого дуэта, который часто можно увидеть на всевозможных сабантуях, за год, редкий случай, снизились: с 70 до 60 тыс. рублей. Любопытно, но на их официальной страничке «ВКонтакте» требование о трезвом корпоративе отсутствует, есть лишь такое предложение: «У Вас есть возможность пригласить самого Салавата Миннеханова на свое торжество: свадьбу, юбилей, корпоратив. И тогда НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА будет гарантировано!!!»

Замыкающий нашу десятку еще один «тамада» Руслан Скорпов не поднял свои расценки, корпоратив в выходной с диджеем обойдется в 65 тыс. рублей, в будние дни — в 40 тыс. В обычные дни, к слову, его услуги стоят 30—40 тыс. рублей, а в 60 тыс. рублей он оценивает вечеринки в Москве или Питере. В похожую сумму оценили свои услуги профессиональные ведущие Евгений Маликов (65 тыс. рублей) и Наиля Хабибуллина (в среднем 62,5 тыс. рублей). Все трое предлагают провести корпоративы, впрочем, только на русском языке.

По-прежнему, самый недорогой и бюджетный вариант предлагает специалист по «безалкогольным свадьбам» Гамиль Нур, известный как «мусульманский тамада», ценник на которого последние годы регулярно снижался: в 2016 году Гамиль Нур (вместе с диджеем и певицей, а также Дедом Морозом и Снегурочкой), готовый провести корпоратив как на русском, так и на татарском языке, стоил 20 тыс. рублей, в 2017 году — 15 тыс. рублей, в декабре 2018 года «минимальный набор» мог обойтись уже в 10 тыс. рублей. В 2019 году, ведущий, пропагандирующий на корпоративах, как и Салават и Гузэлем Миннехановы, трезвый «новогодний» образ жизни, решил все-таки вернуться к гонорару двухлетней давности — 15 тыс. рублей. Нур уверял пару лет назад, что «алкоголизм уже вышел из моды». В 2019 году он традиционно развлекал гостей в мечети «Ярдэм» во время Рамадана и провел вечер на круглом столе «Штаба татар Москвы».

Цены на услуги ведущих новогодних корпоративов, 2019 год

№ Имя Корпоратив, 30 чел. - 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Язык ведения Условия работы в 2019 г. Условия работы ранее 1 Дмитрий Нагиев





70 000 Евро

ведущий+диджей

2 Екатерина Скулкина 850000 от 15 000$ от 15 000$ от 1200 000 + 8% налоги русский ведущая с вокалом ведущая с вокалом 3 Данир Сабиров 80000-110000 120000-130000 130000 (выходные) в будни немного дешевле, на 10к 200.000 татарский, русский 5-6 часов. DJ, баянист, саксофон, танцор, певица ведущий с вокалом, баянист, диджей; в случае, если требуется танцоры, проектор и пр. сумма увеличивается 4 Руслан Сабиров 30000 90000 60000 (напрямую) 80000 (через агенство) + работа звукооператора (от 15000) от 80 000 русский,татарский ведущий+диджей ведущий+диджей 5 Зульфат Зиннуров 50000 40000 50000 70.000 татарский, русский ведущий с вокалом+диджей+певица+проектор ведущий с вокалом+диджей+певица+проектор 6 Тимур Скляров 55000 45000 70000 75000 русский ведущий ведущий 7 Газинур Файзуллин 50000 45000 50000 (со звуком) 40000 только он 60 000 + 15 000 (диджей) русский, татарский ведущий+диджей ведущий+диджей 8 Минтимер Нугманов 45000-50000 45000 50000 60 000 - 65 000 русский ведущий+диджей ведущий+диджей 9 Салават Минниханов и Гузэлем 50000 60000 70000 60.000 русский, татарский ведущий с вокалом+певица+диджей, свет (строго без алкоголя) ведущий с вокалом+певица+диджей, свет (строго без алкоголя) 10 Руслан Скорпов 55000 60000 50000+15000 (диджей) 40 000 будни

50 000 выходной +

15 000 (диджей) русский ведущий+диджей ведущий+диджей 11 Евгений Маликов 50000 60000 40000+20000 (диджей) 45 000 + 15000/20000 (диджей) русский ведущий+диджей ведущий+диджей 12 Наиля Хабибуллина 60000 50000

50 000 - 75 000 русский ведущий+диджей+певец ведущий+диджей+певец+1 номер 13 Макс Проперлов 40000 50000-55000 47000 (до 24 числа), 67000 после 24 50 000 - 65 000 русский ведущий+диджей ведущий+диджей 14 Фарид Галимов 50000 45000 50000 + 10-12к за группу/диджея 50 000 +

