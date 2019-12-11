Григорий Мастридер, «Книжный чел»: «Нужен не любой альтруизм, а эффективный»

Известный российский блогер о том, как правильно помогать людям

Что такое эффективный альтруизм? Почему альтруисты учат, что жертвовать нужно в пользу беднейших и обездоленных? Как сделать так, чтобы благотворительность работала и почему это нужное дело, на публичной конференции в формате TEDx — «Слишком большие данные» в Иннополисе рассказал автор YouTube-канала «Книжный чел», Telegram-каналов «Мастриды», «Маствотч» и подкаста «Терминальное чтиво» Григорий Мастридер. Человек, который не только популяризирует эффективный альтруизм, но и сам жертвует деньги в эффективные благотворительные фонды. Выступление спикера — в материале «Реального времени».

Благотворительность с нулевым эффектом

Всем привет! Представьте, что вы решили пожертвовать сто долларов на благотворительность. И вы составили шорт-лист возможных адресатов вашей помощи. Первый вариант — это направить деньги в фонд, который помогает больным с онкозаболеванием. Второй вариант — направить деньги в НКО, которая организовывает центры раздачи питания голодным людям в Африке. Третий вариант — дать эти деньги попрошайке в метро. Четвертый вариант — направить деньги в фонд, который закупает антимоскитные сетки для бедных семей в странах третьего мира. Пятый вариант — купить красный iPhone, процент выручки от продаж которого идет в Красный Крест. И шестой вариант — дать деньги незнакомому человеку на операцию по объявлению в социальных сетях. Какой вариант выберете вы?

Исследование показывает, что некоторые из этих вариантов не принесут никакой пользы или даже принесут вред. При этом в списке есть один безусловный фаворит, каждый рубль от пожертвования которого принесет в десятки раз больше выхлопа, чем пожертвования адресату из любого пункта из этого списка. Спойлер: этот фаворит пункт четыре — фонд, который закупает антимоскитные сетки для бедных семей в странах третьего мира. За три доллара этот фонд покупает антимоскитную сетку, которая спасает одну семью в Африке от малярии на долгие месяцы. При этом малярия — это потенциально смертельное заболевание, от которого каждый год до сих пор гибнут миллионы.

Когда я был маленьким, я регулярно подавал попрошайкам, нищим на улице, когда у меня были карманные деньги. Потом мне объяснили, что не стоит так делать, потому что это не просто благотворительность с нулевым эффектом, это благотворительность с отрицательным результатом. Как правило их крышуют преступные группировки, и ты, по сути, финансируешь бандитизм. Я перестал давать деньги попрошайкам. Но потом мне захотелось подробнее изучить этот вопрос: куда стоит давать деньги, чтобы делать добро. После долгих поисков я узнал о философии эффективного альтруизма. Если коротко: эффективный альтруизм — это философия о том, как нужно применять методы рационального мышления к тому, как ты делаешь добро, как ты жертвуешь деньги на благотворительность. Эффективный альтруизм учит нас максимизировать коэффициент полезного действия каждого вложенного в благотворительность рубля. Я сейчас в России крупнейший блогер, который рассказывает про эффективный альтруизм, и сам жертвую деньги в эффективные фонды. Я расскажу, как это работает и почему это нужное дело.

Когда я был маленьким, я регулярно подавал попрошайкам, нищим на улице, когда у меня были карманные деньги. Потом мне объяснили, что не стоит так делать, потому что это не просто благотворительность с нулевым эффектом, это благотворительность с отрицательным результатом

«Не слишком много денег в мире тратится на благотворительность»

Приведу пример. В Америке можно купить собаку-поводыря за 48 тысяч долларов. Это большие деньги, но эта собака будет хорошим надежным помощником одному слепому человеку. Но есть альтернатива. И эти 48 тысяч долларов можно направить на то, чтобы сделать операцию и вылечить трихиаз. Это такое заболевание, которое ведет к полной или частичной слепоте. Сделать такую операцию можно 1 200 людям в какой-нибудь бедной стране. При этом вероятность успеха такой операции 80%. По сути, за 48 тысяч долларов можно вылечить от слепоты около 1 000 человек. Есть два варианта — помочь одному человеку или многим людям. Эффективные альтруисты говорят, что естественно в таком случае нужно выбирать второй вариант. Помогать за те же деньги большему числу людей. К сожалению, тут всегда есть дилемма. Мы не можем помочь всем, не слишком много денег в мире тратится на благотворительность, поэтому мы должны выбирать, кому помочь. Поэтому нужно максимизировать каждый вложенный доллар или рубль. При этом есть и вредные благотворительные программы. Зачастую они начинаются с благими намерениями. Благородные люди приходят, чтобы помочь решить проблему. Но иногда это приводит к отрицательному результату. Приведу несколько примеров.

