Тендеры Башкирии: благоустройство территории вокруг Курултая, ледовые городки Ишимбаю и сайт для «Госаптек»

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Капремонт набережной пруда в Белебее

В Белебее проведут капитальный ремонт набережной городского пруда и прилегающей к нему территории. На эти цели администрация города выделит сумму в 113 млн рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимались с 21 по 29 ноября, а аукцион состоится 3 декабря. Оплатят работы за счет субсидий бюджетов России и Башкортостана, а также за счет бюджета Белебея.

Проектно-сметная документация капремонта разработана ООО «Архитектурное бюро «Проспект». Эта компания зарегистрирована в Уфе — владельцем и директором значится Александр Сафаров. Архитектурное бюро в том числе участвовало в проектировке 100-метрового здания Idel Tower на уфимском проспекте Октября, а также ЖК «Аристократ» на улице Ленина.

От подрядчика потребуется среди прочего демонтировать существующие сооружения, устроить пешеходные дорожки, проезды и площадки, а также деревянные террасы и покрытия из цветного бетона, песчаный пляж, систему охранного телевидения, малые архитектурные формы.



В Белебее проведут капитальный ремонт набережной городского пруда и прилегающей к нему территории. Фото bashkortostan.er.ru

2. Аналоговая трансляция «БСТ» в Башкирии и Челябинской области

Государственное унитарное предприятие «Телерадиовещательная компания «Башкортостан» планирует заплатить 107,3 млн рублей за эфирную трансляцию телеканала «БСТ» на территории Башкортостана и Челябинской области. О таком аукционе стало известно 25 ноября, заявки принимаются до 11 декабря, а аукцион состоится 12 декабря. Оплатят услуги за счет средств предприятия.

Трансляция должна осуществляться посредством эфирных аналоговых передатчиков в течение всего 2020 года. Всего в списке населенных пунктов, где должна производиться трансляция, — 336 сел и городов в Башкортостане и шесть — в Челябинской области. В Башкортостане мощность передатчиков составит от 0,001 до 5 кВт, в Уфе — 2 кВт. В Челябинской области мощность передатчиков будет составлять от 0,01 (в Акбашево, Байрамгулово и Кулуево) до 0,1 кВт (в Златоусте, Ишалино и Юрюзани).



3. Уход за деревьями и дорожками около Курултая за 44 миллиона

Содержание территорий, прилегающих к Дому Республики и Дому Государственного собрания — Курултая Башкирии, будет стоить ГКУ «Хозяйственное управление» 44 млн рублей. О таком электронном аукционе стало известно 25 ноября, заявки принимаются до 4 декабря, а сам аукцион состоится 9-го числа. Оплатят работы из бюджета Башкортостана.

Содержание территорий, прилегающих к Дому Республики и Дому Государственного собрания — Курултая Башкирии будет стоить ГКУ «Хозяйственное управление» 44 млн рублей. Фото wikipedia.org

Подрядчик должен будет заниматься поливом и промывкой деревьев и кустарников, удобрять их, обрезать кроны деревьев и стричь кустарники, проводить санитарно-оздоровительные мероприятия, валить сухие деревья, ухаживать за газонами и цветниками, содержать дорожки, площадки и малые архитектурные формы.



4. Уборка уфимского вокзала за 15 миллионов

Главный железнодорожный перевозчик страны — «РЖД» — заплатит 14,5 млн рублей за услуги уборки вокзального комплекса «Уфа». Закупку объявили 22 ноября, заявки будут приниматься до 12 декабря, итоги подведут 10 января 2020 года.

Всего нужно будет убирать 5 909 кв. м технологических помещений и 5 148 кв. м служебных помещений. Стоимость уборки каждого квадратного метра составит около 40 рублей в месяц. Услуги должны оказываться в течение 33 месяцев — то есть, почти трех лет. Потребуется заниматься уборкой залов ожидания, кассовых залов, камер хранения, пассажирских залов, кабинетов руководителей и служащих, туалетов, платформ, перронов, тоннелей, пандусов и прилегающей территории.



Главный железнодорожный перевозчик страны — «РЖД» — заплатит 14,5 млн рублей за уборку вокзального комплекса «Уфа». Фото ufs-online.ru

5. Сайт для «Госаптек» за 4 миллиона

А вот ГУП «Башфармация» планирует заплатить 4,45 млн рублей за разработку сайта. О поиске исполнителя стало известно 22 ноября, заявки принимались 25 ноября, а итоги подводили 26 ноября. Победителем стала компания, предложившая разработать сайт за 4,16 млн рублей, — название этой компании, правда, обнаружить в документах не удалось.