10 000 -12 000 (диджей) русский, татарский ведущий+диджей ведущий+диджей 15 Григорий Важов 35000 40000 50000 50 000 будни

60 000 выходной русский ведущий ведущий 16 Адель Ахметзянов 35000 30000 45000 45.000 русский ведущий с вокалом+диджей ведущий с вокалом+диджей 17 Эльдар Рахимов 30000 45000 45000 45.000 русский ведущий ведущий 18 Замира Куприянова-Ражапова 30000 35000 35000-40000 45.000 русский, татарский ведущий с вокалом+диджей с вокалом+экран ведущий с вокалом+диджей с вокалом 19 Самира Латыпова 35000 25000-30000 55000 (с дорогой) 30 000 + 15 000 (диджей) русский, татарский ведущий с вокалом+диджей ведущий с вокалом+диджей 20 Галявиев Ильнар 30000 35000-40000 35000-40000 43 000 - 44 000 русский, татарский ведущий+диджей с вокалом ведущий+диджей с вокалом 21 Лейла Давлетова 25000 35000 20000 40.000 русский, татарский 2 ведущих (в т.ч.Дед Мороз и Снегурочка)+диджей ведущий 22 Рамиль Назмутдинов (Адмирал) 40000-45000 40000 40000 40.000 русский, татарский ведущий ведущий 23 Артур Шамгунов 27000-30000 30000-35000 35000 40.000 русский ведущий ведущий+диджей+певец 24 Дмитрий Моряшов 33000-37000 30000 35000 40.000 русский ведущий+диджей ведущий+диджей 25 Айнур Сулейманов 30000-33000 27000-30000 30000 40.000 русский, татарский ведущий+диджей ведущий+диджей 26 Булат Байрамов 35000 40000 35000-40000 40.000 татарский, русский ведущий+диджей ведущий 27 Ильфат Садыков





30 000 + 10 000 (диджей)

ведущий+диджей+экран

28 Виктор Рон 40000 40000 30000 + 10-15к диджей 30 000 + 10 000 (диджей) русский ведущий+диджей ведущий+диджей 29 Игорь Бурмистров 30000 40000 35000 (пт, сб) 30000 (будни) 12000диджей 30 000 + 10 000 (диджей) русский ведущий+диджей ведущий+диджей 30 Алексей Иванов ( и Мария Сычева) 30000 20000 20000 (без актеров, без звука) 25 000 + 15 000 (диджей) русский ведущий+диджей 2 ведущих с вокалом 31 Элиза Сагдиева





35 000 - 40 000

ведущий+диджей ведущий+диджей 32 Антон Королев 32000 35000 31000 37.000 русский ведущий+диджей ведущий+диджей 33 Николай Никифоров 30000 30000 30000 30 000 + 6000/7000 (диджей) русский ведущий+диджей+певец ведущий+диджей+певец 34 Ляля Наговицина 30000 30000 25000, ок 30000 за диджея 25 000 + 8000/10000 (диджей) русский ведущий+диджей+проектор ведущий+диджей+проектор 35 Раиль Нуриев 25000 27000 30000 35.000 русский, татарский ведущий+диджей с вокалом+проектор ведущий+диджей с вокалом+проектор 36 Галиэль Ниязов 25000 35000 35000 30 000 - 35000 русский, татарский ведущий с вокалом+диджей ведущий с вокалом+диджей 37 Дмитрий Логунов («Сундук Подарков») 40000 35000 45000 30 000 - 32 000 русский ведущий+диджей ведущий+диджей 38 Рамиль Закиров 30000 30000 30000 30.000 русский, татарский ведущий с вокалом+диджей ведущий с вокалом+диджей 39 Александр Васильев 22000 30000 32000 (27000 в будни, вс) 30.000 русский ведущий+диджей ведущий+диджей 40 Ильдар Абдуллин 25000 25000 35000 (30000 вс, будни) 30.000 русский, татарский немного ведущий+диджей с вокал ведущий+диджей с вокал 41 Рузаль Ахмадиевы (и или Радиф) 30000 25000 30000 30.000 русский, татарский ведущий+диджей два ведущих+диджей 42 Алексей Задорный 30000 23000 25000 30.000 русский ведущий+диджей+экран ведущий+диджей+экран 43 Айдар Садыков 29000-39000 39000 29000 25 000 - 29 000 русский, татарский ведущий+диджей; ведущий+диджей; 44 Альберт Батанин 40000 25000 20000 20 000 (4000 руб/час)