Первый пример, наверное, всем знакомый, когда люди ездят на Новый год и дарят подарки детям из детских домов. Возьмем гипотетическую ситуацию, что дети получили одинаковые подарки, никто никого не избил и не забрал подарок. Администрация детского дома не коррумпирована и не забрала себе ценные подарки. Никто эти подарки не выменял на пиво и сигареты. Даже в этом идеальном гипотетическом сценарии все равно не стоит ездить на Новый год к детям в детдома и дарить подарки, потому что, по статистике, в среднем человек, который живет в детском доме, посещает новогодние праздники и получает в среднем 19 подарков. Его так задаривают каждый год. Воспитывают в нем, что на него постоянно будет сыпаться что-то с небес, иждивение такое. А потом в 18 лет его выкидывают за порог и говорят: «Ты здоровый детина, давай сам как-нибудь». Так вырастает человек, не приспособленный к жизни. Это благотворительность с отрицательным эффектом.

Второй пример. Десятки миллионов долларов пожертвовали, казалось бы, на хорошую и интересную затею. В Африке, где мало питьевой воды, ставят карусели, дети на них катаются. К карусели подключен насос, который выкачивает питьевую воду из-под земли. Соответственно решается проблема питьевой воды. Но, к сожалению, так получилось, что дети устают кататься на этих каруселях. Они забрасывают эту забаву через несколько дней. Карусели дальше ржавеют. И в итоге даже затраты на установку карусели не окупаются. Эффективнее было бы купить воду, меньше было бы убытков.

Мы не можем помочь всем, не слишком много денег в мире тратится на благотворительность, поэтому мы должны выбирать, кому помочь. Поэтому нужно максимизировать каждый вложенный доллар или рубль

Третий пример. В Америке есть социальная программа, когда потенциальных малолетних преступников водят в тюрьмы и показывают им, кем они могут стать, если будут продолжать хулиганить. Показывают страшных уголовников, которые зубы на них скалят, пугают их. В итоге получается так, что эти дети с большей вероятностью становятся сами преступниками в будущем. Это может быть контринтуитивно. Но каждый доллар, потраченный на такую программу, генерирует потерю 203 долларов.

Жертвовать нужно беднейшим

У нас сейчас информационный передоз, очень много информации, какие-то разные сборы, благотворительность, разные фонды. Сложно понять, куда все-таки вложить деньги. Эффективные альтруисты создают специальные каталоги фондов и отбирают эффективные фонды, где публикуется прозрачная отчетность. Самый популярный агрегатор таких фондов — это GiveWell. Там есть топ фондов, которые точно эффективные, которые за небольшие деньги спасают человеческие жизни. Вот несколько примеров.

Первый фонд — по борьбе с малярией, второй фонд помогает детям в развивающихся странах избавиться от паразитов. К сожалению, очень многие дети там страдают от этого потому, что у них нет элементарной медицины. Дешевые лекарства можно купить, дать детям, они избавятся от паразитов. Они начнут лучше питаться, они перестанут прогуливать школу из-за медицинских проблем, связанных с паразитами, и буквально за копейки можно изменить жизнь человека к лучшему, чтобы он получил образование и потом избавился от бедности.

Третий фонд дает деньги напрямую беднейшим семьям в Кении и Уганде. Казалось бы, вы скажете, они тоже дармоедов воспитывают. Может быть, эти люди просто пропьют эти деньги, потратят на какую-нибудь ненужную ерунду. Но нет. В данном случае исследования показывают, что, когда ты напрямую даешь деньги, семьи чаще всего их тратят на улучшение жилищных условий, медицину, получение образования. Но возникает вопрос: сейчас речь шла про зарубежные фонды, а где русские фонды? Почему ты не назвал российские фонды? Я сам патриот и выступаю за то, чтобы поддерживать в России классные проекты. Но есть одно «но».

Это может быть контринтуитивно, но если вы хотите жертвовать для спасения жизней, а не на политические цели, то эффективные альтруисты учат, что жертвовать нужно в пользу беднейших, самых обездоленных

Представьте человека, который голый на улице сидит и мерзнет. Вы дадите ему свитер. Это ему поможет, он согреется. Вы реально измените ему жизнь. Есть второй человек, который бедный. У него есть какой-то потрепанный свитер, куртка. Тоже сидит на улице. Если вы ему дадите свитер, он тоже вам скажет спасибо, свитер ему тоже поможет, но в меньшей степени, потому что он не такой обездоленный, как первый человек. Более того, возьмем случай, когда вы даете первому человеку свитер, который будет стоить в десять раз меньше, чем свитер для второго человеко. Потому что цены в беднейших странах ниже, чем в России. Поэтому даже самые эффективные российские фонды спасают на один потраченный рубль в десятки раз меньше жизней, чем фонды, которые спасают жизни в развивающихся странах. Это может быть контринтуитивно, но если вы хотите жертвовать для спасения жизней, а не на политические цели, то эффективные альтруисты учат, что жертвовать нужно в пользу беднейших, самых обездоленных. При этом я прекрасно понимаю, что есть люди, которые считают: «Для меня жизнь россиянина намного ценнее, чем жизнь человека в другой стране, поэтому я помогаю только российским фондам». Я не осуждаю такую позицию. Просто я бы советовал таким людям инвестировать в эффективные фонды, которые действуют в России. В России есть тоже агрегаторы таких фондов, которые эффективно достигают этой цели. Например, это фонд «Нужна помощь».

