Ломали Шидаев: «Историю нужно делать правильно, а писать — достоверно»

Ломали Шидаев родился 29 января 1989 года в городе Шали. В 2006 году окончил школу и поступил в Грозненский государственный нефтяной институт имени академика М.Д. Миллионщикова. Завершив обучение в ГГНТУ с красным дипломом, с 2011 года работает преподавателем и научным сотрудником в родном вузе. На сегодняшний день Ломали Шидаев — автор более 15 научных публикаций. После участия в конкурсе «Лидеры России» совмещает научно-педагогическую и административную деятельность, также он слушатель программы для высшего управленческого звена EMBA Кингстон/РАНХиГС, эксперт Общероссийского народного фронта и член клуба управленцев «Эльбрус». В рамках спецпроекта «Реального времени» он рассказал о своих жизненных ориентирах и том, какой вопрос хотел бы задать мэру родного города.

Ломали Шидаев, 30 лет, замдиректора Института цифровой экономики и технологического предпринимательства Грозненского государственного нефтяного института имени академика М.Д. Миллионщикова. Финалист конкурса «Лидеры России» сезона 2017—2018 года. На конкурсе представлял Чеченскую Республику, город Грозный.

Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной

Подготовила Ольга Голыжбина

Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.



По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина Кабинета министров и губернаторского корпуса России.



На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.



С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на четыре дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.