+ 6000 (диджей) русский ведущий (+ диджей за доплату) ведущий 45 Ленар Елмай 21000 25000 30000 25 000 в будни русский, татарский ведущий+диджей ведущий+диджей 46 Руслан Артемьев 30000 25000 30000 (35000 пт, сб) 25.000 русский ведущий с вокалом+диджей+проектор+призы(подарки)+саксофон ведущий с вокалом+диджей+проектор+призы(подарки) 47 Андрей Дмитриев 25000 25000 25000 (будни) 30-35000 (пт, сб) 25.000 русский ведущий+диджей ведущий+диджей 48 Ирина Дранкова 20000-22000 25000 25000 25.000 русский ведущий с вокалом+диджей ведущий с вокалом+диджей+фотограф 49 Эльвира Цой 20000 25000 25000-30000 25.000 русский, татарский ведущая с вокалом+диджей с вокалом, саксофон, Дед Мороз ведущая с вокалом+диджей с вокалом 50 Максим Комаров 23000 20000 25000 25.000 русский ведущий с вокалом+диджей+саксофон ведущий с вокалом+диджей 51 Гелюс Хабибрахманов 20000 20000 30000 25.000 татарский, русский ведущий с вокалом+диджей с вокалом ведущий с вокалом+диджей 52 Альбина Малая 22000 15000-25000 20000 (+5000 отдельно за деда мороза и снегурочку) 23000 (+5000 отдельно за деда мороза и снегурочку) русский ведущая с вокалом+диджей+Дед Мороз ведущая с вокалом+диджей+Дед Мороз 53 Рамис Садрутдинов 35000 25000 35000 20.000 русский, татарский ведущий+диджей ведущий+диджей+администратор+фотозона 54 Гульнара Баязитова 20000 25000 20000 20.000 татарский, русский ведущая с вокалом+диджей ведущая с вокалом+диджей 55 Эвелина Абдуллина 20000 20000 20000 20 000 (4000 руб/час) русский, татарский ведущая с вокалом+диджей ведущая+диджей+певец 56 Гамиль Нур 20000 15000 10000-15000 15.000 русский, татарский ведущий+диджей+певица+Дед Мороз со Снегурочкой ведущий+диджей+певица 57 Алия Файзрахманова





15.000 русский, татарский ведущий+диджей+вокал

58 Фанис Раисович Галиуллин 30000 35000 Договорное, зависит от программы, индивидуально индивидуально русский, татарский

ведущий+диджей+2 номера 59 Резеда Ганиуллина 25000 25000 30000 н/д русский, татарский

ведущая с вокалом+диджей 60 Искандер Вахитов 40000-45000 60000 не ведет корпоративы не ведет корпоративы русский

ведущий+диджей 61 Тимур Рагга 40000 60000 50000 (75000 за дуэт) не ведет корпоративы русский

2 ведущих+диджей 62 Дмитрий Дрозд и Ксения Таннер 50000-55000 50000 50000 без диджея (из Москвы еще дорога) в Казани не проводят русский

ведущий+диджей 63 Татьяна Рязанова 22000 15000 16000-20000 в этом году нет русский

ведущий с вокалом+диджей 64 Андрей Разгуляев 25000 20000 25000 в этом году нет русский

ведущий+диджей 65 Мария Кучера 22000 21000-25000 25000 в этом году нет русский

ведущий+диджей+дискотека 66 Раниль Нуриев 50000 27000 временно не работает не ведет корпоративы татарский, русский

ведущий 67 Айрат Загриев 50000 40000 60000 н/д русский ведущий+диджей, строго без алкоголя ведущий+диджей, строго без алкоголя 68 Руслан Шарафутдинов 50000 50000 50000 н/д русский, татарский

ведущий+диджей 69 Ильдус Закиров 20000 25000-27000 25000-30000 н/д русский, татарский

ведущий+диджей 70 Ассоль Мухаметзянова





н/д







«Может с десяток у нас есть модных и топовых профессиональных ведущих, они и поднимают цены»

Андрей Шумарин генеральный продюсер «Татконцерт.ру» Наверное, те ведущие, которые подняли гонорары, поступили в соответствии с рыночными тенденциями, на них, получается, есть спрос. Кто-то растет в цене, кто-то падает, все очень просто — законы рынка. Есть ли сегодня дефицит именно хороших ведущих в Казани, Татарстане? Честно сказать, да, наверное, есть. Наши ведущие какие-то, что ли, немножко однотипные, в одной конверсии работают, чего-то необычного и яркого не вижу. В целом, может, с десяток у нас есть модных и топовых профессиональных ведущих, они и поднимают цены. Крупные компании Татарстана, Казани могут приглашать и дорогих московских ведущих, только они это стараются не афишировать. Самые крупные корпоративы у нас за семью печатями проходят. Но тот же Нагиев, на мой взгляд, не самый лучший ведущий, на самом деле. Платят скорее не за него, а за его «фейс». Он может напортачить на мероприятии, я бы его одного не поставил — к нему всегда нужно ставить местного соведущего.