На благотворительность тратят миллиарды, но никакого эффекта нет

Перейдем к самым дискуссионным вопросам. Я публикую посты или видео про эффективный альтруизм, и мне часто пишут одни и те же пункты с критикой. Говорят, что тратят миллиарды на благотворительность каждый год, но никакого эффекта. Мир только хуже становится: нищета, болезни. Это первый контраргумент. Второй аргумент, что от одного маленького пожертвования ничего не изменится. Люди жертвуют просто для того, чтобы снять груз со своей совести. Но мир от этого не изменится. Третий аргумент — то, что вы даете деньги бедным странам, там вызовет перенаселение и в итоге будет много проблем из-за этого. Четвертый аргумент — то, что деньги просто украдут разные фонды. Пятый аргумент — то, что благотворительность — это игла, на которую богатые страны подсаживают бедные страны. Разберу коротко все эти мифы об эффективном альтруизме.

Первый аргумент — тратят миллиарды во всем мире, но эффекта нет. К сожалению, люди просто не знают статистику. Возьмем, например, заболевание оспу, которая раньше уносила сотни миллионов жизней. Полностью победили оспу за последние десятилетия благодаря усилиям разных международных некоммерческих организаций, куда как раз люди жертвовали деньги. Возьмем детскую смертность. С 1990 года детская смертность во всем мире сократилась в два раза. Отчасти из-за того, что научно-технический прогресс, медицина лучше стала.

Вернемся к остальным мифам — о том, что мое пожертвование ничего не изменит. Мне нравится аргумент, который приводит Питер Сингер, великий философ современности, один из основателей движения эффективного альтруизма. Он говорит: «Представьте, вы идете на работу в костюме и видите, что в пруду тонет ребенок, кричит и зовет на помощь. Броситесь ли вы в пруд спасать этого ребенка в своем костюме, понимая, что вы его запачкаете?» Большинство людей отвечают: «Да, конечно, брошусь». Но тем не менее многие из этих людей каждый день проходят мимо таких тонущих детей, не жертвуя в благотворительные фонды. Просто они где-то далеко, не под носом в пруду, а где-то в Африке погибают. Соответственно, каждое маленькое пожертвование может спасти такого ребенка.

Даже благие намерения могут привести к катастрофе. Нужно делать все с умом, как учит нас эффективный альтруизм. И тогда с каждым годом мир будет становиться лучше, меньше людей будут умирать от причин, которые можно было предотвратить

Следующий пункт про перенаселение. Люди, которые говорят, что в беднейших странах будет перенаселение из-за благотворительности, но они просто не знают статистику, потому что есть такое понятие «демографический переход» в любой стране — когда растет уровень жизни, рождаемость сокращается. Это мы видим на примере всех стран, которые раньше были бедными, сейчас становятся богаче. Перенаселение в таких масштабах, которые нам описывают, нам не грозит. Конечно, число людей будет постепенно расти на нашей планете, но и будут расти технологии.

Последние два аргумента — то, что деньги украдут. Ну жертвуйте вы в эффективные фонды, которые проверены, которые названы на сайтах эффективных альтруистов. Тогда эти деньги не украдут, потому что эти фонды публикуют отчетность.

И аргумент о том, что благотворительность — это игла, на которую подсаживают богатые страны бедные страны. Действительно, были случаи в истории, когда в Африку привозили продовольствие бесплатно и местные фермеры в результате банкротились, потому что есть бесплатная еда, зачем покупать ее у местных фермеров. Именно поэтому нужно выбирать фонды проверенные, потому что иногда даже с благими намерениями такие благотворительные программы могут привести к плачевным результатам.

Напоследок скажу: нам нужен не любой альтруизм, а именно эффективный. Думаю, я подробно описал, почему даже когда вы хотите сделать добро, у вас это может не получиться. Либо нулевой результат, либо даже отрицательный. Даже благие намерения могут привести к катастрофе. Нужно делать все с умом, как учит нас эффективный альтруизм. И тогда с каждым годом мир будет становиться лучше, меньше людей будут умирать от причин, которые можно было предотвратить. И вы сами будете счастливее. Многочисленные исследования показывают, что люди, которые инвестируют в благотворительные программы, в среднем намного более счастливы, чем такие же люди, которые не инвестируют.

Наконец, если вы хотите помочь, вы можете жертвовать несколько процентов от своего дохода. Для вас это не будет чувствительно, но это приведет к большим результатам. А если это начнет делать больше людей, то мы за считанные годы победим и мировую бедность, и большинство болезней. И мир станет таким, который нам не стыдно будет оставить своим потомкам.