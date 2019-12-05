Ляля Кудерметова: «Россельхозбанк уделяет особое внимание финансированию сезонных работ»

Директор Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова рассказала о финансировании посевной-2020 и кредитовании АПК региона

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк»

Ляля Ринатовна, доля Россельхозбанка традиционно высока, ведь РСХБ — это профильный банк для предприятий АПК. Какие предварительные итоги работы в 2019 году можно подвести?

— Наша главная цель — обеспечить аграриев региона необходимыми средствами на посевную и уборку урожая. Традиционно Россельхозбанк в Татарстане является лидером по финансированию сезонных работ, в том числе и в рамках льготной программы кредитования — доля Филиала на региональном рынке в сегменте льготного кредитования сезонных работ составляет 56%. В 2019 году Татарстанский филиал РСХБ предоставил аграриям 9,8 млрд рублей, значительная часть средств направлена аграриям в том числе в рамках льготного кредитования — 8,2 млрд рублей. Сумма кредитов, направленных филиалом Банка на проведение сезонных работ в регионе, на 1 декабря 2019 года составила 8,3 млрд рублей. Россельхозбанк активно кредитует малый бизнес на селе — доля Татарстанского филиала составляет 67% на региональном рынке кредитования крестьянско-фермерских хозяйств.

Почему Россельхозбанк делает акцент на кредитовании сезонных работ?

— Повышение качества сезонных работ и высокий урожай создают основу стабильного развития отрасли и укрепления экспортного потенциала. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых.

Все эти инструменты в совокупности позволяют аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования.

Ляля Ринатовна, какие виды обеспечения кредита применяет Россельхозбанк?

— В своей практике Россельхозбанк использует все виды обеспечения, предусмотренные действующим законодательством, в том числе залог недвижимого и движимого имущества, банковскую гарантию, гарантию Корпорации МСП, поручительство Гарантийного фонда Республики Татарстан, государственную гарантию субъекта Российской Федерации или гарантию муниципального образования.

Несмотря на достаточно высокие риски, Банк также принимает в залог продукцию будущего урожая, имущество, обремененное правом залога Банка (последующий залог), и земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения и берет такие залоги в качестве основного.

Кроме того, если говорить об инвестиционных кредитах, то существует ряд продуктов, предусматривающих приобретение имущества за счет кредитных средств под их же залог, без предоставления дополнительного обеспечения. Это приобретение племенного скота, техники и оборудования.

Россельхозбанк в рамках программы по льготному кредитованию крестьянских (фермерских) хозяйств — членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) предлагает кредит на упрощенных условиях. В чем они заключаются?

— Упрощенные условия программы позволяют оформить кредит фермерам на срок до 12 месяцев — членам АККОР на сумму до 5 миллионов рублей по льготной ставке в 4,5 процента годовых. Для участия требуется ходатайство АККОР — крупнейшей общественной организации, объединяющей фермерские хозяйства РФ.

Какие есть специальные предложения для предприятий АПК?

— Для производителей и переработчиков сельхозпродукции банк внедрил новый продукт — «Микро АПК», предназначенный для юридических лиц на проведение сезонных работ и пополнение оборотных средств. Решение об открытии кредитной линии принимается от трех рабочих дней и на основании минимального пакета документов. Индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут взять средства до 5 миллионов рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5 процентов годовых. По условиям банковского продукта клиентам необходимо иметь открытый расчетный счет в Банке.

В отдельных случаях структурирование кредитной сделки осуществляется на индивидуальных условиях и в соответствии с нормативными документами банка.

Напомню, что Россельхозбанк первым подписал соглашение с Минсельхозом РФ о реализации программы повышения конкурентоспособности, предусматривающее льготное кредитование сельхозпроизводителей в рамках постановления правительства РФ от 26.04.2019 №512. Новый механизм предоставления субсидий направлен на повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличение ее объема за счет создания новой товарной массы. Кредитная политика РСХБ выстраивается в соответствии с государственной задачей.

Какие задачи ставите на 2020 год?

— Наша основная задача в 2020 году — предоставить аграриям необходимый объем доступных кредитных ресурсов, увеличить кредитование предприятий АПК с помощью инструментов государственной поддержки и собственных кредитных программ Банка.

АО «Россельхозбанк»