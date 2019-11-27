Как не попасть на крючок сетевым мошенникам в «черную пятницу»
Мошенникам и хакерам сейчас раздолье, как обезопасить себя?
С пятницы после Дня благодарения в США — в этом году это 29 ноября — начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В «черную пятницу» толпы жаждущих скидок штурмуют магазины, но распродажи идут и в онлайне. О правилах безопасности при «посещении» интернет-магазинов — в статье Дэвида Нилда (американское издание Wired), перевод которого опубликовали «ИноСМИ».
«Черная пятница» собирает толпы народа, а где толпа, там всегда мошенники. А это значит, что с интернет-покупками в «черную пятницу» и «киберпонедельник» надо быть предельно осторожным. Вам могут встретиться жулики, жаждущие обдурить вас на суммы куда большие, чем вы рассчитываете сэкономить на телевизоре и игровой консоли.
Следующие меры предосторожности не повредят в любое время года, но в преддверии крупных праздников о них стоит напоминать отдельно. В дни лихорадочного покупательского бума нетрудно проморгать тревожный знак или пренебречь сетевой безопасностью.
Обновите программное обеспечение
Хорошая новость для нас, пользователей, заключается в том, что Microsoft, Apple, Google, Mozilla и другие технологические гиганты отлично наловчились обнаруживать мошенничество — будь то фишинговые электронные письма (чтобы заманить вас на липовый сайт для покупок или в подложные банковские операции) или попытки несанкционированного входа в систему.
- Чтобы выжать максимальную пользу из возможностей безопасности, встроенных в Windows, macOS и ваш любимый браузер, убедитесь, что у вас установлены самые свежие версии — то есть если вы раз за разом откладывали последний некий пакет обновлений, не поленитесь установить его до «черной пятницы».
Эти обновления настолько важны, что отказаться от них совсем или в очередной раз отложить будет непросто — будут приходить регулярные напоминания, что ваше программное обеспечение устарело. Если ноутбук староват для работы с последними версиями Windows или macOS, старайтесь поменьше им пользоваться — вам будет безопаснее делать покупки с телефона, если на нем установлены последние обновления для Android или iOS.
Держите ухо востро насчет предложений из почты и соцсетей
В «черную пятницу» вас буквально завалит специальными предложениями по почте и через соцсети. Опасайтесь предложений, отправленных из подозрительных источников (например, магазинов, где вы никогда ничего не покупали). Всегда проверяйте, что ссылка ведет на обещанный сайт.
- Стопроцентной гарантии, что вам никогда не подвернется ненадежная ссылка, вам никто не даст (лучший способ — это не кликать вовсе), но вы можете свести риск к минимуму: проверьте, что учетная запись отправителя подлинна, откройте искомый сайт в отдельном окне браузера, найдите то же объявление и сличите, совпадает ли оно с присланным.
Если в браузере стоят все необходимые обновления, о чем говорилось выше, опасные ссылки будут блокироваться еще до открытия, но мы все равно рекомендуем не терять бдительность. Через социальные сети и электронную почту вам придет немало лакомых предложений, но никакая скидка того не стоит, если вы попадетесь сетевым мошенникам.
Интересуйтесь вопросом
Насколько это возможно, придерживайтесь известных интернет-магазинов: Amazon, Best Buy, Walmart и так далее. У основных игроков имеются надежные процедуры безопасности, и вероятность взлома гораздо ниже. И все же при каждой покупке сверяйтесь на каждой стадии с адресной строкой браузера, где вы находитесь — не перекинуло ли вас прочь с сайта магазина.
- Это отнюдь не значит, что покупать в небольших, неизвестных интернет-магазинах нельзя, но убедитесь, что они используют технологию HTTPS (значок замка в адресной строке браузера). Ищите контактную информацию, физический адрес компании и отзывы, оставленные другими пользователями (в этом вам поможет сайт Trustpilot). Посмотрите, есть ли у них профили в Twitter и Facebook, и уточните, активны ли они.
Банки, выпускающие дебетовые и кредитные карты, стараются защищать вас от мошенничества — сверьтесь с их политикой безопасности в интернете, если вы на этот счет не уверены. Но все же приглядывайте за своими банковскими счетами в «черную пятницу» и проверяйте, те ли суммы списываются — и с правильных ли счетов.
Защитите свои учетные записи
За безопасностью учетных записей в «черную пятницу» следите особо. Пользуйтесь надежными уникальными паролями (в этом вам поможет отдельный менеджер паролей или система управления паролями для браузера) и включите двухфакторную аутентификацию для каждой учетной записи (у Microsoft, Apple, Google, Facebook и Twitter эта функция есть).
- Как ни удобно создавать все новые учетные записи покупателя по «старому» паролю, если вы попадетесь злоумышленникам, то все ваши профили посыплются один за другим. Если у вас последняя версия Chrome и Safari, браузер сам предложит вам надежный пароль (опция появляется автоматически, когда вы находитесь в поле ввода пароля).
Если вы собираетесь совершать покупки в торговых точках, где раньше ничего не покупали, настройте учетные записи заранее — так вы не будете выдумывать новые пароли второпях, разглашая при этом конфиденциальную информацию через браузер.
Защитите платежную информацию
Во многих местах, где вы закупаетесь в «черную пятницу» и «киберпонедельник», платежная информация уже имеется, но, если вы вводите данные на новом сайте, опять же убедитесь, что в адресной строке отображается символ замка — полный URL-адрес также должен начинаться с https — это значит, что ваши платежные данные при передаче будут зашифрованы.
- Если вы не дома, мы советуем повременить с покупками, пока вы не вернетесь домой, или по крайней мере воспользуйтесь мобильным интернетом, а не общедоступной сетью Wi-Fi. Так хакерам будет сложнее перехватить ваши данные (к тому же никто не подсмотрит их через плечо).
Как бы ни манили предложения «черной пятницы», старайтесь отовариваться на одних и тех же проверенных сайтах — чем меньше компаний хранят ваши платежные данные, тем ниже вероятность, что их взломают. Такие нарушения зависят скорее от политики безопасности той или иной компании, а не от ваших личных мер предосторожности.
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