Бейтимир Асенов генеральный промоутер клуба Legend Рост гонораров, мне кажется, зависит индивидуально от каждого. Если ведущий востребован, тогда и ценник его растет. Хотя в целом соглашусь: рынок сегодня подрос чуть-чуть, и зарплаты выросли. Если же говорить о качестве наших казанских ведущих, то весь вопрос в задачах, которые перед ними можно поставить. Есть MC, есть просто ведущие. Ведущих как именно профессиональных ведущих мероприятий, их, по-моему, у нас достаточно. Но грамотных MC, которые могут работать с публикой ночью и делать хорошие «проливы» в баре — их, к сожалению, очень мало. Что касается московских ведущих, говорят, что очень хорошо ведут мероприятия Николай Басков и Иван Ургант. Из наших местных я бы выделил как хороших ведущих Григория Важова и Махмуда Аракаева. Их я могу спокойно порекомендовать своим знакомым.

Григорий Важов профессиональный ведущий праздников, корпоративов Я могу по пальцам одной руки насчитать ведущих, которые получают 60 тысяч за проведение одного корпоратива, мне кажется, средняя сумма все-таки ниже. Потому что не так много ведущих работает в этом диапазоне. Да, конечно, есть татарские звезды, которые берут и по 150, и по 200 тысяч, но у них не каждый день расписан, и они влияют на статистическую погрешность. В основном средний чек у ведущих если собрать — в районе 35 тысяч не больше. Есть те, кто берут больший диапазон, но их единицы. Например, я на 26, 27 декабря смело получил свыше 100 тысяч за вечер. Это самые востребованные даты, на эти даты назначили корпоративы все крупные татарстанские компании. Грубо говоря, там даже драка идет за достойного ведущего, который имеет достаточно хороший опыт работы на рынке и при этом не будет занудным, будет адекватен. Да, в целом за год произошел рост цен — где-то плюс 10 процентов, но я это связываю с тем, что уровень инфляции вырос, и вообще все подорожало: ЖКХ, товары, услуги. Но цены ведущих выросли именно по новогодним корпоративам. Если взять обычные вечера, то стоимость этих услуг не менялась, потому что покупательская способность людей не такая высокая. Правда, нас заказывают в основном крупные компании и корпорации, мы работаем условно не только на частном рынке, но и на рынке корпораций, то есть где платят компании. Компании в состоянии оплатить гонорары, как правило, это крупные игроки рынка, которые занимают достаточно большую долю, им очень важно донести через субъективный маркетинг свои товары и услуги, поэтому здесь в этих вопросах они особо не торгуются. Если брать частный сектор, то среднего чека здесь в принципе нет: он либо низкий, либо люди с достатком не всегда хотят проводить праздники по той простой причине, что «ой, лучше я буду скромно отмечать», несмотря на то что у них деньги есть, просто чтобы не выпячивать свое состояние. Как правило, обращаются госслужащие, а что касается крупных предпринимателей, они по большей части отказываются от проведения каких-либо мероприятий. Говорят: «Лучше мы съездим и отдохнем, нежели будем гулять на широкую ногу». На рынке московских ведущих цены начинаются от 150 тысяч. Из Питера тоже, например, приезжал ведущий, работал за 300 тысяч, не скажу что его уровень сильно отличается от уровня казанских ведущих, ничем не отличается, но у них там завышены цены. Может, просто потому, что в Москве и Питере совершенно другое финансовое поле, а у нас не могут себе этого позволить, средний чек будет все-таки ниже. Потому что за последние 5 лет в связи с экономической ситуацией все подались в ведущие, считают, что это достаточно простой выход на рынок.Ты особо не тратишься, делаешь какой-то интересный контент в социальных сетях, сразу тебя начнут брать. Но это не так. Этой профессии тоже нужно обучаться, и условно хороших топовых ведущих, которые умеют работать на публику и могут сочетать не только частные мероприятия, но и корпоративные, и, условно, вести формальные и даже протокольные мероприятия — не так уж и много.

