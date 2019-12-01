Видео недели: «Яндекс.Траур», йети в Башкирии и японские депутаты в касках

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Гроб в «Яндекс.Драйве»

В Казани очевидцы засняли необычную картину: гроб из морга забирает не катафалк, а каршеринговый микроавтобус «Яндекс.Драйв». Видео, записанное у горбольницы №15, быстро разлетелось по соцсетям.

Язвительные комментаторы предложили российскому интернет-гиганту названия для нового «сервиса»: «Яндекс.Траур», «Сыграть в Яндекс», «Яндекс.Кладбище» и даже «Яндекс.Хоронилище».

Башкирский снежный человек

В Башкирии семья наткнулась на дороге на существо, которое было принято за снежного человека. «Йети» удалось снять на телефон, правда, изображение слишком низкого качества. Тем не менее, в Уфу прибыли энтузиасты, называющие себя учеными, которые намерены доказать, что это действительно был снежный человек.

Депутаты в касках



В японском парламенте всех депутатов обязали надеть специальные шлемы из-за угрозы землетрясения. Пластиковые средства защиты многим напомнили элементы самурайской амуниции.

Новые «Громкие рыбы»

Казанский проект «Громкие рыбы» записал новый ролик. На этот раз ребята придумали рекламное видео выставки «Безопасность и охрана труда».

«Время экологии, время безопасности, защиты от внешнего мира. Пора добавить немножко средств индивидуальной защиты в свой гардероб», — говорится в описании к видео.

Новая школа футбола

Мальчишки с нового спортивного YouTube-канала «7-17» записали видео для голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме. В нем ребята указали на ошибки вратаря в игре с «Ювентусом» и дали ему пару советов.

Драка дворников

Тем временем в Москве из-за футбола подрались дворники. Массовую потасовку зафиксировали камеры наблюдения.

По данным полиции, работники ГБУ «Жилищник» повздорили из-за игры в футбол и взялись за решение конфликта с помощью лопат и ломов.

Ловкость призрачных рук

Филиппинская блогерка Тори Парено запустила новый челлендж, основанный на оптической иллюзии. Трюк с рукой, проходящей сквозь другую руку, попытались повторить многие пользователи соцсетей. Видео начало распространяться из TikTok, но вскоре захватило и другие площадки.

Миссия «Зеленый свод»

В Дрездене преступники ограбили сокровищницу «Зеленый свод». Похищены драгоценности на миллионы долларов. Полиция опубликовала видео, на котором запечатлен момент ограбления. В реальности это выглядит прозаичнее, чем в фильмах наподобие «Миссия невыполнима».

Оренбургские танцы

Председатель правления Ремесленной палаты Оренбургской области Евгений Ларин отметился на местном экономическом форуме. Чиновник от души сплясал на сцене во время выступления «Бурановских бабушек».

Реклама от блогера

Блогер Роман Лесько решил ускорить продажу своей машины при помощи рекламы — но не простой, а в стиле промо крупных автомобильных брендов. Видео демонстрирует, что сегодня малыми силами можно сделать то, что еще недавно снималось «крупнобюджетно» и с помощью большой команды.