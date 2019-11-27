Как не попасть на крючок сетевым мошенникам в «черную пятницу»

Мошенникам и хакерам сейчас раздолье, как обезопасить себя?

С пятницы после Дня благодарения в США — в этом году это 29 ноября — начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В «черную пятницу» толпы жаждущих скидок штурмуют магазины, но распродажи идут и в онлайне. О правилах безопасности при «посещении» интернет-магазинов — в статье Дэвида Нилда (американское издание Wired), перевод которого опубликовали «ИноСМИ».

«Черная пятница» собирает толпы народа, а где толпа, там всегда мошенники. А это значит, что с интернет-покупками в «черную пятницу» и «киберпонедельник» надо быть предельно осторожным. Вам могут встретиться жулики, жаждущие обдурить вас на суммы куда большие, чем вы рассчитываете сэкономить на телевизоре и игровой консоли.



Следующие меры предосторожности не повредят в любое время года, но в преддверии крупных праздников о них стоит напоминать отдельно. В дни лихорадочного покупательского бума нетрудно проморгать тревожный знак или пренебречь сетевой безопасностью.

Обновите программное обеспечение

Хорошая новость для нас, пользователей, заключается в том, что Microsoft, Apple, Google, Mozilla и другие технологические гиганты отлично наловчились обнаруживать мошенничество — будь то фишинговые электронные письма (чтобы заманить вас на липовый сайт для покупок или в подложные банковские операции) или попытки несанкционированного входа в систему.

Чтобы выжать максимальную пользу из возможностей безопасности, встроенных в Windows, macOS и ваш любимый браузер, убедитесь, что у вас установлены самые свежие версии — то есть если вы раз за разом откладывали последний некий пакет обновлений, не поленитесь установить его до «черной пятницы».

Эти обновления настолько важны, что отказаться от них совсем или в очередной раз отложить будет непросто — будут приходить регулярные напоминания, что ваше программное обеспечение устарело. Если ноутбук староват для работы с последними версиями Windows или macOS, старайтесь поменьше им пользоваться — вам будет безопаснее делать покупки с телефона, если на нем установлены последние обновления для Android или iOS.

Держите ухо востро насчет предложений из почты и соцсетей

В «черную пятницу» вас буквально завалит специальными предложениями по почте и через соцсети. Опасайтесь предложений, отправленных из подозрительных источников (например, магазинов, где вы никогда ничего не покупали). Всегда проверяйте, что ссылка ведет на обещанный сайт.

Стопроцентной гарантии, что вам никогда не подвернется ненадежная ссылка, вам никто не даст (лучший способ — это не кликать вовсе), но вы можете свести риск к минимуму: проверьте, что учетная запись отправителя подлинна, откройте искомый сайт в отдельном окне браузера, найдите то же объявление и сличите, совпадает ли оно с присланным.

Если в браузере стоят все необходимые обновления, о чем говорилось выше, опасные ссылки будут блокироваться еще до открытия, но мы все равно рекомендуем не терять бдительность. Через социальные сети и электронную почту вам придет немало лакомых предложений, но никакая скидка того не стоит, если вы попадетесь сетевым мошенникам.

Интересуйтесь вопросом

Насколько это возможно, придерживайтесь известных интернет-магазинов: Amazon, Best Buy, Walmart и так далее. У основных игроков имеются надежные процедуры безопасности, и вероятность взлома гораздо ниже. И все же при каждой покупке сверяйтесь на каждой стадии с адресной строкой браузера, где вы находитесь — не перекинуло ли вас прочь с сайта магазина.

Это отнюдь не значит, что покупать в небольших, неизвестных интернет-магазинах нельзя, но убедитесь, что они используют технологию HTTPS (значок замка в адресной строке браузера). Ищите контактную информацию, физический адрес компании и отзывы, оставленные другими пользователями (в этом вам поможет сайт Trustpilot). Посмотрите, есть ли у них профили в Twitter и Facebook, и уточните, активны ли они.

Банки, выпускающие дебетовые и кредитные карты, стараются защищать вас от мошенничества — сверьтесь с их политикой безопасности в интернете, если вы на этот счет не уверены. Но все же приглядывайте за своими банковскими счетами в «черную пятницу» и проверяйте, те ли суммы списываются — и с правильных ли счетов.

Защитите свои учетные записи

За безопасностью учетных записей в «черную пятницу» следите особо. Пользуйтесь надежными уникальными паролями (в этом вам поможет отдельный менеджер паролей или система управления паролями для браузера) и включите двухфакторную аутентификацию для каждой учетной записи (у Microsoft, Apple, Google, Facebook и Twitter эта функция есть).

Как ни удобно создавать все новые учетные записи покупателя по «старому» паролю, если вы попадетесь злоумышленникам, то все ваши профили посыплются один за другим. Если у вас последняя версия Chrome и Safari, браузер сам предложит вам надежный пароль (опция появляется автоматически, когда вы находитесь в поле ввода пароля).

Если вы собираетесь совершать покупки в торговых точках, где раньше ничего не покупали, настройте учетные записи заранее — так вы не будете выдумывать новые пароли второпях, разглашая при этом конфиденциальную информацию через браузер.

Защитите платежную информацию

Во многих местах, где вы закупаетесь в «черную пятницу» и «киберпонедельник», платежная информация уже имеется, но, если вы вводите данные на новом сайте, опять же убедитесь, что в адресной строке отображается символ замка — полный URL-адрес также должен начинаться с https — это значит, что ваши платежные данные при передаче будут зашифрованы.

Если вы не дома, мы советуем повременить с покупками, пока вы не вернетесь домой, или по крайней мере воспользуйтесь мобильным интернетом, а не общедоступной сетью Wi-Fi. Так хакерам будет сложнее перехватить ваши данные (к тому же никто не подсмотрит их через плечо).

Как бы ни манили предложения «черной пятницы», старайтесь отовариваться на одних и тех же проверенных сайтах — чем меньше компаний хранят ваши платежные данные, тем ниже вероятность, что их взломают. Такие нарушения зависят скорее от политики безопасности той или иной компании, а не от ваших личных мер предосторожности.

