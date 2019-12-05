Ломали Шидаев: «Историю нужно делать правильно, а писать — достоверно»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени», часть 8-я
Ломали Шидаев родился 29 января 1989 года в городе Шали. В 2006 году окончил школу и поступил в Грозненский государственный нефтяной институт имени академика М.Д. Миллионщикова. Завершив обучение в ГГНТУ с красным дипломом, с 2011 года работает преподавателем и научным сотрудником в родном вузе. На сегодняшний день Ломали Шидаев — автор более 15 научных публикаций. После участия в конкурсе «Лидеры России» совмещает научно-педагогическую и административную деятельность, также он слушатель программы для высшего управленческого звена EMBA Кингстон/РАНХиГС, эксперт Общероссийского народного фронта и член клуба управленцев «Эльбрус». В рамках спецпроекта «Реального времени» он рассказал о своих жизненных ориентирах и том, какой вопрос хотел бы задать мэру родного города.
Ломали Шидаев, 30 лет, замдиректора Института цифровой экономики и технологического предпринимательства Грозненского государственного нефтяного института имени академика М.Д. Миллионщикова. Финалист конкурса «Лидеры России» сезона 2017—2018 года. На конкурсе представлял Чеченскую Республику, город Грозный.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Я бы не стал ее переписывать. Мы снова и снова натыкаемся на одни и те же грабли только из-за того, что желание переписать историю периодически возникает у сильных мира сего. Историю нужно ДЕЛАТЬ правильно, а писать ДОСТОВЕРНО! Только тогда из нее можно извлечь полезные уроки на будущее.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Личный пример, исключение обмана, девять раз «пряник» и только один раз «кнут».
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Любой, не противоречащий принципам гуманизма и справедливости. Во всем должен быть здравый смысл.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Безусловно, участие в конкурсе «Лидеры России». Это уникальный конкурс, шлейф которого тянется долго. Я переосмыслил многие вещи в жизни.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Примером для каждого правоверного мусульманина во всем является Пророк Мухаммад (с.а.с.). Его жизнь — неисчерпаемый источник мудрости. Если говорить о конкретных примерах современной истории, то это Конституционный референдум 2003 года в Чеченской Республике, инициированный Ахмат-Хаджи Кадыровым.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Ни при каких! Только в обществе, где благо каждого человека возведено в абсолют, возможно достижение общественного блага. Если возникла такая дилемма, значит проблема глубже, и решать ее надо на другом уровне.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— Первая «книга» — справедливость, вторая «книга» — осознанность, третья «книга» — ответственность, четвертая «книга» — терпение, пятая «книга» — опыт.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Каким Вы видите город через 50 лет?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Могу одним словом: МИР.
- Что такое истина для вас?
— То, что уничтожает ложь.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина Кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на четыре дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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Интересная интерпретация