Подрядчик должен будет разработать интернет-магазин бренда «Госаптека». Сайт должен быть интегрирован с системой 1С, будет возможно сравнение товаров, фильтрация товаров по параметрам. Разработка должна быть совершена в течение 90 календарных дней с момента подписания договора.



6. Для уроков русского и башкирского языков — 22 мультимедийных комплекса



Министерство образования Башкортостана собирается потратить 3,34 млн рублей на мультимедийные комплексы для обеспечения кабинетов русского языка и литературы, башкирского языка и литературы. Такая информация появилась на портале госзакупок 25 ноября 2019 года. Заявки можно подать до 4 декабря, а аукцион состоится шестого числа.

Министерство образования Башкортостана собирается потратить 3,34 млн рублей на мультимедийные комплексы для обеспечения кабинетов русского языка и литературы, башкирского языка и литературы. Фото davllic4.edusite.ru

Всего Министерству образования понадобится 22 комплекта мультимедийных комплексов. В состав каждого войдут интерактивная доска и проектор. Интерактивные доски должны быть размером не менее 160 на 127 см, диагональ активной зоны — от 75 до 80 дюймов. Проекторы должны быть «ультра короткофокусными», с разрешением не менее 1 024 на 768 пикселей, со световым потоком не менее 3 500 люмен и ресурсом источника света не менее 5 тысяч часов.

7. Автобус за 3 миллиона для школы олимпийского резерва

Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе, расположенная в Уфе, на проспекте Октября купит автобус на 17 мест за 3 миллиона рублей. Заявки принимаются с 22 ноября по 2 декабря, сам аукцион состоится 3 декабря. Оплатят закупку за счет средств бюджетного учреждения.

Двигатель автобуса должен быть дизельным, с объемом не менее 2,2 литра и мощностью не менее 136 л. с. Коробка передач требуется механическая, не менее чем с шестью передачами. В автобусе должна быть аудиосистема, кондиционер, трехточечные ремни безопасности, подушка безопасности водителя, освещение подножки при входе.



Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе, расположенная в Уфе, на проспекте Октября купит автобус на 17 мест за 3 миллиона рублей. Фото profile.ru

8. Три ледовых городка в Ишимбае

На обустройство новогодних городков на территории Ишимбая местная администрация планирует потратить 2,94 млн рублей. Об аукционе было объявлено 25 ноября, заявку можно подать до 3 декабря, а аукцион состоится пятого числа. Оплатят работы из бюджета самого города Ишимбая.

Новогодние городки должны появиться на площади Ленина, площади Первооткрывателей башкирской нефти, а также в девятом (Южном) микрорайоне. Работы потребуется выполнить до 20 декабря — то есть в течение 15 дней после определения победителя. Подрядчик должен будет изготовить ледяные объекты, установить, а потом и демонтировать горки, построить входные группы, устроить декоративный ледовый забор высотой не менее 1,2 метра и длиной не менее 155 погонных метров.



9. Печатная продукция на 3 миллиона

Уже упоминавшееся «Хозяйственное управление» потратит 2,9 млн рублей на изготовление печатной сувенирной продукции. Об электронном аукционе было объявлено 22 ноября, заявки принимаются до 2 декабря, а аукцион состоится 4 декабря. Оплатят продукцию из бюджета Башкортостана.

Всего понадобится 22 вида полиграфии, включая дипломы, открытки, коробки для плакеток, пригласительные, настенные и настольные календари, наградные удостоверения. Дороже всего — 4 033 рубля за штуку — будет стоить один из видов почетной грамоты. Эта почетная грамота должна быть с багетом шириной в 2 сантиметра, вкладышем для паспарту. Также дорого — 3,5 тысячи рублей за штуку — будет стоить один из видов благодарности — с темно-коричневым багетом с имитацией текстуры дерева, держателем типа «клиповер».



Управление пенсионного фонда России в Орджоникидзевском районе Уфы купит офисную мебель на 2,7 млн рублей. Фото yandex.ru

10. Мебель для Пенсионного фонда Орджоникидзевского района на 2,7 миллиона

Управление Пенсионного фонда России в Орджоникидзевском районе Уфы купит офисной мебели на общую сумму в 2,7 млн рублей. Тендер был объявлен 21 ноября, заявки принимались до 28-го числа, а аукцион состоится 3 декабря. Закупку оплатят из средств бюджета Пенсионного фонда России.

Мебель должны поставить до 23 декабря 2019 года на улицу Мира, 13. Всего понадобится 22 вида мебели. Дороже всего буду стоить четыре рабочих места (в том числе два — с тумбой) — по 19,8 тысяч рублей, 21 закрытый шкаф по 17,2 тысячи рублей. А, к примеру, гардеробный шкаф обойдется в 14,2 тысячи рублей.

