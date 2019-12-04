Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке и потребительскому кредитованию

Россельхозбанк улучшил условия потребительского и ипотечного кредитования и рефинансирования ипотеки

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк»

О новых условиях банковских решений одного из крупнейших банков страны мы беседуем с директором татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Лялей Кудерметовой.

— Ляля Ринатовна, Россельхозбанк является одним из лидеров рынка ипотечного кредитования, в том числе и благодаря постоянному снижению ставок. Насколько снизились ставки в этот раз?



— Действительно, Россельхозбанк в очередной раз снизил ставки по программе ипотечного кредитования. Размер снижения составил до 1%. Более того, для клиентов банка действуют акции по ипотеке.

Например, в рамках акции «Мечты сбываются» теперь возможно оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 8,2% годовых c первоначальным взносом 20% и более, сумма кредита — 60 млн руб. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей. Срок кредитования — до 30 лет. Акция действует до 31 января 2020 года включительно.

Приобрести жилой дом с земельным участком или просто земельный участок можно также в рамках акции «Дом мечты». Заемщики могут оформить ипотечный кредит по специальной ставке от 9,3% годовых на срок до 11,0%, сумма кредита — 25 лет. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала. Срок действия акции до 31 января 2020 года включительно.

Если есть желание снизить ставку по уже действующему ипотечному кредиту, то специально для таких заемщиков действует акция по рефинансированию ипотечных кредитов «Не переплачивай». По условиям акции рефинансировать можно кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынке, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка. Сумма кредита — до 20 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет, процентная ставка — от 8,25% годовых.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк»

Россельхозбанк в очередной раз снизил ставки по программе ипотечного кредитования. Размер снижения составил до 1%. Более того, для клиентов банка действуют акции по ипотеке

— Россельхозбанк стремится предоставить привлекательные условия для заемщиков по потребительскому кредитованию. В этом сегменте кредитования также демонстрируется тренд на снижение ставок?

— Да, по ряду программ снижение составило 2 процентных пункта. Теперь можно получить кредит без обеспечения на любые цели на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет по ставке от 9,5% годовых в зависимости от суммы, срока кредита и категории клиента.

В рамках акции «Новогодняя», запущенной 2 декабря 2019 года и действующей до 1 марта 2020 года, зарплатные и «надежные» клиенты РСХБ, а также работники бюджетных организаций могут получить кредит на любые цели по ставке 8,5%* годовых, остальные клиенты — по ставке 11,5%* годовых. Минимальная сумма кредита составляет 30 000 рублей, максимальная — 3 миллиона рублей, срок кредита — до 7 лет.

Также снижены ставки по пенсионным кредитам до 9,5% годовых. На этих условиях пенсионеры в возрасте до 75 лет включительно могут получить кредит на неотложные нужды. Кредит можно оформить сроком до 7 лет, максимальная сумма кредита — 1 500 000 рублей.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов банка на официальном сайте банка в сети Интернет, а также через интернет-банк или мобильный банк клиента.

— Ляля Ринатовна, в конце года традиционно действуют сезонные предложения по вкладам. Что Россельхозбанк может предложить населению для размещения средств?

— В Россельхозбанке в рамках акции «Зафиксируй свой доход», которая действует до 31.12.2019 включительно, мы предлагаем оформить вклад с повышенной процентной ставкой 7% годовых при открытии вклада «Доходный» в рублях сроком 1095 дней с выплатой процентов в конце срока.

При оформлении вкладов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный» через дистанционные каналы обслуживания (далее — ДКО) действуют повышенные процентные ставки. По безопциональному вкладу «Доходный», оформленному через ДКО, максимальная процентная ставка составляет 6,7% годовых, минимальная сумма вклада составляет 3000 рублей, максимальная сумма не ограничена, срок действия вклада — от 1 месяца до 4 лет.

Накопительный счет позволяет свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход в размере до 5% годовых в рублях. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств (не менее 100 рублей), находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день. Минимальный остаток не установлен, приходные и расходные операции по счету осуществляются без ограничений по сроку и сумме. Срок действия, а также минимальная и максимальная сумма накопительного счета не ограничены. Открыть накопительный счет можно как в отделении банка, так и дистанционно в интернет-банке или мобильном банке.

Фото status-media.com

Заявку на кредит можно подать без посещения офисов банка на официальном сайте банка в сети Интернет, а также через интернет-банк или мобильный банк клиента

— Какой объем вкладов населения на сегодня в Татарстанском региональном филиале?

— Объем депозитов населения достиг 18 млрд рублей. Данный показатель демонстрирует значительный прирост с начала года — на 13%, или на 2 млрд рублей. Также на 11%, или на 2 млрд рублей, увеличился объем привлеченных средств физических лиц — до 19,3 млрд рублей.

Привлекательные предложения по депозитам традиционно востребованы жителями республики. Именно поэтому мы наблюдаем устойчивую положительную динамику увеличения портфеля депозитов физических лиц, что говорит о высоком уровне доверия к Банку со стороны жителей региона.

* при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы.